Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на розгляд Ставки, - Данілов
На найближчому засіданні Ставки головнокомандувача розглянуть питання, яке стосується дозволів на тимчасовий виїзд чоловіків за кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону, передає "Радіо Свобода"
Він зазначив: "На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати…
На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням президента, питання – хто, скільки, які відомства давали дозволи, буде на порядку денному. Міністри матимуть звіти на засідання Ставки".
Данілов також зазначив, що підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на "посилення цих процесів" – умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
Водночас у Міністерстві культури та інформполітики повідомили, що з метою запобігання порушенням правил перетину державного кордону разом з правоохоронними органами будуть ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду чоловіків-артистів.
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Може тому ...
"Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
Зебіли вернуться ?
ХА ХА ХА
У меня товарищ уволен из ЗСУ и не может выехать за границу, он раб зелебобы?
https://www.youtube.com/watch?v=XUI4FmkICIQ
Це обмеження ніякого відношення до правовой держави та шляху до ЕС не має.
сталинська хрень
Навіть Сомалі, Сирия та рф мають вільний кордон для громадян
З вільними Громадянами треба інакше працювати а не відлавлювати сілой по вулицях
хоть паржом (с)
Не хочеш служити по переконаннях - копати окопи 15 годин на день без вихідних.
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Від кожного по можливостях, кожному шанцевий інструмент(с)
крім президента, дипломатів та міністрів, всі хто виїзжає, вони навіть навіть не жінки
вони баби....
попандопали, *****..
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Пане президенте України! Чому ви нас дурите? Чому ви говорите про те, що ми не забудемо, ми переможемо, а в цей самий час ваше міністерство освіти приготувало і втілює повзучу поразку України?!
Це не голослівні звинувачення. 3 березня ми з письменниками пікетували МОН і мали розмову з керівниками цього антиукраїнського закладу.
В той час, коли рашисти розстрілюють наших беззбройних полонених за «Слава Україні», ваше МОН примушує і далі наших дітей вчити російську літературу. Як «смішно»! Вони поміняли поганих рускіх пісатєлєй на хороших рускіх пісатєлєй замість вилучити їх зовсім. Українські діти вчать хорошого Булгакова, бо він же наш! Аякже! Цього пісатєля «Я убіл» читали? Навряд. Знаєте кого убіл булгаковський лікар? Лікар(!) убив пацієнта - пораненого петлюрівця, які теж казали 100 років тому «Слава Україні». Чи не це ми бачимо сьогодні на відео рашистів, які убивають нашого беззбройного полоненого за «Слава Україні»? Нащо ваше МОН грається в цю гру? Нащо нашим дітям російська література, щоб що? Щоб далі будувати з рашистами культурні зв'язки? Щоб далі ми були одна страна, одін народ? «Дивіться, як гарні російські письменники, які молодці, описують мило Україну!». Ви хочете утвердити такою літературою наше братання? ТАК ви збираєтеся їх перемагати?
Ваше МОН, пане президенте, лишає в програмі російську літературу і забирає з обов'язкового ЗНО питання з української літератури! Їх лишили лише для філологів. Зробили укрліт необов'язковим предметом - і це чергова диверсія. Чи знаєте ви, пане президенте, що саме Українська література і її читання зберегло нашій нації українську ідентичність? Сьогодні, коли проти нашої ідентичності воює росія, ваше МОН воює проти нашої ідентичності, послаблюючи в школах українську літературу. То ми так збираємося перемагати у війні ідентичностей? Послаблюючи свою?
В інших країнах питання з мови, літератури та історії - частина іспитів на громадянство. У нас же література та історія стали стараннями вашого МОН не обов'язковими. Всього три предмети в школі формують світогляд: українська мова, українська література та історія. В країні точиться світоглядна війна між росіянами і українцями, а ваше МОН, ніби воно рашиське, вчиняє антиукраїнську диверсію і під час світоглядної війни послаблює два світоглядних предмети! Це ми так готуємося до перемоги, пане президенте?
Ваше МОН, пане президенте, після того, як прибрало українську літературу, прибирає з обов'язкового ЗНО наступний світоглядний предмет - Історію України. Віднині її теж будуть знати лише історики. Авжеж, нащо історія українцям! Ви не готові були, пане президенте, до війни, і ми всі були не готові, бо погано знали нашу історію. Бо цей предмет системно нищився російською окупаційною царською, потім більшовицькою, потім совєцькою владою, тепер цей предмет нищиться її агентами і прихвостнями - вашими ставлениками! Ви нам говорите про перемогу? Брехня! Як можна перемогти, не знаючи своєї історії, не знаючи, де свої, а де вороги, перебуваючи в безпам'ятстві?!
Sлavko Sлavkoviч
@Viaches50993743
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https://twitter.com/Viaches50993743/status/1633134188969840641 4 ч
З Канади з любов'ю. У Харкові сьогодні як 127-а бригада територіальної оборони приймають 25 британських бронетранспортерів, закуплених і подарованих Всесвітнім конгресом українців. Це перша пожертва такого роду від неурядової організації.
https://twitter.com/i/status/1633134188969840641
как вернулись дети данилова?
@Олександр Данилюк
"Дозвіл на виїзд морякам та можливість поїхати у відрядження під заставу на 7-му місяці війни виглядає як знущання. Не по змісту, звісно, але за формою - дуже.
Морякам пропонують спершу прийти за дозволом у військкомат. Це потрібно розуміти, як те, що через пів року війни держава все ще не розуміє, хто потрібен війську, а хто - ні? Я так не думаю. Держава прекрасно розуміє, кого може відпустити без ризиків неудокомплектування армії, а кого - ні. А стосовно моряків - це ще простіше бо вони сконцентровані на обмеженій території - Одеса та Миколаїв. Навіщо гнати десятки тисяч моряків за дозволами у військкомати? Це означатиме просто покласти їхню роботу по черговій мобілізації, не кажучи вже про фантастичні корупційні ризики з видачі цих папірців.
Далі - більше. Однією з обовʼязкових вимог для моряків є не більше ніж 12 місяців з моменту закінчення останнього контракту. По-перше, в країні вже 6 місяців триває війна, це означає, що навіть люди, які були заплановані на контракти могли туди не потрапити. По-друге, у людини могла бути перерва в роботі по мільйону причин. По-третє, яка в біса різниця, навіть якщо моряк 10 років не плавав, а зараз хоче піти в рейс, бо в країні війна й іншої роботи немає! І держава має бути зацікавлена утримати цю галузь і місце України на світовому ринку, а також підтримати добробут українців.
Ні для кого не секрет, що в країні стрімко розвився бізнес на тих, хто платить гроші, щоб виїхати з країни нелегально. Велика частина з цих людей моряки. У них є можливість заплатити ці гроші і у них є мотивація, бо за кордоном їх чекає робота, яка здатна покрити витрати та прогодувати сімʼї. Якщо ці люди поїдуть нелегально - матимемо 100% гарантію, що вони не повернуться і їхні гроші наша економіка не побачить. Якщо створимо для них умови - виграють усі.
Наче все просто, але чомусь не для тих, хто ці рішення ухвалює.
Те саме з «відрядженнями» під заставу. Навіть якщо час цього відрядження підкоректують, бо я, наприклад, погано собі уявляю, як можна встигнути злітати у справах, скажімо, в Америку чи Китай за 7 днів за умови, що в Україні авіасполучення немає - це вирішить тільки питання відряджень і тільки для дуже обмеженої кількості людей. Малий та середній бізнес не представляє великої частини економіки. А що робити тим, хто вже по пів року не бачив сімʼю і при цьому наразі не потрібен війську? - що «організовувати» схеми виїзду як підприємця? Що робити тим, у кого за останній час не було офіційного доходу, але є необхідність провести перемовини, щоб він зʼявився? Що робити тим, у кого немає 200 тис. на заставу? Що кінець кінцем робити тим, у кого немає жодної роботи і засобів для існування в Україні!? А таких в десятки разів більше аніж тих хто підпадає під критерії для підприємців.
Всі розуміють - війна. Але за пів року можна було б вже запропонувати якийсь дієвий механізм розв'язання цієї проблеми. Наразі виглядає радше як робота «на відчепись». Проблема в тому, що недієві рішення зараз дуже небезпечні. Проблема не вирішується, проблема загострюється. У людей закінчується гроші. Роботи нема. Попереду важка зима. Хочеться наголосити - довіряйте українцям і приймайте логічні рішення - а не уявляйте що керуєте процесами. Свої рішення я запропонував ще у квітні." Ознайомлюйтесь. 👉 https://www.pravda.com.ua/columns/2022/04/25/7341949/
https://www.youtube.com/watch?v=4cR2rdGKcLk
Тому ніодного митника за хабар при виїзді не можуть притягнути бо немає складу злочину...
А працівників ТЦК також, тому що вони не держслужбовці, а працівники юридичної особи і там взагалі справи розвалюються, тому вони і їздять зараз на елітних авто.... Мені от цікаво чому вони не декларують майно, все рівно вони створені МО і є фактично держпідприємством...
Чому така людина не може поїхати до своєї сім'ї за кордон чи відпочити на пару тижднів?
Від чого такій людині тікати чи ховатися, якщо в неї є робота, гроші та гарантії того, що він потрібен Україні саме у такій якості?