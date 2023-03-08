Протягом 7 березня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження живої сили та 1 ЗРК, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 російський зенітний ракетний комплекс ППО "Бук-М1-2" та 3 райони зосередження живої сили противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 5 березня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 10 районах скупчення військ окупантів та 2 пунктах управління, - Генштаб