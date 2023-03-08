Шмигаль обговорив нову програму фінансування з директором Європейського департаменту МВФ Каммером
Напередодні старту переговорної місії щодо розширеного фінансування прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поспілкувався з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Кабміні.
Онлайн-розмова пройшла напередодні перемовин щодо програми розширеного фінансування – переговорна місія стартує 8 березня у Варшаві.
Очікується, що загальний розмір фінансування становитиме понад 15 млрд доларів. Денис Шмигаль запевнив, що український уряд докладає всіх зусиль, аби оперативно узгодити всі параметри та швидко досягти угоди.
Нова довгострокова програма за підтримки МВФ є важливою, зокрема для інвесторів і донорів, які готові вкладати в Україну. Також вона сприятиме створенню міцного підґрунтя для швидкого відновлення країни та консолідації зусиль для вступу України до Європейського Союзу.
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ЛАРИСА НІЦОЙ ( фейсбук )
В той час, коли рашисти розстрілюють наших беззбройних полонених за «Слава Україні», ваше МОН примушує і далі наших дітей вчити російську літературу. Як «смішно»! Вони поміняли поганих рускіх пісатєлєй на хороших рускіх пісатєлєй замість вилучити їх зовсім. Українські діти вчать хорошого Булгакова, бо він же наш! Аякже! Цього пісатєля «Я убіл» читали? Навряд. Знаєте кого убіл булгаковський лікар? Лікар(!) убив пацієнта - пораненого петлюрівця, які теж казали 100 років тому «Слава Україні». Чи не це ми бачимо сьогодні на відео рашистів, які убивають нашого беззбройного полоненого за «Слава Україні»? Нащо ваше МОН грається в цю гру? Нащо нашим дітям російська література, щоб що? Щоб далі будувати з рашистами культурні зв'язки? Щоб далі ми були одна страна, одін народ? «Дивіться, як гарні російські письменники, які молодці, описують мило Україну!». Ви хочете утвердити такою літературою наше братання? ТАК ви збираєтеся їх перемагати?
Ваше МОН, пане президенте, лишає в програмі російську літературу і забирає з обов'язкового ЗНО питання з української літератури! Їх лишили лише для філологів. Зробили укрліт необов'язковим предметом - і це чергова диверсія. Чи знаєте ви, пане президенте, що саме Українська література і її читання зберегло нашій нації українську ідентичність? Сьогодні, коли проти нашої ідентичності воює росія, ваше МОН воює проти нашої ідентичності, послаблюючи в школах українську літературу. То ми так збираємося перемагати у війні ідентичностей? Послаблюючи свою?
В інших країнах питання з мови, літератури та історії - частина іспитів на громадянство. У нас же література та історія стали стараннями вашого МОН не обов'язковими. Всього три предмети в школі формують світогляд: українська мова, українська література та історія. В країні точиться світоглядна війна між росіянами і українцями, а ваше МОН, ніби воно рашиське, вчиняє антиукраїнську диверсію і під час світоглядної війни послаблює два світоглядних предмети! Це ми так готуємося до перемоги, пане президенте?
Ваше МОН, пане президенте, після того, як прибрало українську літературу, прибирає з обов'язкового ЗНО наступний світоглядний предмет - Історію України. Віднині її теж будуть знати лише історики. Авжеж, нащо історія українцям! Ви не готові були, пане президенте, до війни, і ми всі були не готові, бо погано знали нашу історію. Бо цей предмет системно нищився російською окупаційною царською, потім більшовицькою, потім совєцькою владою, тепер цей предмет нищиться її агентами і прихвостнями - вашими ставлениками! Ви нам говорите про перемогу? Брехня! Як можна перемогти, не знаючи своєї історії, не знаючи, де свої, а де вороги, перебуваючи в безпам'ятстві?!
Ваше МОН, пане президенте, нічого не збирається робити з російською ворожою мовою у школах, яка звучить всюди! В українських школах всюди звучить мова окупанта! І на уроках. І на перервах. Маса переселених учнів не можуть до купи зліпити два українських слова. Де вони всі вчилися? МОН нічого не збирається робити з проблемою суцільного зросійщення! Окрім як відповідає, що в нас за законом освіта державною мовою. Справді? Тоді звідки взялися ці учні, які не володіють державною мовою? Які заходи планує робити МОН з подолання проблеми зросійщення серед дітей? НІЧОГО не планує! Про яку перемогу ви говорите, пане президенте, якщо в головах панує ворожа мова, а не мова своєї нації, української. Якщо ви, пане президенте, не можете здолати засилля всього лиш ворожої мови в нашій країні, як збираєтеся здолати самих ворогів?
Ваше МОН, пане президенте, відмовляється моніторити виші на предмет освіти мовою окупанта. Наші виші й досі готують зросійщених фахівців. Проти викладачів бунтує свідома молодь, а що робить МОН? Нічого! МОН підіграє окупантам в мовній політиці. Кому підпорядковані виші, які проводять таку кадрову політику? Не мовному омбудсмену, а міністерству освіти, яке свою злочинну бездіяльність ховає за словами про автономію вишів, які що хочуть зі зросійщенням, те й творять. МОН культивує зросійщення фахівців, щоб що? Щоб далі Україна звучала російською мовою. Щоб далі була одна страна, одін народ! Щоб ми не могли ідентифікувати де ми, а де вороги! І ви говорите нам про перемогу, пане Президенте?
У ваших чиновників, пане президенте, і гадки немає поширювати українську мову у світі. В той час, як українська самовільно крокує іншими країнами, замість підтримати і підсилити цю тенденцію, влада думає лише про одне, як підсилити в Україні англійську мову. Ну звісно! Хто буде проти! Та чому влада окрім англійської, не переймається, що й досі наші діти в закордонних школах не вчать українську мову й українську історію? МОН мало б домовитися з іноземними школами про це. Бо математика та інші предмети - універсальні. Мова, історія та література - це предмети, які «ліплять» націю. Яку націю ліпить ваше МОН, пане президенте? Про перемогу якої нації ви говорите?
Тобто, якщо європейські бабки ********, людинка з ОП, то і розслідувати буде нікому.