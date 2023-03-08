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Протягом 7 березня росіяни обстріляли 2 громади на Сумщині, зафіксовано 45 "прильотів". Формування ворожих наступальних груп не виявлено, - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 територіальних громад області: Білопільської, Есманської. Було зафіксовано 45 прильотів з мінометів та артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Білопільська громада: сьогодні по території громади здійснено мінометний обстріл − 8 прильотів.

Есманська громада: росіяни били з артилерії − 27 прильотів та мінометів − 10 прильотів.

На щастя, без жертв та руйнувань.

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 6 березня росіяни обстріляли 5 громад Сумщини - зафіксовано 59 "прильотів", - ОВА

Автор: 

обстріл (29141) Сумська область (3874)


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Дуже часто ми чули від українців фразу "А шляк би вже трафив ту Україну! А чорти б її побрали!" Господь дослухався до побажань трудящіхся...
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08.03.2023 05:41 Відповісти
 
 