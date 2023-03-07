Ознак підготовки білорусів до безпосереднього наступу на Україну наразі немає, - Кірбі

США не мають розвідданих, які могли б підтвердити готовність білоруських сил взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні, але водночас режим Лукашенка не відмовляється надавати територію країни як плацдарм для сил РФ.

Таку оцінку висловив у вівторок під час пресбрифінгу координатор Ради Безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні", - зауважив представник Білого дому.

Водночас, він підкреслив, що білоруський режим вже надавав пряму підтримку російській агресії.

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"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні", - зазначив Кірбі.