Ознак підготовки білорусів до безпосереднього наступу на Україну наразі немає, - Кірбі
США не мають розвідданих, які могли б підтвердити готовність білоруських сил взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні, але водночас режим Лукашенка не відмовляється надавати територію країни як плацдарм для сил РФ.
Таку оцінку висловив у вівторок під час пресбрифінгу координатор Ради Безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні", - зауважив представник Білого дому.
Водночас, він підкреслив, що білоруський режим вже надавав пряму підтримку російській агресії.
"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні", - зазначив Кірбі.
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Если бы они не были ссыкунами, то давно бы уже пошли воевать. Если бы кацапы добились успеха вдруг каким-то раком, то вне всяких сомнений они бы пошли оккупировать нашу территорию, грабя и насилуя ничуть не меньше, чем кацапы (многие кстати бурят и чеченцев в этом винят, но везде это было решение русаков из ФСБ, которые специально отправляли эти подразделения именно с таким приказом, это были русаки и эти же русаки были в офисе почтовой компании, отправляя посылки с ворованными детскими игрушками своим оркосамкам). Более того, за неделю или две до начала вторжения из *********** ихний премьер-министр заявил, что он готов за 1-2 месяца полностью уладить проблему с морским экспортом удобрений, когда Литва прикрыла лавочку. Все над ним посмеялись, ведь им казалось это невозможным, шутили про пятый флот США около беларуского моря, но это и есть доказательство полной личной заинтересованности в оккупации Мариуполя, Бердянска и Одессы, на которые они и рассчитывали. Просто эти зассали, а орки получили сами знайте чего.