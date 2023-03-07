Після прийняття закону про "іноагентів" парламентом Грузії у Тбілісі почалися масові заворушення. Президентка Зурабішвілі готує звернення
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступить з екстреним зверненням до народу своєї країни. Це відбудеться на тлі масових протестів через скандальний законопроект про "іноагентів".
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Mtavari Akrhi, про це заявляє адміністрація президента Грузії.
"Президент Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала всі зустрічі в Нью-Йорку. Протягом години вона виступить із надзвичайним зверненням до народу Грузії", - сказано в повідомленні адміністрації.
7 березня, парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Документом пропонується надавати статус "агентів іноземного впливу" ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону.
Після цього в Тбілісі почалися масштабні протести проти законопроекту. У ході акцій відбулися зіткнення з поліцією, яка використовує сльозогінний газ та водомети.
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Думаю, впустять...
А Грузини «запалилися» якщо з подачі кацапів то наступний крок «введите войска», якщо спонтанна акція протесту - то розвиток може бути позитивний.
Щодо скептицизму "шлюг народних" перед виборами, маю великі сумніви. Бо всі більш-менш серйозні соціологи давали їм величезну перевагу перед усіма опонентами. Інша річ, що на наступних виборах такої "легкої прогулянки" в них уже не буде - якраз це гарантувати можна. А ще коли "шлюги" феєрично зашкваряться кілька разів, то цей проект полетить на політичний цвинтар вслід за "Самонеміччю", "озимим поколінням" та іншими подібними проектами.
Щодо грузинів, поки що давати якісь прогнози рано. За моїм суб'єктивним відчуттям - буде бійка. Велика. Зрештою, "грузинських шлюг" наженуть статевими ганчірками, а вслід за ними і москалів.
А соціологія…. такі «настрої» були в кінці 21го
...Кінець 2021-го року... Правду кажучи, я погано пам'ятаю той час. Тоді лютувала "корона", ми перехворіли усією родиною, та не всі у нас цю заразу пережили. Тому якось не слідкував за балаканиною ЗЄ!лених говорящих голів - якось не до того було.
https://twitter.com/i/status/1633197335726440448
Де-юре дерьмаківці порушили всі закони, які можна собі уявити. (друзям все, ворогам - "ситуаційну необхідність" поза межами здорового глузду)
Тільки з врахуванням того, що зброї на руках українців ********* і на водомети та газові гранати буде, чим відповісти.
Хто там вийде зі зброєю? Ті, хто під шумок в кінці лютого 22 набрали калашів, а потім рік від повісток ховались?
Молдова, Грузія ху&ло хоче десь здобути хоч якусь "перемогу" та відвернути увагу від своїх поразок.
Хто взяв тюрму?
Ти там був?
правив не Міхо, а хтось там, також зрозула маніпуляція. А щодо останнього -записи такі секретні що їх ніхто не бачив? А те що у ворів в законі щось відібрати - в чому обурення? Не треба було чіпати?
А чому Ющенко,Порошенко не вибрали на другий термін?
Цікаво за якою ціною???
А як розпиналися - "горці, горда нація, нескорені..."
А, насправді - банальні базарні торговці *********** під наглядом кацапських "смотрящих".