Це варварство і звірство, - Держдеп США відреагував на кадри зі стратою українського військового

У США бачили кадри зі стратою беззбройного українського військового та вважають, що це є зайвим доказом варварства й звірства росіян у жорстокій війні кремля проти України.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жахливі кадри із беззбройним українцем, якого страчують після того, як він просто сказав "Слава Україні", вражають з точки зору варварства",- зауважив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Він висловив переконання, що це вкотре осоромлює Росію.

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"РФ зневажає базовими правилами війни, основною людською порядністю, коли її війська беруть участь у подібних звірствах",- підкреслив речник Держдепу.

Прайс нагадав, що російські військові вчиняли численні воєнні злочини та злочини проти людства в Україні.

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"Ми не наївні, щоби повірити, що Росія зізнається в цьому або навіть змінить свою поведінку найближчим часом. Звісно, це не перше свідчення явних звірств рф в Україні, й на жаль, мабуть, не останнє", - зазначив представник адміністрації США.

За його словами, РФ неодноразово заявляла, що хоче миру, однак нічого не зробила для цього. Прайс повторив позицію США, що мир в Україні може настати хоч сьогодні, якщо в москві приймуть рішення припинити агресію та вивести війська з української території.

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