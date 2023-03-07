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Новини Війна
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Ознак підготовки білорусів до безпосереднього наступу на Україну наразі немає, - Кірбі

рф,білорусь,військові

США не мають розвідданих, які могли б підтвердити готовність білоруських сил взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні, але водночас режим Лукашенка не відмовляється надавати територію країни як плацдарм для сил РФ.

Таку оцінку висловив у вівторок під час пресбрифінгу координатор Ради Безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні", - зауважив представник Білого дому.

Водночас, він підкреслив, що білоруський режим вже надавав пряму підтримку російській агресії.

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"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні", - зазначив Кірбі.

Автор: 

Білорусь (7968) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+4
А с каких это пор запуск боевого самолета с боевой ракетой, которыми они уже атаковали нашу страну, не является абсолютнейшей агрессией с международным правом? Каждый такой взлет - это акт агрессии, акт войны. Они ведут против нас агрессию в самом чистом виде. Каждый день.

Если бы они не были ссыкунами, то давно бы уже пошли воевать. Если бы кацапы добились успеха вдруг каким-то раком, то вне всяких сомнений они бы пошли оккупировать нашу территорию, грабя и насилуя ничуть не меньше, чем кацапы (многие кстати бурят и чеченцев в этом винят, но везде это было решение русаков из ФСБ, которые специально отправляли эти подразделения именно с таким приказом, это были русаки и эти же русаки были в офисе почтовой компании, отправляя посылки с ворованными детскими игрушками своим оркосамкам). Более того, за неделю или две до начала вторжения из *********** ихний премьер-министр заявил, что он готов за 1-2 месяца полностью уладить проблему с морским экспортом удобрений, когда Литва прикрыла лавочку. Все над ним посмеялись, ведь им казалось это невозможным, шутили про пятый флот США около беларуского моря, но это и есть доказательство полной личной заинтересованности в оккупации Мариуполя, Бердянска и Одессы, на которые они и рассчитывали. Просто эти зассали, а орки получили сами знайте чего.
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07.03.2023 22:47 Відповісти
+2
Ага, Данілов віддав в хімчистку свою чорну піжаму...
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07.03.2023 22:44 Відповісти
+1
еще бы...этих клоунов потешных одной артой развалили бы)))на 2 день гомельский спецназ по разбитию башкой кирпичей по лесах вылавливали
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07.03.2023 22:41 Відповісти
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еще бы...этих клоунов потешных одной артой развалили бы)))на 2 день гомельский спецназ по разбитию башкой кирпичей по лесах вылавливали
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07.03.2023 22:41 Відповісти
Ага, Данілов віддав в хімчистку свою чорну піжаму...
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07.03.2023 22:44 Відповісти
картоные вояки разве что только одно черного носка данилова стоят....и то не факт что целого)
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07.03.2023 22:49 Відповісти
Браво!
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08.03.2023 00:02 Відповісти
Кірбі каже що єдиний можливий напад це словесний напад Лукашенка на Зеленського. А якщо читати між рядків то показує що спроба взяти на понт так собі. І китайців це теж стосується.
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07.03.2023 22:46 Відповісти
А с каких это пор запуск боевого самолета с боевой ракетой, которыми они уже атаковали нашу страну, не является абсолютнейшей агрессией с международным правом? Каждый такой взлет - это акт агрессии, акт войны. Они ведут против нас агрессию в самом чистом виде. Каждый день.

Если бы они не были ссыкунами, то давно бы уже пошли воевать. Если бы кацапы добились успеха вдруг каким-то раком, то вне всяких сомнений они бы пошли оккупировать нашу территорию, грабя и насилуя ничуть не меньше, чем кацапы (многие кстати бурят и чеченцев в этом винят, но везде это было решение русаков из ФСБ, которые специально отправляли эти подразделения именно с таким приказом, это были русаки и эти же русаки были в офисе почтовой компании, отправляя посылки с ворованными детскими игрушками своим оркосамкам). Более того, за неделю или две до начала вторжения из *********** ихний премьер-министр заявил, что он готов за 1-2 месяца полностью уладить проблему с морским экспортом удобрений, когда Литва прикрыла лавочку. Все над ним посмеялись, ведь им казалось это невозможным, шутили про пятый флот США около беларуского моря, но это и есть доказательство полной личной заинтересованности в оккупации Мариуполя, Бердянска и Одессы, на которые они и рассчитывали. Просто эти зассали, а орки получили сами знайте чего.
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07.03.2023 22:47 Відповісти
Все так і є. Але будь ласка не називайте їх орками чи руснею, русаками. В нас є наші історичні назви, це москалі та кацапи ( кацапи поширеніше там де наші предки стикались з татарами від яких і перейняли цю назву). Ну а останніми своїми діями вони заслужили щоб їх звали просто- підари.
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07.03.2023 22:55 Відповісти
Там "геніальне" кодло подоляко-дєрьмаков все сподівається встановити з бульбашенком особливі відносини. Пропонують йому підписати якийсь пакт про ненапад. Скоріш за все, спілкуються по телефону та говорять йому купу компліментів. Я так думаю, ці убогі сподіваються його перетягнути на свій бік. Тіпа, відірвати від муйла. Але їхні сподівання марні і лише демонструють відсутність будь-якого натяку на інтелект.
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07.03.2023 23:22 Відповісти
Що - не помітний ще прогрес у масовій трансплантації білоруським солдатам зябер? "Іхтіандри" не готові штурмувать затоплені заплави рік на Поліссі?
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07.03.2023 22:52 Відповісти
ТРО Волині в очікуванні наступу білорусів:
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07.03.2023 23:10 Відповісти
Если Кирби так сказал, значит ему можно верить. США ведь мониторят ситуацию. Причин ему врать я не вижу.
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07.03.2023 23:11 Відповісти
Соромно бути бяшкою...
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08.03.2023 00:04 Відповісти
 
 