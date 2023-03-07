Колишній посол США в Україні Гербст просить НАБУ дозволити Коболєву їздити в Штати. ДОКУМЕНТ

Колишній посол США в Україні Джон Гербст звернувся з листом до НАБУ, в якому наголошує на подальшій необхідності присутності Андрія Коболєва в Сполучених Штатах як лобіста інтересів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його листі на адресу НАБУ.

"Звертаюсь до вас з цим листом, аби підтвердити, що з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Андрій Коболєв неодноразово відвідував Вашингтон (округ Колумбія), аби мобілізувати політику США на підтримку України. Він був одним з перших українців, які приїхали до Вашингтону всього через чотири дні після початку російського вторгнення…, - вказав екс-посол.

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"На мою думку, Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.

Експосол навів список з 12 сенаторів та конгресменів, з якими зустрівчався за цей час Коболєв, а також список комітетів сенату, міністерств та департаментів, які відвідував. Зкорема, він згадав сенаторів Пета Тумі, Кріса Мерфі, Джоні Ернста, Кевіна Крамера, Бена Кардіна, комітет сенату з розвідки, міністерство енергетики США, державний департамент, міністерство торгівлі США тощо.

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Гербст звернувся до НАБУ з проханням, що подальша присутність Коболєва у Штатах необхідна для "повної мобілізації політики США на підтримку України".

Спеціальна антикорупційна прокуратура 7 березня повідомила, що колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв станом на вівторок так і не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становище. Відтак, Спеціалізована антикорупційної прокуратура готує клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Коболєва.

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1 березня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) призначила ексголові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву заставу в розмірі 229 млн грн.

САП і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 19 січня 2023 року повідомили ексголові "Нафтогазу" Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).