Протягом 7 березня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження живої сили та 1 ЗРК, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 російський зенітний ракетний комплекс ППО "Бук-М1-2" та 3 райони зосередження живої сили противника".
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