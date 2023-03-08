Росії, ймовірно, не вистачає механізованих сил для просування за межі Бахмуту, – ISW

Російський наступ у разі захоплення Бахмуту досягне кульмінації, у РФ нема належних механізованих сил для просування за межі міста. А "штурмові загони" не здатні вести маневрену війну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

На думку аналітиків, російським силам бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмуту для створення оперативного ефекту, і, ймовірно, це швидко досягне кульмінації після захоплення міста. Адже росіянам доведеться обирати між двома напрямками наступу, що розходяться: один у бік Костянтинівки, а інший у напрямку Слов’янська і Краматорська.

"Ці два потенційні напрями наступу не підтримують один одного, і російським силам, які деградували, ймовірно, доведеться віддавати пріоритет переслідуванню тільки одного, щоб мати хоч якісь шанси на успіх, хоча російське командування неодноразово надто розпорошувало свої сили по кількох напрямках наступу протягом усього вторгнення", - зазначили в ISW.

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Крім того, українські війська укріпили обидва ці напрямки. Вони забезпечуються численними наземними лініями зв'язку, що проходять глибоко в українському тилу, і будь-яка спроба росіян просунутися цими дорогами, ймовірно, буде "дуже дорого обходитися". Наразі у росіян не вистачає механізованих сил, необхідних для наступу на сам Бахмут, а "штурмові загони" не здатні вести маневрену війну.

"Передача структури російських сил, що триває, у бік невеликих штурмових загонів з використанням спрощеної тактики в поєднанні зі зростаючими втратами серед найбільш ефективних російських військ, ймовірно, значно обмежить здатність російських військ належним чином використовувати будь-які шляхи наступу, відкриті після захоплення Бахмута", - підкреслили аналітики.

На думку аналітиків ISW, взяття Бахмута може стати не більш ніж тактичною перемогою.

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