УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5405 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
1 847 11

Міноборони Угорщини: Ми не відправляємо зброю в Україну, але допомагаємо пораненим і готуємо військових медичних фахівців

міноборони,угорщина

У міністерстві оборони Угорщини визнали, що беруть участь у "підготовці військових медичних фахівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Позиція Угорщини не змінилася: ми на боці миру і не підтримуємо будь-які кроки, що ведуть до ескалації війни, - тому ми не відправляємо зброю або солдатів в Україну. Проте, як сусідня країна, Угорщина допомагає пораненим і тим, хто потребує допомоги в рамках найбільшої гуманітарної операції у своїй історії, і тому ми допомогли госпіталізувати поранених українських солдатів, а угорські сили оборони також беруть участь у підготовці українських військових медичних фахівців для гуманітарних цілей", - повідомили виданню 24.hu в угорському оборонному відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина не ставитиме інтереси України вище за власні, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2337) лікарі (1290)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Да идите вы накуй...
показати весь коментар
07.03.2023 21:56 Відповісти
+3
хотів би знати скількох медиків вони підготовили для ЗСУ і скількох поранених вилікували або лікують. за кошт свого бюджету. Підкреслюю: за форінти з центрального бюджету, не з бюджету міста Будапешт або інших громад. І, звісно, не за кошти самих поранених, випскників-лікарів чи медсестер (чи їх родичів).

Чому я думаю, що границя таких цифр прямує до нуля?
показати весь коментар
07.03.2023 22:04 Відповісти
+1
Вмили руки .
показати весь коментар
07.03.2023 21:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вмили руки .
показати весь коментар
07.03.2023 21:49 Відповісти
Да идите вы накуй...
показати весь коментар
07.03.2023 21:56 Відповісти
хотів би знати скількох медиків вони підготовили для ЗСУ і скількох поранених вилікували або лікують. за кошт свого бюджету. Підкреслюю: за форінти з центрального бюджету, не з бюджету міста Будапешт або інших громад. І, звісно, не за кошти самих поранених, випскників-лікарів чи медсестер (чи їх родичів).

Чому я думаю, що границя таких цифр прямує до нуля?
показати весь коментар
07.03.2023 22:04 Відповісти
Мы не отправляем оружие в Украину, но.."
Типичный еврейский подход; аптечки, вода в бутылях - да, это можно, но главное - чтобы от этой "помощи" не пострадал ни один русский оккупант/ фашист, а то "Кремль может обидеться"..
показати весь коментар
07.03.2023 22:44 Відповісти
Я извиняюсь, а что Орбан тоже?!
показати весь коментар
08.03.2023 00:05 Відповісти
"..что Орбан тоже?" Орбан никакого вооружения и боеприпасов Украине не предоставляет и не предоставлял.
И он за близкие отношения с Москвой намерен вписать Венгрию в историю как страну, дважды поддержавшую фашизм.
показати весь коментар
08.03.2023 11:45 Відповісти
Плюнути ото межиочі й нах*й послати...
показати весь коментар
07.03.2023 23:47 Відповісти
Залиште собі, лайно собаче
показати весь коментар
07.03.2023 23:56 Відповісти
Что ж, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Надо только после войны не забыть, кто был "на стороне мира", а кто присылал вооружения на десятки миллиардов, что бы этого мира достичь.
показати весь коментар
08.03.2023 00:04 Відповісти
нема там клаптя шерсті, від слова "зовсім"; там один пістьож
показати весь коментар
08.03.2023 00:45 Відповісти
Усьо! Війна програна, без угорської зброї весь світ зупиниться! Що робити!
показати весь коментар
08.03.2023 08:14 Відповісти
 
 