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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Це варварство і звірство, - Держдеп США відреагував на кадри зі стратою українського військового

розстріл,воїн

У США бачили кадри зі стратою беззбройного українського військового та вважають, що це є зайвим доказом варварства й звірства росіян у жорстокій війні кремля проти України.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жахливі кадри із беззбройним українцем, якого страчують після того, як він просто сказав "Слава Україні", вражають з точки зору варварства",- зауважив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Він висловив переконання, що це вкотре осоромлює Росію.

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"РФ зневажає базовими правилами війни, основною людською порядністю, коли її війська беруть участь у подібних звірствах",- підкреслив речник Держдепу.

Прайс нагадав, що російські військові вчиняли численні воєнні злочини та злочини проти людства в Україні.

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"Ми не наївні, щоби повірити, що Росія зізнається в цьому або навіть змінить свою поведінку найближчим часом. Звісно, це не перше свідчення явних звірств рф в Україні, й на жаль, мабуть, не останнє", - зазначив представник адміністрації США.

За його словами, РФ неодноразово заявляла, що хоче миру, однак нічого не зробила для цього. Прайс повторив позицію США, що мир в Україні може настати хоч сьогодні, якщо в москві приймуть рішення припинити агресію та вивести війська з української території.

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Автор: 

розстріл (269) ЗСУ (7666) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+41
Це і фашизм і геноцид над украінською нацією😠
Москалі , будьте ви прокляті на віки вічні 😡
Украінці вам ніколи не пробачать і не забудуть того , що ви робите
сьогодні з нами ‼️
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07.03.2023 23:51 Відповісти
+40
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07.03.2023 23:52 Відповісти
+32
В глазах больше презрения, чем страха. R.I.P.
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08.03.2023 00:02 Відповісти
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Ні. Це фашизм. Обикновєнний фашизм!
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07.03.2023 23:45 Відповісти
Кацапстан територія дикунів.
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07.03.2023 23:48 Відповісти
Це і фашизм і геноцид над украінською нацією😠
Москалі , будьте ви прокляті на віки вічні 😡
Украінці вам ніколи не пробачать і не забудуть того , що ви робите
сьогодні з нами ‼️
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07.03.2023 23:51 Відповісти
Не пробачити мало, москалі не зрозуміють. Їх необхідно вбивати постійно і всюди, краще всього труїти Новічком і Спутником, поки та територія не стане вільною, чистою та здоровою для тваринного й рослинного світу!
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08.03.2023 07:05 Відповісти
Ви не наївні? То дайте касетні ********** для ЗСУ !
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07.03.2023 23:52 Відповісти
і по кожній касабский військовій частини уе**бати ракетою ввечері або вночі
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08.03.2023 05:15 Відповісти
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07.03.2023 23:52 Відповісти
А чого чекати від нелюдей-варварів кацапів..... Розмов "Золкін стайл"?
Не наївні.... то чому Ленд-ліз не працює як належить?!!!
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07.03.2023 23:55 Відповісти
я одного не розумію для чого герою лице закривають ?
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07.03.2023 23:55 Відповісти
Щоб не образити почуття його вбивць та їх ху*ла
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08.03.2023 02:36 Відповісти
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07.03.2023 23:56 Відповісти
В глазах больше презрения, чем страха. R.I.P.
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08.03.2023 00:02 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.03.2023 00:12 Відповісти
Так це ж російський народ зробив. Той самий, якого ви називаєте жертвою муйла. Його ви не хочете засудити за варварство та звірство?
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08.03.2023 01:05 Відповісти
«Карфаген має бути зруйнований» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Carthago delenda est)
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08.03.2023 01:18 Відповісти
уважаю, но пить не буду. осуждаем, но ничего менять не будем, посидим по-домашнему душевно вместе в оон, магате и других компаниях.
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08.03.2023 02:22 Відповісти
Варварство, нелюдське відношення і приниження людської гідності затушовувати обличчя загиблого українського героя!
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08.03.2023 02:33 Відповісти
https://youtu.be/S9YHbRewMbo ...

Поставки вооружений в Украину увеличены в разы..

Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱🖤🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊
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08.03.2023 07:02 Відповісти
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08.03.2023 07:18 Відповісти
Найгірше з цієї історії те, що мабуть кацапи так не одного полоненого розстріляли... І будуть продовжувати це робити...
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08.03.2023 07:20 Відповісти
cmert kacapam nenaviju etix ublyudkov
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08.03.2023 09:52 Відповісти
А почему ж тогда против варваров ещё не введены так называемые адские санкции. Ч то хотите что бы варвары добрались и до вас.
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08.03.2023 10:19 Відповісти
А что нє так с шарійом?


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08.03.2023 10:44 Відповісти
 
 