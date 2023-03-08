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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія втратила в Україні понад 70 літаків, - командувач ПС США в Європі Хекер

су,літак

З початку повномасштабного вторгення в Україну було знищено понад 70 військових літаків РФ, Україна ж втратила менше ніж шістдесят літаків.

Про це повідомив на конференції в Колорадо генерал Джеймс Хеккер, командувач військово-повітряних сил США в Європі та Африці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".

"Україна збила понад 70 російських літаків. Тож інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони, що організована обома сторонами, була дуже ефективною. Вона не дозволяє масштабно застосовувати авіацію", - зазначив американський генерал. 

Через ефективність засобів ППО значна частина авіації "виявилася марною", підкреслив Джеймс Хеккер. Зокрема, це створює значні труднощі для здійснення повітряного прикриття контрнаступних операцій, які планує українська армія.

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Сполучені Штати надали Україні ракети AGM-88 HARM, які використовуються для знищення радарів. В останні три тижні, як сказав Джеймс Хеккер, Україна почала отримувати бомби точного наведення JDAM зі збільшеним радіусом дії, що перевищує радіус дії ракетних систем HIMARS.

Автор: 

росія (66037) літак (2962) США (23390) Україна (5959)


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Топ коментарі
+21
На мозок впливає ************.....
А реальність завжди важка....
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08.03.2023 07:48 Відповісти
+13
По данних Генштабу ми збили вже 303 літаки. Чому такі розбіжності, чи все це прокриває слово "за 60"? Або рахують ті, які бачили на землі?
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08.03.2023 07:13 Відповісти
+10
На блозі Oryx підтверджено фотографіями 70 літаків та 7 пошкоджень. Тобто генерал назвав обережну підтверджену цифру
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08.03.2023 07:33 Відповісти
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70 російських літаків на 60 українських це погано. Скільки у Росії військових літаків перебуває на озброєнні, а скільки в України є?
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08.03.2023 07:01 Відповісти
Цифри на мозок впливають більше ніж зміст сказаного?
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08.03.2023 07:22 Відповісти
На мозок впливає ************.....
А реальність завжди важка....
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08.03.2023 07:48 Відповісти
І яка ж ця реальність? Просвіти нас. Кацапи вже Львів взяли?
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08.03.2023 08:13 Відповісти
Там різниця астрономічна
в них під 1000 літаків в нас 100 якщо банально подивитись в Вікіпеді
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08.03.2023 07:47 Відповісти
в них може бути і МІЛЬЙОН літаків, але скільки з них в робочому стані і скільки там добре навчених пілотів?? я чогось думаю, що відповіді на обидва питання будуть ЗНАЧНО менші ніж 1000.
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08.03.2023 08:52 Відповісти
Но при этом они не летают как летали раньше, чёт сцутся
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08.03.2023 09:33 Відповісти
Ми не збили жодного. 😊 Клавіатурою літака не зіб'єш. Та й збиті літаки не гарантують перемоги. Хоча суттєво полегшують її наближення.
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08.03.2023 09:17 Відповісти
так то за 200 ...а вони як рахували зі спутника ?
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08.03.2023 07:07 Відповісти
По данних Генштабу ми збили вже 303 літаки. Чому такі розбіжності, чи все це прокриває слово "за 60"? Або рахують ті, які бачили на землі?
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08.03.2023 07:13 Відповісти
Це тому що точно вони не знають. Пи₴донув "понад"-і не причепишся.
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08.03.2023 07:21 Відповісти
я уважно читав всі новини про втрати авіації кацапії з початку війни і наші цифри 300+ то реально. А щодо цих західних "експердів" - я би пропускав мимо вух, пуста балаканина. Наші втрати 60 цілком реальні, у нас до війни оцінювали кількість літаків "на ходу" не більше 90.
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08.03.2023 07:49 Відповісти
я взагалі писав про літаки а не про втрати так би мовити в "живій" силі.. Тому прошу не перекручувати тему. Щодо людських втрат - не вірю ні нашим, ні "їхнім". Закінчиться війна і то не будемо точно все знати. Вас це задовольняє??? А щодо західних "рахувальників" - сидіти десь в Техасі наприклад та стверджувати про кількість втрат особливо людських це повна нісенітниця
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08.03.2023 09:01 Відповісти
Експерт Рустам заде з Баку, сам полковник авіації, завжди підтверджує справжність цифр Генштабу і доповнює що справжні втрати лаптів на 20 відсотків більші від наведених через пошкодження та аварії пошкоджених літаків при приземленнях.
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08.03.2023 09:03 Відповісти
Аналогічно. Теж слідкую за авіацією. Зазвичай збиття підтверджується з кількох джерел
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08.03.2023 10:56 Відповісти
Американці пишуть конкретно про літаки. Наш Генштаб сумує літаки і гелікоптери. Тому і різниця. І я маю сумнів, що з-за океану краще видно, скільки у кауапів літаків попадало. Хоча допускаю, що і наші могли якийсь збитий двічі порахувати.
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08.03.2023 09:25 Відповісти
Бред
в статистиці генштабу є окремо і літаки і гелікоптер
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08.03.2023 10:43 Відповісти
Якщо "понад",то можна сказати що понад 1.
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08.03.2023 07:20 Відповісти
Піди це Залужному в очі скажи.
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08.03.2023 08:14 Відповісти
6 березня 2023, 22:30
З початку повномасштабного вторгнення в Україну було зафіксовано 21 793 https://www.slovoidilo.ua/2023/03/06/novyna/bezpeka/xersonskij-oblasti-vybuxivczi-pidirvavsya-traktor-ye-zahyblyj жертви серед цивільного населення. З них 8173 особи загинули.
Про це https://www.ohchr.org/en/news/2023/03/ukraine-civilian-casualty-update-6-march-2023 йдеться у даних Управління верховного комісара ООН з прав людини.(с)

також цифра викликає сумнів
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08.03.2023 08:03 Відповісти
На початку війни наші вказували більше збитих ніж насправді. По оріксу там найбільші розбіжності за той час. Але тоді була така обстановка, що могло бути всяке. Зараз зазвичай все підтверджується відео фото і відповідає дійсності.
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08.03.2023 08:22 Відповісти
Вони рахують по мертвих льотчиках!!
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08.03.2023 07:32 Відповісти
На блозі Oryx підтверджено фотографіями 70 літаків та 7 пошкоджень. Тобто генерал назвав обережну підтверджену цифру
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08.03.2023 07:33 Відповісти
Учитывая средства потраченные на разведку в США. я бы прислушался к их данным.
ПЛЮС что наши правители знали про войну, а самолет МРІЮ не защитили. легкая цель

который стоит 450 милн доларов!!

исходя из этих данных могу предположит если просрали самолет за 450 то и другие тоже при чем в тупую
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08.03.2023 14:05 Відповісти
хтось бреше
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08.03.2023 07:35 Відповісти
Бачу люди в коментують цифри. А треба коментувати те що контрнаступ буде без прикриття з повітря, якщо не буде вибито москальске ппо. І f16 чи інші літаки ніхто до цього часу не дасть, а якщо далуть то їх ефективність буде обмежена.
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08.03.2023 07:53 Відповісти
Київщин, Сумщину, Харківщину, Херсон звільнили без прикриття з повітря. Все можливо. Треба шукати можливості, а не виправдання
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08.03.2023 07:56 Відповісти
Ну це генерал шукає виправдань відсутності поставок літаків, я думаю що наші удари в глиб росії змусять москалів роззосередити своє ППО. Ну і ударами HARM будуть виноситись системи на лінії фронту( в ближніх тилах). Будуть створюватись умовно безпечні зони для роботи авіації. Вся складність в тім що такі зони потрібно створювати по всій лінії фронту а не тільки на вибраній для наступу ділянці, щоб не палитись.
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08.03.2023 08:23 Відповісти
Можливо, але авіація дозволила б зменшити втрати при наступі, я так думаю. Хоча від нас це зараз і не залежить.
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08.03.2023 08:24 Відповісти
Повна фігня росія втратила 303 літаки ,ми віримо ген. штабу.
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08.03.2023 07:54 Відповісти
одна из причин с задержкой предоставления авиации- (учимся читать между строк)система противовоздушной и противоракетной обороны, организованная обеими сторонами, была очень эффективной. Она не позволяет масштабно применять авиацию", - отметил американский генерал. Джерело:
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08.03.2023 07:56 Відповісти
Вся справа не скільки в літаках, скільки в льотчиках. Коли в нас Стінгери та інша західна ППО, виліт льотчика рівносильний смерті. А льотчики - це не безправні зеки, яких можна стратами та тортурами примушувати іти в атаку, тому хай в них хоч сто тисяч літаків - їх кількість ніяк не вплине на кількість камікадзе
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08.03.2023 08:01 Відповісти
Максимальна висота застосування
Стінгера 3 800 метрів
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08.03.2023 10:10 Відповісти
А у Starstreak 5000 метрів, у Patriot до 20 км. Так що наразі будуть всі можливості влашутвати любий літакопад в залежності від того, наскільки рашисти тупі та їм жити надоїло та скільки вони направлять на нас літаків
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08.03.2023 10:28 Відповісти
Коли коцапури кинули на штурм Київа літаки,до тільки за 11хвилин втратили 7літаків.Про які 70літаків іде мова,вони пишуть що їм треба,а цифри про загиблих мирних,їх уже тисячі,а вони щитальщики висвітлюють що їм потрібно,та що точніше цифра 301.Все буде УКРАЇНА!!!!!
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08.03.2023 08:13 Відповісти
Згоден з вами. Тільки у битві за Київ, це перший місяць війни, було збито не менше 40 літаків, кацапи тоді їх взагалі не шкодували.... Плюс біля десятка - це операція під Саками ("мамочка, надо сваливать отсюда").
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08.03.2023 08:34 Відповісти
Цікавий спосіб подачі інформації з рота білозубого америкоїда. Таке враження, що представник "партнерів" спокійно спостерігає за "обома сторонами конфлікту", поїдаючи поп-корн і роздумує: на кого ж зробити ставку в тоталізаторі, щоб виграти кругленьку суму.
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08.03.2023 08:26 Відповісти
Озвучена цифра втрат авіації, за словами генерала, "обома сторонами", штучно занижена. Окрім того, промова містить прямі вказівки на те, що не така вже й авіація ефективна (америкоїди, розкажіть це чернігівчанам, загиблим від кацапських авіабомб). Все це вкладається в стратегію аиерикоїдів щодо України: F-16 не дамо, бо вони вам не потрібні.
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08.03.2023 08:30 Відповісти
А ти в Чернігові був під час блокади? Знаєш як там авіація діяла ? Небо Чернігова прикривали одні ПЗРК "Ігла" та ЗУ-23-2 Більш серйозного не було І то вони після п"ятого збитого стали бояться літать над містом
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08.03.2023 08:51 Відповісти
Це більше схоже на стратегію російських тролів, щоб підірвати віру в допомогу партнерів
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08.03.2023 09:04 Відповісти
Помощ - это не религия, в нее верить не надо. Ее либо видят, (если она есть), либо не видят ( если она в час по чайной ложке или ее нет). А на счет Ф-16 - он дело говорит, даже если он и "консерва", этот вкид явно направлен на то, что авиация в этой войне "не нужна".
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08.03.2023 09:41 Відповісти
Наша співпраця з партнерами та наша спільна боротьба з рашистами тримається на довірі. Наші партнери надали нам впевнености, що допомога буде і буде своєчасно та у достатній кількості, хоча часто і вони і дещо тягнули з допомогою, але в кінці кінців вона таки надійшла кожного разу і з кожним типом обзброєння. Ми, звісно, повинні тиснути на захід вимагаючи збільшення допомоги, але жодним чином не показувати нашу недовіру да них і раз і назавжди викинути її з наших сердець. Потрібно нищити ворога тим що є і допомога буде, бо Захід нас не підводив і не підведе
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08.03.2023 10:17 Відповісти
Вони просто нам заздрять, жаба давить! Супер- супер ВПС США немає таких здобутків як у наших соколів за рік війни!!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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08.03.2023 08:42 Відповісти
Технічних проблем у знищенні російської авіації наразі немає, тому низьків втрати свідчать про те, що їм спочатку війни влаштували чудовий літакопад, коли вони думали безкарно бомбити стратегічними бомбардувальниками та іншими літаками наші міста і потім вони перейшли вже до тактики ракетних ударів, бо пілоти не схотіли ставати камікадзе. Стінгери завжди чекають на них і минулорічний літакопад ми завжди можемо повторити
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08.03.2023 09:06 Відповісти
Тож інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони, що організована обома сторонами, була дуже ефективною. Вона не дозволяє масштабно застосовувати авіацію Джерело:

Похоже в этом причина абсурдных заявлений что F-16 в этой войне не нужны.
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08.03.2023 09:10 Відповісти
Oryx читає, а генштаб не читає
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08.03.2023 09:13 Відповісти
По американській статистиці ф 15,ф 16 збили у всіх конфліктах, де використовувались міги та су біля 120 машин і не втратили у бою жодного. А тут древня ПВО ( по їх міркам) та ручна зброя у три рази більше. Ну як в таке повірить американських ас. Тому і приховують реальність. Гордість не дозволяє.
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08.03.2023 09:15 Відповісти
а ті що падають на неконтрольованій території як підтвердити фотографіями? А НІЯК
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08.03.2023 09:19 Відповісти
З військових супутників США
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08.03.2023 10:12 Відповісти
Те которые в тылу это заслуга Всу тоже. Изношенность флота. Будут еще больше падать
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08.03.2023 09:35 Відповісти
А нам своє робить.
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08.03.2023 09:38 Відповісти
Читаючи коменти,розумію що земарафон свої кошти відбиває.
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08.03.2023 10:06 Відповісти
Потери Украины в районе 60 самолётов, кацапии: 300. Не вижу никаких причин для того,чтобы соотношение потерь было иным, чем в каком нибудь другом виде вооружения. ПВО у нас точно не слабее кацапского, а самолёты кацапы гораздо чаще использовали, следовательно их больше сбивали чем наши.
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08.03.2023 12:00 Відповісти
ТАК А СКОЛЬКО ЭТО ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО...!?
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08.03.2023 14:10 Відповісти
 
 