В Україні відновлено близько 200 зруйнованих росіянами медзакладів, деякі з них відбудовували з нуля, - Ляшко
Відновлення багатьох пошкоджених медичних закладів неможливо, бо вони постійно перебувають під обстрілами.
Про це в етері телемарафону сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Зараз близько 200 лікарень відновили. Центри первинної медико-санітарної допомоги в деяких населених пунктах побудували з нуля, бо були зруйновані вщент. Але велика кількість (медзакладів. - Ред.) залишається пошкодженою", - сказав він.
За словами міністра, у багатьох випадках відновлення не можуть розпочати, бо медзаклади постійно перебувають під обстрілами, і це впливає на доступність медичної допомоги.
Водночас Ляшко наголосив, що там, де є можливість, медзаклади модернізують, зокрема їм передають обладнання, закуплене або за кошти держбюджету, НСЗУ або за міжнародних партнерів.
"Це ангіографи, комп'ютерні томографи, апарати штучної вентиляції легень, анестезіологічне обладнання тощо", - сказав міністр.
За словами Ляшка, з початку війни Росія пошкодила в Україні понад 1200 медзакладів.
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