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Новини Війна
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Росії, ймовірно, не вистачає механізованих сил для просування за межі Бахмуту, – ISW

бахмут

Російський наступ у разі захоплення Бахмуту досягне кульмінації, у РФ нема належних механізованих сил для просування за межі міста. А "штурмові загони" не здатні вести маневрену війну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ

На думку аналітиків, російським силам бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмуту для створення оперативного ефекту, і, ймовірно, це швидко досягне кульмінації після захоплення міста. Адже росіянам доведеться обирати між двома напрямками наступу, що розходяться: один у бік Костянтинівки, а інший у напрямку Слов’янська і Краматорська.

"Ці два потенційні напрями наступу не підтримують один одного, і російським силам, які деградували, ймовірно, доведеться віддавати пріоритет переслідуванню тільки одного, щоб мати хоч якісь шанси на успіх, хоча російське командування неодноразово надто розпорошувало свої сили по кількох напрямках наступу протягом усього вторгнення", - зазначили в ISW.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зосередили головний удар на Бахмутському напрямку, 56 бойових зіткнень за добу, - Східне угруповання військ

Крім того,  українські війська укріпили обидва ці напрямки. Вони забезпечуються численними наземними лініями зв'язку, що проходять глибоко в українському тилу, і будь-яка спроба росіян просунутися цими дорогами, ймовірно, буде "дуже дорого обходитися". Наразі у росіян не вистачає механізованих сил, необхідних для наступу на сам Бахмут, а "штурмові загони" не здатні вести маневрену війну.

"Передача структури російських сил, що триває, у бік невеликих штурмових загонів з використанням спрощеної тактики в поєднанні зі зростаючими втратами серед найбільш ефективних російських військ, ймовірно, значно обмежить здатність російських військ належним чином використовувати будь-які шляхи наступу, відкриті після захоплення Бахмута", - підкреслили аналітики.

На думку аналітиків ISW,  взяття Бахмута може стати не більш ніж тактичною перемогою.

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Автор: 

Донецька область (8799) Бахмут (1562) ISW (653)


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Топ коментарі
+11
Під невеликим райцентром Бахмут, про який рік тому ні путін, ні шойгу, ні герасимов швидше за все навіть не чули, російська армія за 7 місяців боїв втратила більше особового складу, ніж у всіх військових конфліктах СРСР-Росії за всі 78 повоєнних років, включаючи Афганістан та Чечню.
Були б у них мізки то задумалися б і зупинилися.
Але де "вони" і де мізки?
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08.03.2023 06:44 Відповісти
+8
В США, але уся моя родина перебуває в Україні, двоє родичів воюють на нулі вже по 8-9 місяців БЕЗПЕРЕРВНО БЕЗ РОТАЦІЙ з контузіями. В обидві бригади особисто я влив не одну тисячу доларів волонтерством (один зі швагрів в 103 ТзО - їх як відправляли на нуль ні бронежилетів, ні касок, ні рацій, ні старлінків - НІХЄРА не видавали...).
Болить, що увесь світ вливає все що може в перемогу України, а декілька дегенератів в ОП із Резніковим напару крадуть як не в себе!!!
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08.03.2023 06:46 Відповісти
+7
І Україні теж....

Де вся техніка розпіарена Притулою, придбана за гроші українців?
Де ********* лендліз?
Де леопарди і петріоти?
На м'ясні атаки вагнера Україна відповідає м'ясним захистом - тільки там параша винищує непотріб (зеків), а ЗЕлох - цвіт нації!
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08.03.2023 06:35 Відповісти
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Ну, значить, під Бахмутом усі ці російські сили і поховають. 7 місяців вони вже намагаються Бахмут взяти і на це кинуто найкращі російські сили. Кабздец яка "велика" московія.
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08.03.2023 06:32 Відповісти
кацапы уже больше года пытаются взять Киев за 3 дня , угробили больше 150000 своих ********* , кучу техники , Бахмут является не столько стратегической точкой, сколько символической , вспоминаем начало войны -2014 год , донецкий аэропорт , потом азовсталь , кацапы дебилы от рождения , и если провести паралель их армии и руководства с бешенными псами , то самое лучшее для их уничтожения - стянуть в одну подворотню , где методично их убивать , а так как бешенные псы не могут существовать без стаи , они будут туда идти как крысы под дудочку , а на дудочке играет Валера , .........кацапская пропоганда достигла своего аппогея , и теряет свое влияние на фоне гробов идущих непрерывным потоком на парашу , внутренние конфликты и истерия власти привели их к аффектическим приказам и поступкам , внешнеполитическая обстановка просто ,, прекрасна,, , парашники - неприкасаемые , то есть - мусорщики , попрошайки , дно , .......и тд , ..... а вот у Украины СОВЕРШЕННО противополжная ситуация , военная пружина сжата уже почти до придела , при чем высокотехнологична , международные суды на низком старте , финансирование армии и государства идет полным ходом , ............и вот когда эта пружина начнет выпрямлятся ( уже скоро ))))) кацапам будет РЕАЛЬНЫЙ ****** , ненависть и злоба к этим ******* зашкаливает , при чем во всем мире , ..........психоз и беспомощность приведут их население к суицидам , алкоголизму , дипрессиям , они начнут убивать друг друга, грабить , насиловать , ............Бахмут несет очень важныую роль в войне , это конец пидароссии .
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08.03.2023 11:59 Відповісти
І Україні теж....

Де вся техніка розпіарена Притулою, придбана за гроші українців?
Де ********* лендліз?
Де леопарди і петріоти?
На м'ясні атаки вагнера Україна відповідає м'ясним захистом - тільки там параша винищує непотріб (зеків), а ЗЕлох - цвіт нації!
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08.03.2023 06:35 Відповісти
А ви в Україні живете?
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08.03.2023 06:39 Відповісти
Кого питаєте?
Типова консерва.
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08.03.2023 06:43 Відповісти
Щоб пи$діти шо попало необов'язково жити в Україні.
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08.03.2023 06:44 Відповісти
В США, але уся моя родина перебуває в Україні, двоє родичів воюють на нулі вже по 8-9 місяців БЕЗПЕРЕРВНО БЕЗ РОТАЦІЙ з контузіями. В обидві бригади особисто я влив не одну тисячу доларів волонтерством (один зі швагрів в 103 ТзО - їх як відправляли на нуль ні бронежилетів, ні касок, ні рацій, ні старлінків - НІХЄРА не видавали...).
Болить, що увесь світ вливає все що може в перемогу України, а декілька дегенератів в ОП із Резніковим напару крадуть як не в себе!!!
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08.03.2023 06:46 Відповісти
Казкар
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08.03.2023 07:17 Відповісти
Хлопче, чьотко заткнув рота попереднім писакам! Вони напевне воюють і в броніках і в касках і з раціями і в зимовому одязі і т.і.
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08.03.2023 07:17 Відповісти
Ой ****** 🤔🧐😁
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08.03.2023 07:18 Відповісти
Так кіздуй під Білий Дім із своїми кукуріками про лендліз!
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08.03.2023 10:18 Відповісти
Сумно за нашу влади, але наші танки вже в дорозі до нас і їх вже навіть більше ніж обіцяли
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08.03.2023 07:43 Відповісти
Під невеликим райцентром Бахмут, про який рік тому ні путін, ні шойгу, ні герасимов швидше за все навіть не чули, російська армія за 7 місяців боїв втратила більше особового складу, ніж у всіх військових конфліктах СРСР-Росії за всі 78 повоєнних років, включаючи Афганістан та Чечню.
Були б у них мізки то задумалися б і зупинилися.
Але де "вони" і де мізки?
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08.03.2023 06:44 Відповісти
Таких вчать трупами. Їх мізки розкидані навкооло Бахмуту
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08.03.2023 07:03 Відповісти
На закаті ери КПРС, виник спір між А. Яковлевим і майбутніми заколотниками щодо реабілтації жертв Шахтинської справи та Промпартії, і Яковлев навів цифру небойових втрат армії в мирний період за1990 рік - 29 000 солдат та офіцерів. Це було сказано, що надмірна секретність породжує безвідповідальність та призводить до хаосу в справах. Судьба солдата вождів бабуїнів ніколи не цікавила. Товариш Пу тільки ніжками тупотить, обзиває сирійських мясників і встановлює календарні дати.
Офіціоз СРСР видав колись статзбірник про 2 світову війну, баланс по втратам не сходився, тому записали що встановили наявність 2.5 млн "нерозшуканих дезертирів" А куди ділись, не цікаво.Їм взагалі плювати на статистику, як буде так буде.
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08.03.2023 08:55 Відповісти
И это все благодаря твоему кумиру ЗЕпредателю Боневтику первому? (( Да Бахмут это просто отмазка на публику для оправдания СДАЧИ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ В ОККУПАЦИЮ….и водички в Крым.Все что было в договорняке лаптеногие рашисты УЖЕ получили от твоего ЗЕпредателя с бандой ермаков…
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08.03.2023 10:19 Відповісти
Звичайно кацапи знищують під Бахмутом крім своєї орди і найкращих наших хлопців і дівчат, та Україні буде дуже важко після війни з молодим поколінням, але нам не залишили іншого вибору. Нам потрібно тільки перемогти, бо інше то рабство і знищення всієї України. Маємо триматися і скільки вистачить сил тримати орду навколо Бахмута, бо пройшовши далі, вони знищать, перетворять в груду сміття Костянтиновку, Слов'янськ, Краматорськ, невеличкі містечка і села, що поруч і будуть обстрілювати міста, які розташовані вглибині в бік Дніпра.
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08.03.2023 07:25 Відповісти
А що не так з молодим поколінням
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08.03.2023 09:10 Відповісти
Існування Росії досягло кульмінації. Час згортати проект
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08.03.2023 09:24 Відповісти
Треба більше фпв дронів. Треба більше агс, дронів, мінометів близької дії як ссо сша та іншого і тоді рф навіть м'яса не вистачатиме.
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08.03.2023 11:58 Відповісти
 
 