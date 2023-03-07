Це варварство і звірство, - Держдеп США відреагував на кадри зі стратою українського військового
У США бачили кадри зі стратою беззбройного українського військового та вважають, що це є зайвим доказом варварства й звірства росіян у жорстокій війні кремля проти України.
Про це заявив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Жахливі кадри із беззбройним українцем, якого страчують після того, як він просто сказав "Слава Україні", вражають з точки зору варварства",- зауважив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.
Він висловив переконання, що це вкотре осоромлює Росію.
"РФ зневажає базовими правилами війни, основною людською порядністю, коли її війська беруть участь у подібних звірствах",- підкреслив речник Держдепу.
Прайс нагадав, що російські військові вчиняли численні воєнні злочини та злочини проти людства в Україні.
"Ми не наївні, щоби повірити, що Росія зізнається в цьому або навіть змінить свою поведінку найближчим часом. Звісно, це не перше свідчення явних звірств рф в Україні, й на жаль, мабуть, не останнє", - зазначив представник адміністрації США.
За його словами, РФ неодноразово заявляла, що хоче миру, однак нічого не зробила для цього. Прайс повторив позицію США, що мир в Україні може настати хоч сьогодні, якщо в москві приймуть рішення припинити агресію та вивести війська з української території.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Москалі , будьте ви прокляті на віки вічні 😡
Украінці вам ніколи не пробачать і не забудуть того , що ви робите
сьогодні з нами ‼️
Не наївні.... то чому Ленд-ліз не працює як належить?!!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
уважаю, но пить не буду.осуждаем, но ничего менять не будем, посидим по-домашнему душевно вместе в оон, магате и других компаниях.
Поставки вооружений в Украину увеличены в разы..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱🖤🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊