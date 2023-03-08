Росія втратила в Україні понад 70 літаків, - командувач ПС США в Європі Хекер
З початку повномасштабного вторгення в Україну було знищено понад 70 військових літаків РФ, Україна ж втратила менше ніж шістдесят літаків.
Про це повідомив на конференції в Колорадо генерал Джеймс Хеккер, командувач військово-повітряних сил США в Європі та Африці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".
"Україна збила понад 70 російських літаків. Тож інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони, що організована обома сторонами, була дуже ефективною. Вона не дозволяє масштабно застосовувати авіацію", - зазначив американський генерал.
Через ефективність засобів ППО значна частина авіації "виявилася марною", підкреслив Джеймс Хеккер. Зокрема, це створює значні труднощі для здійснення повітряного прикриття контрнаступних операцій, які планує українська армія.
Сполучені Штати надали Україні ракети AGM-88 HARM, які використовуються для знищення радарів. В останні три тижні, як сказав Джеймс Хеккер, Україна почала отримувати бомби точного наведення JDAM зі збільшеним радіусом дії, що перевищує радіус дії ракетних систем HIMARS.
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А реальність завжди важка....
в них під 1000 літаків в нас 100 якщо банально подивитись в Вікіпеді
в статистиці генштабу є окремо і літаки і гелікоптер
З початку повномасштабного вторгнення в Україну було зафіксовано 21 793 https://www.slovoidilo.ua/2023/03/06/novyna/bezpeka/xersonskij-oblasti-vybuxivczi-pidirvavsya-traktor-ye-zahyblyj жертви серед цивільного населення. З них 8173 особи загинули.
Про це https://www.ohchr.org/en/news/2023/03/ukraine-civilian-casualty-update-6-march-2023 йдеться у даних Управління верховного комісара ООН з прав людини.(с)
також цифра викликає сумнів
ПЛЮС что наши правители знали про войну, а самолет МРІЮ не защитили. легкая цель
который стоит 450 милн доларов!!
исходя из этих данных могу предположит если просрали самолет за 450 то и другие тоже при чем в тупую
Стінгера 3 800 метрів
Похоже в этом причина абсурдных заявлений что F-16 в этой войне не нужны.