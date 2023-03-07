У Білому домі назвали три причини, чому для США важливо підтримувати Україну
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі назвав три головні причини, чому для США важливо підтримувати Україну у війні з РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"По-перше, і хоча це може звучати банальним, але є правдою, це – війна за незалежність, війна за право України існувати як держава",- зауважив Кірбі. За його словами, американці мають розуміти це з власного досвіду, бо їм доводилося боротися за власну незалежність принаймні двічі, і для цього знадобилася іноземна допомога.
По-друге, продовжив представник Білого дому, якщо хтось з американців вважає, що війна відбувається далеко і не торкається його, він помиляється. Агресія РФ спричинила економічний вплив не весь світ, у тому числі на Сполучені Штати, якщо згадати хоча би стрибки цін на бензин та іншу продукцію. Війна вплинула на продовольчу й енергетичну безпеку в глобальному масштабі, бо Путін вкотре намагався перетворити енергопостачання на зброю.
По-третє, якщо дозволити Путіну добитися його мети, то він не зупиниться на Україні. Росія загрожуватиме не лише союзникам і партнерам США в Європі, вона стане ще більшим викликом для національних інтересів США.
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Not so fast!
Уже много полезных «вещей « передали.
Забыл? Джавелины, Стингерсы, Хаймерсы…
Будет и все остальное.
Медленно передают? Да, медленно.
Но, не надо забывать, что сейчас Украина не только сражается на нуле,
но и ломает всю пятую колону Кремля, которую он создавал в разных странах мира десятилетиями.
Мабудь тількі квартал 95
Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена! Бо якщо до влади прийде Трампон зі своєю сектою МАГА - нам кінець.
Sлavko Sлavkoviч
@Viaches50993743
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https://twitter.com/Viaches50993743/status/1633134188969840641 4 ч
З Канади з любов'ю. У Харкові сьогодні як 127-а бригада територіальної оборони приймають 25 британських бронетранспортерів, закуплених і подарованих Всесвітнім конгресом українців. Це перша пожертва такого роду від неурядової організації.
https://twitter.com/i/status/1633134188969840641
Тільки - Світовий Конґрес Українців, СКУ. Наважилися таки. Павло Ґрод - дуже притомний.
1
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
2
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
3
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
в цей час коли гудуть батареї
Всім серцем любіть Україну свою,
і вічні ми будемо з нею!
Чем быстрее будет победа Украины и поражение РФ, тем быстрее весь мир выйдет на нормальный режим.
И наоборот.
Если путлеру удастся добиться хоть какого то успеха в Украине, то вероятность его нападения на страны запада станет очень высокой.
Это будет не вопрос остановиться ли он только на Украине?
Это будет только вопрос времени, когда он совершит следующую агрессию.
@donikroman
В ответ
https://twitter.com/JohnyTempus @JohnyTempus
мобанк відмовив мені у обслугованні за критику "команди" яка допомагала раніше Коломойському ******* гроші у українців.
Не відкрили навіть рахунок))
https://www.currenttime.tv/a/ukraina-istrebiteli-piloty/32306326.html