Росія втратила в Україні понад 70 літаків, - командувач ПС США в Європі Хекер

З початку повномасштабного вторгення в Україну було знищено понад 70 військових літаків РФ, Україна ж втратила менше ніж шістдесят літаків.

Про це повідомив на конференції в Колорадо генерал Джеймс Хеккер, командувач військово-повітряних сил США в Європі та Африці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".

"Україна збила понад 70 російських літаків. Тож інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони, що організована обома сторонами, була дуже ефективною. Вона не дозволяє масштабно застосовувати авіацію", - зазначив американський генерал.

Через ефективність засобів ППО значна частина авіації "виявилася марною", підкреслив Джеймс Хеккер. Зокрема, це створює значні труднощі для здійснення повітряного прикриття контрнаступних операцій, які планує українська армія.

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Сполучені Штати надали Україні ракети AGM-88 HARM, які використовуються для знищення радарів. В останні три тижні, як сказав Джеймс Хеккер, Україна почала отримувати бомби точного наведення JDAM зі збільшеним радіусом дії, що перевищує радіус дії ракетних систем HIMARS.