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Міноборони Угорщини: Ми не відправляємо зброю в Україну, але допомагаємо пораненим і готуємо військових медичних фахівців
У міністерстві оборони Угорщини визнали, що беруть участь у "підготовці військових медичних фахівців".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Позиція Угорщини не змінилася: ми на боці миру і не підтримуємо будь-які кроки, що ведуть до ескалації війни, - тому ми не відправляємо зброю або солдатів в Україну. Проте, як сусідня країна, Угорщина допомагає пораненим і тим, хто потребує допомоги в рамках найбільшої гуманітарної операції у своїй історії, і тому ми допомогли госпіталізувати поранених українських солдатів, а угорські сили оборони також беруть участь у підготовці українських військових медичних фахівців для гуманітарних цілей", - повідомили виданню 24.hu в угорському оборонному відомстві.
Топ коментарі
+4 Владимир #467749
показати весь коментар07.03.2023 21:56 Відповісти Посилання
+3 Ан Мур
показати весь коментар07.03.2023 22:04 Відповісти Посилання
+1 Валентин Коваль #550884
показати весь коментар07.03.2023 21:49 Відповісти Посилання
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Чому я думаю, що границя таких цифр прямує до нуля?
Типичный еврейский подход; аптечки, вода в бутылях - да, это можно, но главное - чтобы от этой "помощи" не пострадал ни один русский оккупант/ фашист, а то "Кремль может обидеться"..
И он за близкие отношения с Москвой намерен вписать Венгрию в историю как страну, дважды поддержавшую фашизм.