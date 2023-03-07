Міноборони Угорщини: Ми не відправляємо зброю в Україну, але допомагаємо пораненим і готуємо військових медичних фахівців

У міністерстві оборони Угорщини визнали, що беруть участь у "підготовці військових медичних фахівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Позиція Угорщини не змінилася: ми на боці миру і не підтримуємо будь-які кроки, що ведуть до ескалації війни, - тому ми не відправляємо зброю або солдатів в Україну. Проте, як сусідня країна, Угорщина допомагає пораненим і тим, хто потребує допомоги в рамках найбільшої гуманітарної операції у своїй історії, і тому ми допомогли госпіталізувати поранених українських солдатів, а угорські сили оборони також беруть участь у підготовці українських військових медичних фахівців для гуманітарних цілей", - повідомили виданню 24.hu в угорському оборонному відомстві.

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