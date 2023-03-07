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Колишній посол США в Україні Гербст просить НАБУ дозволити Коболєву їздити в Штати. ДОКУМЕНТ

коболев

Колишній посол США в Україні Джон Гербст звернувся з листом до НАБУ, в якому наголошує на подальшій необхідності присутності Андрія Коболєва в Сполучених Штатах як лобіста інтересів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його листі на адресу НАБУ.

"Звертаюсь до вас з цим листом, аби підтвердити, що з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Андрій Коболєв неодноразово відвідував Вашингтон (округ Колумбія), аби мобілізувати політику США на підтримку України. Він був одним з перших українців, які приїхали до Вашингтону всього через чотири дні після початку російського вторгнення…, - вказав екс-посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП готує клопотання про арешт Коболєва через невнесення застави

"На мою думку, Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.

Експосол навів список з 12 сенаторів та конгресменів, з якими зустрівчався за цей час Коболєв, а також список комітетів сенату, міністерств та департаментів, які відвідував. Зкорема, він згадав сенаторів Пета Тумі, Кріса Мерфі, Джоні Ернста, Кевіна Крамера, Бена Кардіна, комітет сенату з розвідки, міністерство енергетики США, державний департамент, міністерство торгівлі США тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексочільник "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу у 229 мільйонів, – САП

Гербст звернувся до НАБУ з проханням, що подальша присутність Коболєва у Штатах необхідна для "повної мобілізації політики США на підтримку України".

Спеціальна антикорупційна прокуратура 7 березня повідомила, що колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв станом на вівторок так і не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становище. Відтак, Спеціалізована антикорупційної прокуратура готує клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Коболєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК каже, що НАБУ та САП не блокували рахунки Коболєва: Він стверджує, що його рахунок арештували ще наприкінці грудня (оновлено)

1 березня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) призначила ексголові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву заставу в розмірі 229 млн грн.

САП і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 19 січня 2023 року повідомили ексголові "Нафтогазу" Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Колишній посол США в Україні Гербст просить НАБУ дозволити Коболєву їздити в Штати 01

Колишній посол США в Україні Гербст просить НАБУ дозволити Коболєву їздити в Штати 02

Колишній посол США в Україні Гербст просить НАБУ дозволити Коболєву їздити в Штати 03

Колишній посол США в Україні Гербст просить НАБУ дозволити Коболєву їздити в Штати 04

Колишній посол США в Україні Гербст просить НАБУ дозволити Коболєву їздити в Штати 05

Автор: 

Коболєв Андрій (823) Гербст Джон (111)


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Топ коментарі
+41
ЗЕшобла, ви здатні вирішити лише одне - як посприяти кацапам уникнути халепи
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07.03.2023 20:21 Відповісти
+30
ЗЕшобла збудилась... нехай Україна хоч під землю провалиться, але у сонцесяйного не має бути конурентів...
ЗЕскот гнилий
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07.03.2023 20:19 Відповісти
+28
Так ось чому зе-гниди сморід підняли...
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07.03.2023 20:13 Відповісти
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нахріна? до мами? вже хворіє? хай сидить тут, хитрожопий...
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07.03.2023 20:13 Відповісти
АМЕРИКА покриває злочинця.

Де?
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07.03.2023 20:44 Відповісти
Де?
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07.03.2023 20:48 Відповісти
В чому проблема? Нехай цей посол внесе заставу, і хай коболев їде хоч на Марс.
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08.03.2023 10:01 Відповісти
Так ось чому зе-гниди сморід підняли...
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07.03.2023 20:13 Відповісти
Хай ще згадає про "возз'єднання синочка з мамкою в США", якій він перерахував 9 мільйонів доларів тієї премії яку сам собі нарахував...
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07.03.2023 20:14 Відповісти
Коли це Коболев став наглядовою радою Нафтогазу? І що робити з вітренко, його премією та банкрутством Нафтогазу, під його керівництвом?
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07.03.2023 20:52 Відповісти
А мобілізувати коболєва в штурмовики ніхто не пробував?
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07.03.2023 20:15 Відповісти
Хіба , що в якості мінера території природнім способом.
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07.03.2023 20:32 Відповісти
Так проти нього ж кримінальна справа порушена, ми ж не кацапи...
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07.03.2023 20:33 Відповісти
Тобто вітренка, трухіна, кошевого, міндіча вже мобілізували? Чи дружбани Ze не воюють?
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07.03.2023 21:26 Відповісти
сша-це єдина в світі сила,здатна навести тут лад
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07.03.2023 20:16 Відповісти
Почалося. Ми тут самі вирішимо куди йому можна їздити, а куди - ні.
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07.03.2023 20:17 Відповісти
ЗЕшобла, ви здатні вирішити лише одне - як посприяти кацапам уникнути халепи
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07.03.2023 20:21 Відповісти
много ты нарешаешь, если американцы не дадут денег.
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07.03.2023 20:26 Відповісти
Так всі зелені саме на це й працюють, щоб допомогу скоротили, бо перемога України у війні це не лише смерть підерації, це ще й зеля капут і бігти йому немає куди.
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07.03.2023 20:40 Відповісти
Ми уже рік тому самі вирішували, де рити окопи, а де ні... І не слухали американців! Може досить? От я ну дуже хочу того самого "зовнішнього управління", яким нас мертвечук лякав!
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07.03.2023 20:36 Відповісти
Ви замість окопів нарили сотні тисяч могил нашим громадянам. Хоч американці попереджали ще у листопаді, що треба готуватися до війни а не шашликів.
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07.03.2023 21:28 Відповісти
Так я про це і кажу... Тільки це не до мене, я не є зелена влада і ніколи не був її прихильником.
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07.03.2023 21:35 Відповісти
Не їздити, а виїхати, пишіть правильно))
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07.03.2023 20:17 Відповісти
І чи він не є військовозобов'язаний, на якій підставі він виїхати може?
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07.03.2023 20:21 Відповісти
Цей кагал військовозобов'язаних на яких підставах в США та Канаді?

ЛИГА СМЕХА ТУР ПО США И КАНАДЕ 2023

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07.03.2023 21:03 Відповісти
А мене чого питаєте, ставте претензії до влади боневтіка
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07.03.2023 22:00 Відповісти
Ну ви тут також якісь питання ставите ....
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07.03.2023 22:02 Відповісти
Я піднімаю питання про можливе правопорушення, а ви хочете виправдати його іншим, мол ось артисти втікли,то хай і наш замовник виїде.
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07.03.2023 22:09 Відповісти
Я пропоную проаналізувати всю систему дозволів виїзду за кордон від влади.
"Своїм все, чужим закон" ?
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07.03.2023 22:18 Відповісти
ЗЕшобла збудилась... нехай Україна хоч під землю провалиться, але у сонцесяйного не має бути конурентів...
ЗЕскот гнилий
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07.03.2023 20:19 Відповісти
Ого як. Ось чому цей шум підняли. Здається хтось боїться і будує диктатуру
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07.03.2023 20:20 Відповісти
Та вже не здається. Вона вже наполовину побудована. І тільки зебарани на сонцесяйного найвеличнівшивого слюні пускають, геть як рашастадо на пуйла.
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07.03.2023 20:36 Відповісти
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07.03.2023 20:22 Відповісти
Україна хоч одержала ті мільярди за які цей хлопчина хапнув премію в пару сотень мільйонів для американської мами?
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07.03.2023 20:23 Відповісти
Він свою роботу зробив на відмінно і отримав премію,а ті кому це дуже не подобається,можуть спробувати здогадатися які суми він і його команда моглаи отримати від засРашкінців за програш цієї справи.
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07.03.2023 20:25 Відповісти
У цьому ваша проблема, що ви возвеличуєте до рівня подвигу, просто виконану роботу, а те що хтось не пішов на злочин прям записує його у сан святих. Чомусь це працює тільки по відношенню до тих хто і так нехило собі відраховує з "общака"
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07.03.2023 20:29 Відповісти
Ви завжди оцінюєте "хороше" тільки стосовно тих хто "хорошо" попрацював на власну користь, аба на вашу особисту користь, та користь близької вашому тілу партії?!
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07.03.2023 21:03 Відповісти
Тоді будьте у захваті від тих,хто сидить тихенько і продає яйця по 17 грн,але зарплатню і премії не просить.
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07.03.2023 20:33 Відповісти
Просто не треба нагліти, бо заробити на 1 справі дерслужбовцеві те що громадянин з дуже хорошою зарплатою заробить за 25 життів це вже перебор, але у вашому звихненому баченні світу це норма,що поробиш.
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07.03.2023 21:01 Відповісти
А те що є максимум визначений законом також потрібно знехтувати і віддати йому в 10 раз більше?
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07.03.2023 20:33 Відповісти
Це лінія обвинувачення яка, мабудь немає шансів, через особливості дії цієї постанови і ще через такий аспект:
- премія погоджена Наглядовою радою які вочевидь не ідіоти приймати незаконні рішення. звідси випливає, що Коболев не сам собі нарахував, тож виходить, що діяв, для реалізації можливості нарахування премії, у складі злочинної групи - Коболев+Наглядова рада.
А це вже серйозно - дискредитація реформи корпоративного управління яку США вважають однією з найважливіших.
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07.03.2023 21:03 Відповісти
Довбень, свою роботу зробили норвезькі юристи, які отримали хорошу оплату за свою роботу.

Коболєв вкрав в тебе гроші, а ти настільки тупий, що цього не розумієш.
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07.03.2023 20:45 Відповісти
Тоді будьте у захваті від тих,хто сидить тихенько і продає яйця по 17 грн,але зарплатню і премії не просить.
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07.03.2023 20:54 Відповісти
Гроші у вас вкрав каломойський і його цирк, і вже не в перший раз.
"Літаки МАУ почали переводити у флот авіакомпанії Windrose з орбіти Коломойського"
Джерело: https://biz.censor.net/n3404243
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07.03.2023 20:56 Відповісти
Не лише одержала, а й встигла розпиляти на великому будівництві доріг, по якім потім поїхали російські танки. І відповідальність за це лежить на кожному, хто голосував за зелену російську плісняву.
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07.03.2023 20:44 Відповісти
"..Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США"..

Не знаю, что он там сделал с энергетикой в США, но у нас вместе с остальными "умниками" проволил программу добычи газа. Потом, когда тебя уже нет у власти у нас все умные и старательные, ну прям ребята, хоть молись на них.
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07.03.2023 20:24 Відповісти
Насправді Ви самі відповіли на питання, як Коболєв посприяв амерам.
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07.03.2023 20:59 Відповісти
мама коболева дякує!
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07.03.2023 20:26 Відповісти
А вітренка?
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07.03.2023 20:58 Відповісти
А Вітренко також отримав премію. А потім…. став робити «на себе».
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07.03.2023 21:05 Відповісти
Мама Вітренка теж дякує і Коболєву і Вітренку і Порошенку і Зеленському
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07.03.2023 21:06 Відповісти
Таке дивне соУпаденіЄ. Коболева ненавидять кацапи, пліснява і її корисні ідіоти.
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07.03.2023 21:08 Відповісти
Я чомусь завжди думав що вони однофамільці і тільки. Як мало я знаю. Ця інформація настільки мене вибила з колії що я б напевно запив якби пив. Ось чому я завжди і всюди говорю що нам нарешті потрібні нормальні еліти, а не те що є чи було.
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07.03.2023 21:16 Відповісти
Звертаюсь до вас, колишній посол, :його на нари, на нариі ще раз на нари.
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07.03.2023 20:27 Відповісти
точно його ? не Єрмака ? не Татарова ? не Подоляка ? ....
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07.03.2023 20:33 Відповісти
зебленые перевозбудились. Узбагойдесь и дышите трубкой. Или в трубку, не знаю как правильно.
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07.03.2023 20:29 Відповісти
стоп,так його ж арештувати хочуть,а США говорить,щоб його до них відпустили?
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07.03.2023 20:32 Відповісти
Спробуйте прочитити текст, окрім заголовка.
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07.03.2023 21:09 Відповісти
Я прочитав, і написав про те про що там йдеться,а йдеться про те,що коболєв ніби то зробив великий внесок в енергетичну політику сша на рахунок російських санкцій, і що його присутність там необхідна для подальших санкці проти росії, а в Україні його підозрюють в призначенні собі необгрунтовано величезних премій в результаті перемоги в Стокгольмському арбітражі з російським газпромом, памятаю тут дуже сильно бурлило коли була новина,про те що Коболєв назначив собі пермію в 230 млн гривень, тепер я так зрозумів претензій більше немає?
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07.03.2023 21:54 Відповісти
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07.03.2023 20:35 Відповісти
Це *******! Продублюю те що вище написав.

«Це лінія обвинувачення яка, мабудь немає шансів, через особливості дії цієї постанови і ще через такий аспект:
- премія погоджена Наглядовою радою які вочевидь не ідіоти приймати незаконні рішення. звідси випливає, що Коболев не сам собі нарахував, тож виходить, що діяв, для реалізації можливості нарахування премії, у складі злочинної групи - Коболев+Наглядова рада.
А це вже серйозно - дискредитація реформи корпоративного управління яку США вважають однією з найважливіших.»
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07.03.2023 21:07 Відповісти
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07.03.2023 21:14 Відповісти
Переклад з англійської робили в гуглі?..
Бо по суті має бути "належить йому", а не "їм", що міняє зміст на протилежний.)
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08.03.2023 00:54 Відповісти
зебіли готові тримати у заручниках всіх в Україні, хто не відслюнявив у бєнє-дермаківський общак встановлений відсоток і не присягнув їм на вірність, бо в них скоро вибори переможців ще на один термін, тепер пожиттєвий, після особистох перемоги дермака, ну і Найвеличнівшивого над одним плохім русссскім...
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07.03.2023 20:36 Відповісти
Чого такий шум підняли, нічого йому не буде, дешевий піар для тупих зелених *********.
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07.03.2023 20:39 Відповісти
Ви не хочете зрозуміти суті проблеми. Це рішення відкриває можливості для бені порішати з наглядовою радою і правлінням Приватбанку шкурні питання ціною в 5,5 млрд доларів. І просто являється натяком на потенціальну можливість посадити будь кого, навіть за відсутності складу злочину, а Коболев тут просто для прикладу.
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07.03.2023 20:57 Відповісти
Чому не зрозумів, чудово розумію.Ніхто бені нічого не дасть США прижмуть яйця Боневтіка,

https://lb.ua/news/2019/05/10/426500_kolomoyskiy_vistupil_naznachenie.html
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07.03.2023 21:09 Відповісти
В західних політиків вистачає своїх проблем. Їм немає, по великому рахунку, діла до мазохістів України. Навпаки вони зацікавлені в навчанні через біль та кров, бо до мавп так швидше доходить. Як приклад суттєвих змін у мізках українців - кількість прихильників ЄС та НАТО. І беня і членограй їм не цікаві, бо навряд вони зможуть пережити ху-ла. А ось корпоративне управління їх дуже турбує, бо це основа устрою їх світу. А наслідки можуть бути неприємні для мудрого населення України.
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08.03.2023 07:41 Відповісти
І чому таку малу премію собі призначив, бл, міг би й 500 млн. Якщо не знаєш, як вчинити, дій по закону, навіть, коли він і поганий. Поцілуйте в дупу свого кобелева, захисники. І зеленського також.
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07.03.2023 20:51 Відповісти
краще б *******, як зелені бл*ді, поділився з ким треба і був би хєроєм!
нікчемне бидло прагне крові, кодло ЗєБєні задовльняє запит бидла
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07.03.2023 21:00 Відповісти
За кого ви голосували? Чи проти кого?
"Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
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07.03.2023 21:06 Відповісти
Він собі не призначав.
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07.03.2023 21:09 Відповісти
Голова наглядової ради "Магістральних газопроводів України" назвала причину відставки

https://hvylya.net/uk/news/268734-glava-nablyudatelnogo-soveta-magistralnyh-gazoprovodov-ukrainy-nazvala-prichinu-otstavki
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07.03.2023 21:00 Відповісти
Почалося ... А я все думав, коли воно почне вилазити. Ще й війна не закінчилася.
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07.03.2023 21:01 Відповісти
Значит мама Кобелева -гражданка США !
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07.03.2023 21:32 Відповісти
Руки прочь от кобелева! Иначе его мамашка- ***** пропадет с голода и будет вынуждена пойти на панель в Брайтон- Бич.
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07.03.2023 21:04 Відповісти
Якого ЧОРТА обрали новим директором НАБУ
https://www.youtube.com/watch?v=NCgjLA3k7Qk
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07.03.2023 21:07 Відповісти
пусть едет!, еще и Штаты потрусит)))
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07.03.2023 21:23 Відповісти
Про-американські НАБУ / САП / ВАКС пресують про-американського Коболєва, за якого вступається американський екс-посол . . .
Для повноти відчуття дурдому треба, аби американці ввели санкції проти детектива / прокурора / судді проамериканських НАБУ / САП / ВАКС за політичні переслідування про-американського Коболєва.
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07.03.2023 21:41 Відповісти
Приблизно тому я сидітиму в штатах чи ЄС але не в Україні. Бо дуже розумні вкраїнчики хочуть щоб все було по закону, але щоб кум міг поішати.
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07.03.2023 21:43 Відповісти
хебст пусть идет за русским кораблем. Война закончится -поедет в сша. Может быть
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07.03.2023 22:34 Відповісти
Ну да...)))
"Їздити"!
Тіпа він туди-сюди зібрався...)))
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07.03.2023 23:45 Відповісти
 
 