"У Білому домі назвали три причини, чому для США важливо підтримувати Україну ":

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі назвав три головні причини, чому для США важливо підтримувати Україну у війні з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По-перше, і хоча це може звучати банальним, але є правдою, це – війна за незалежність, війна за право України існувати як держава",- зауважив Кірбі. За його словами, американці мають розуміти це з власного досвіду, бо їм доводилося боротися за власну незалежність принаймні двічі, і для цього знадобилася іноземна допомога.

По-друге, продовжив представник Білого дому, якщо хтось з американців вважає, що війна відбувається далеко і не торкається його, він помиляється. Агресія РФ спричинила економічний вплив не весь світ, у тому числі на Сполучені Штати, якщо згадати хоча би стрибки цін на бензин та іншу продукцію. Війна вплинула на продовольчу й енергетичну безпеку в глобальному масштабі, бо Путін вкотре намагався перетворити енергопостачання на зброю.

По-третє, якщо дозволити Путіну добитися його мети, то він не зупиниться на Україні. Росія загрожуватиме не лише союзникам і партнерам США в Європі, вона стане ще більшим викликом для національних інтересів США.

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