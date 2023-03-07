Колишній посол США в Україні Гербст просить НАБУ дозволити Коболєву їздити в Штати. ДОКУМЕНТ
Колишній посол США в Україні Джон Гербст звернувся з листом до НАБУ, в якому наголошує на подальшій необхідності присутності Андрія Коболєва в Сполучених Штатах як лобіста інтересів України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його листі на адресу НАБУ.
"Звертаюсь до вас з цим листом, аби підтвердити, що з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Андрій Коболєв неодноразово відвідував Вашингтон (округ Колумбія), аби мобілізувати політику США на підтримку України. Він був одним з перших українців, які приїхали до Вашингтону всього через чотири дні після початку російського вторгнення…, - вказав екс-посол.
"На мою думку, Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
Експосол навів список з 12 сенаторів та конгресменів, з якими зустрівчався за цей час Коболєв, а також список комітетів сенату, міністерств та департаментів, які відвідував. Зкорема, він згадав сенаторів Пета Тумі, Кріса Мерфі, Джоні Ернста, Кевіна Крамера, Бена Кардіна, комітет сенату з розвідки, міністерство енергетики США, державний департамент, міністерство торгівлі США тощо.
Гербст звернувся до НАБУ з проханням, що подальша присутність Коболєва у Штатах необхідна для "повної мобілізації політики США на підтримку України".
Спеціальна антикорупційна прокуратура 7 березня повідомила, що колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв станом на вівторок так і не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становище. Відтак, Спеціалізована антикорупційної прокуратура готує клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Коболєва.
1 березня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) призначила ексголові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву заставу в розмірі 229 млн грн.
САП і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 19 січня 2023 року повідомили ексголові "Нафтогазу" Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).
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"Своїм все, чужим закон" ?
ЗЕскот гнилий
- премія погоджена Наглядовою радою які вочевидь не ідіоти приймати незаконні рішення. звідси випливає, що Коболев не сам собі нарахував, тож виходить, що діяв, для реалізації можливості нарахування премії, у складі злочинної групи - Коболев+Наглядова рада.
А це вже серйозно - дискредитація реформи корпоративного управління яку США вважають однією з найважливіших.
Коболєв вкрав в тебе гроші, а ти настільки тупий, що цього не розумієш.
"Літаки МАУ почали переводити у флот авіакомпанії Windrose з орбіти Коломойського"
Джерело: https://biz.censor.net/n3404243
Не знаю, что он там сделал с энергетикой в США, но у нас вместе с остальными "умниками" проволил программу добычи газа. Потом, когда тебя уже нет у власти у нас все умные и старательные, ну прям ребята, хоть молись на них.
«Це лінія обвинувачення яка, мабудь немає шансів, через особливості дії цієї постанови і ще через такий аспект:
- премія погоджена Наглядовою радою які вочевидь не ідіоти приймати незаконні рішення. звідси випливає, що Коболев не сам собі нарахував, тож виходить, що діяв, для реалізації можливості нарахування премії, у складі злочинної групи - Коболев+Наглядова рада.
А це вже серйозно - дискредитація реформи корпоративного управління яку США вважають однією з найважливіших.»
Бо по суті має бути "належить йому", а не "їм", що міняє зміст на протилежний.)
https://lb.ua/news/2019/05/10/426500_kolomoyskiy_vistupil_naznachenie.html
нікчемне бидло прагне крові, кодло ЗєБєні задовльняє запит бидла
"Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
https://hvylya.net/uk/news/268734-glava-nablyudatelnogo-soveta-magistralnyh-gazoprovodov-ukrainy-nazvala-prichinu-otstavki
https://www.youtube.com/watch?v=NCgjLA3k7Qk
Для повноти відчуття дурдому треба, аби американці ввели санкції проти детектива / прокурора / судді проамериканських НАБУ / САП / ВАКС за політичні переслідування про-американського Коболєва.
"Їздити"!
Тіпа він туди-сюди зібрався...)))