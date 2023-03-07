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Новини Війна
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Померла речниця ДСНС Дніпропетровщини Євгенія Дудка, яка зазнала поранень у квітні через повторний удар Росії по аеропорту в Дніпрі

порятунок

У столичній лікарні 7 березня померла речниця ДСНС Дніпропетровської області Євгенія Дудка. Вона 11 місяців боролася за життя після того, як 10 квітня 2022 року зазнала поранень через ракетний удар Росії по аеропорту в Дніпрі.

Про це повідомили в ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Немає слів у цьому світі, щоб висловити сум та жахливий біль від страшної втрати. Євгенія - справжня професіоналка своєї справи, патріотка", - йдеться у повідомленні.

В ДСНС розповіли, що у квітні 2022 року разом із колегами Євгенія потрапила під повторний обстріл аеропорту на місці ліквідації наслідків російського удару. Її поранення було найважчим.

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"Для мене особисто 24 лютого закінчилося 10 квітня. І от до сьогодні я живу 10-м квітня. Війна кардинально змінила моє життя. Забрала здоров’я, мою улюблену справу й не дала насолодитися сімейним життям", - написала Євгенія Дудка у фейсбуці 24 лютого 2023 року.

Нагадаємо, кілька співробітників ДСНС зазнали поранень внаслідок російського ракетного удару по аеропорту в Дніпрі 10 квітня 2022 року. У той час, коли надзвичайники ліквідовували наслідки обстрілу, Росія вдарила по аеропорту повторно.

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Дніпро (3298) смерть (6778) ДСНС (5151)


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07.03.2023 20:02 Відповісти
Багато смертей сьогодні...
Вічна пам'ять...
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07.03.2023 20:06 Відповісти
смерть кацапам....
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07.03.2023 20:22 Відповісти
Та що ж то за день горя....
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07.03.2023 20:49 Відповісти
 
 