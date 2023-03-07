Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на розгляд Ставки, - Данілов

На найближчому засіданні Ставки головнокомандувача розглянуть питання, яке стосується дозволів на тимчасовий виїзд чоловіків за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону, передає "Радіо Свобода"

Він зазначив: "На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати…

На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням президента, питання – хто, скільки, які відомства давали дозволи, буде на порядку денному. Міністри матимуть звіти на засідання Ставки".

Данілов також зазначив, що підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на "посилення цих процесів" – умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Водночас у Міністерстві культури та інформполітики повідомили, що з метою запобігання порушенням правил перетину державного кордону разом з правоохоронними органами будуть ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду чоловіків-артистів.

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