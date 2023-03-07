Росіяни зосередили головний удар на Бахмутському напрямку, 56 бойових зіткнень за добу, - Східне угруповання військ

Ситуація в районі Бахмута залишається надскладною. За добу ворог 306 разів обстріляв позиції українських захисників, відбулося 56 бойових зіткнень, російська армія втратила тут 244 терористів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бахмут залишається епіцентром бойових дій, головним зосередженням удару ворога, він за цю добу 306 разів на всьому цьому відтинку фронту бив ствольною артилерією РСЗВ, відбулося 56 бойових зіткнень. Тільки в районі самого Бахмута відбулося дев'ять боєзіткнень і 26 обстрілів різними типами артилерії. Ворог втратив 244 окупантів убитими, 315 зазнали поранень різного ступеня", - повідомив Череватий.

Речник відзначив, що українські захисники наразі проявляють масовий героїзм і виконують надважливе завдання - оточують бойовий потенціал ворога, знекровлюють, збивають його бойовий потенціал і тим самим готують шлях для побратимів, які зараз проходять вишкіл і освоюють нову техніку.

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Водночас ворог шукає резерви, кидає в бій тих, хто був на командних посадах, проходив службу в Сирії, щоб будь-якою ціною досягнути мети і прорватися в Бахмут, аби виконати завдання військово-політичного керівництва РФ. Також в атаках вони підсилюються підрозділами регулярної армії - повітряно-десантних військ, піхотними підрозділами, артилерією та авіацією.

Коментуючи питання щодо примусової евакуації дітей із зони бойових дій, Череватий наголосив, що це рішення є вкрай важливим.

"Це абсолютно рішення на часі, це абсолютно правильне рішення, тому що діти, які не мають права самостійно приймати рішення, мають бути убезпечені", - наголосив речник.

Череватий також повідомив, що на Лимансько-Куп'янському напрямку ворог намагається атакувати Сили оборони в районі Білогорівки, Гряниківки, Невського, Федорівки та зазнає невдачі.

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На цьому напрямку відбулося 280 обстрілів ворога, який використовує бронетехніку і постійно її втрачає, зазначив речник. Так, за цю добу було втрачено шість танків, п'ять із яких сучасні Т-90, БМП і два польові артилерійські склади. Українські захисники знищили 76 окупантів, 99 поранено, одного взяли в полон.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.