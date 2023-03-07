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Німецькі ЗМІ встановили, що яхту, з якої підірвали "Північні потоки", орендували в українців

поток,северный

Слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інак пов’язане з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда",  із посиланням на розслідуванні німецьких видань ARD, Kontraste, SWR і Zeit.

За їхніми даними, німецьким слідчим вдалося ідентифікувати судно, яке, ймовірно, використовувалося для підриву "Північних потоків". Ідеться про яхту, орендовану в польської компанії, яка, ймовірно, належить двом українцям.

Незважаючи на те, що сліди диверсії, як пише Zeit, "ведуть до України", німецьким слідчим поки що не вдалося з'ясувати, хто стоїть за її організацією. Західні розвідслужби не виключають, що це могла бути "операція під чужим прапором", аби вивести на Україну як на виконавця – але, як зазначає Zeit, "слідчі, судячи з усього, не знайшли жодних доказів, які б підтверджували такий сценарій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть Росія, - генеральний прокурор Франк

За даними слідства, таємну операцію здійснила команда із шести людей, яка складалась із "капітана, двох водолазів, двох помічників водолазів і жінки-лікаря, які, як стверджується, доставили вибухівку до місця злочину і встановили її там". Громадянство злочинців слідство в Німеччині не встановило; ймовірно, вони користувались підробленими документами.

Згідно з попередньою реконструкцією подій, судно відплило з німецького порту Росток 6 вересня 2022 року. Наступного дня судно виявили біля узбережжя громади Вік-ауф-дем-Дарс, а потім – на данському острові Крістіансе, на північний схід від Борнхольма. Згодом яхту повернули власнику. На столі в її каюті слідчі виявили сліди вибухівки.

За інформацією ARD, Kontraste, SWR і Zeit, розвідувальна служба однієї з країн Заходу ще восени 2022 року надіслала європейським службам-партнерам інформацію, згідно з якою відповідальність за знищення "Північних потоків" несе "український спецназ". Та згодом з'явилися додаткові розвідувальні дані, які вказували на те, що відповідальність може нести "проукраїнське угруповання".

Також читайте: Після вибухів на газопроводах НАТО створює координаційне бюро

Автор: 

газопровід (1550) Німеччина (7480) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+55
а картку Яроша?
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07.03.2023 21:46 Відповісти
+37
німецьке слідство часом не установило. як 2 тони вібухівки було завантажено з німецької території? в німців так вільно гуляють тони вибухівки?
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07.03.2023 21:47 Відповісти
+31
То Буданов на яхті самостійно проплив через усі європейські моря, нирнув з аквалангом та підірвав Потоки
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07.03.2023 21:48 Відповісти
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Як повідомляють "Zeit" і ARD, команда мала професійно підроблені паспорти, які, як стверджується, використовувалися, серед іншого, для оренди човна. Команда відпливла з Ростока 6 вересня 2022 року. Обладнання для секретної операції попередньо привезли в порт на вантажівці.

Згідно з дослідженнями ЗМІ, наступного дня слідчим вдалося знайти човен у Вік-на-Дарсі, а пізніше на датському острові Крістіансо. Після того, як яхту повернули неочищеною, слідчі виявили сліди вибухівки на столі в каюті. Згідно з дослідженням, слідчі не знайшли доказів того, хто замовив руйнування Nord Stream.
ARD зазначає, що міжнародні кола безпеки не можуть виключити, що сліди могли бути навмисно накладені, щоб зобразити Україну автором. Проте у слідства, мабуть, немає жодних доказів так званої акції false flag.
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08.03.2023 02:26 Відповісти
Дивно! Хіба вантажівка була не з логотипом Рошен?! Та і сала чомусь у машинне відділення не поклали. Чи це завтра напишуть?!
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08.03.2023 06:49 Відповісти
Для сала места не было - выбухiвкою все было забито.
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08.03.2023 07:11 Відповісти
у мене лише одне запитання... на яхті ескортниці були? ...
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08.03.2023 04:16 Відповісти
Вам уже сказалi, шо под медсестру шифровались.
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08.03.2023 07:12 Відповісти
якщо навіть там є український слід, то це диверсія проти України і ті хто це робив були залучені спецслужбами росісії для того щоб дискредитувати Україну. Чому наша влада про це зараз мовчить? Вже мусили виступити із заявами і спростуваннями.
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08.03.2023 04:32 Відповісти
Украинский след... Ох, уж эта прокремлевская Штази (контора). ЗЫ ... Дяде Сэму понравилась(версия).
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08.03.2023 07:08 Відповісти
Вони навіть не встановили, кому належить польська компанія ("... ймовірно належить ...").
Громадянство не встановили, "ймовірно підроблені паспорти".
Одні натяки і припущення.
Це все схоже на спецінформоперацію кацапів
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08.03.2023 07:18 Відповісти
А чи є в німецій пресі висновок, що якби цього підриву не було, то німці до сих пір би цілувались з путлєром "взасос", на губах якого людожерська кров?
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08.03.2023 07:22 Відповісти
Німці (журналісти) взагалі не в темі як виглядає морський трубопровід.
Товстенна ізольована труба, укладена в траншею і потім, засипана шаром каміння.
І як це підірвати, використовуючи ТЕ що може поміститися в яхті? Вибухівка, обладнання, команда...
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08.03.2023 07:51 Відповісти
З приводу "укладена в траншею і потім, засипана шаром каміння" - це такий жарт? Бо я щось торможу.
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08.03.2023 09:51 Відповісти
Пока визитку Яроша не предъявят - не считается!
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08.03.2023 08:38 Відповісти
якщо німці знайшли український "слід", то підірвали 100% мосКАЛі
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08.03.2023 08:56 Відповісти
немцы и взорвали
это, Шольц, виноват
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08.03.2023 09:20 Відповісти
Хрню несёте, комрады!
Давно известно, что взорвали американцы!
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08.03.2023 09:45 Відповісти
Reporter Seymour Hersh on "How America Took Out the Nord Stream Pipeline": Exclusive TV Interview
https://www.democracynow.org/2023/2/15/nord_stream_sy_hersh
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08.03.2023 09:46 Відповісти
Цікаво, скільки ж було тої вибухівки, що її можна було покласти на столі?
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08.03.2023 09:49 Відповісти
покласти можна руки на стіл,після роботи з вибухівкою і навіть витерши стіл на ньому лишаться сліди вибухівки
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08.03.2023 14:56 Відповісти
Ця інформація - це лише прикриття для справжніх замовників і виконавців цієї операції.
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08.03.2023 12:51 Відповісти
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