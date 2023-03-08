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Протягом 7 березня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження живої сили та 1 ЗРК, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по  російських окупантах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 російський зенітний ракетний комплекс ППО "Бук-М1-2" та 3 райони зосередження живої сили противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 5 березня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 10 районах скупчення військ окупантів та 2 пунктах управління, - Генштаб

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авіація (4165) Генштаб ЗС (6772) артилерія (799) ЗСУ (7666)


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08.03.2023 02:19 Відповісти
Наразі , потрібно демонтувати Михайла Шкітака 😠з посади , яку воно
займає !!
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08.03.2023 07:32 Відповісти
 
 