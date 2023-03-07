Після прийняття закону про "іноагентів" парламентом Грузії у Тбілісі почалися масові заворушення. Президентка Зурабішвілі готує звернення

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступить з екстреним зверненням до народу своєї країни. Це відбудеться на тлі масових протестів через скандальний законопроект про "іноагентів".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Mtavari Akrhi, про це заявляє адміністрація президента Грузії.

"Президент Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала всі зустрічі в Нью-Йорку. Протягом години вона виступить із надзвичайним зверненням до народу Грузії", - сказано в повідомленні адміністрації.

7 березня, парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Документом пропонується надавати статус "агентів іноземного впливу" ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону.

Після цього в Тбілісі почалися масштабні протести проти законопроекту. У ході акцій відбулися зіткнення з поліцією, яка використовує сльозогінний газ та водомети.

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