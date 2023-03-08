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Новини Агресія Росії проти України
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Авіація та артилерія ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М1-2", комплекс "Зоопарк" та 3 склади пального противника, - Генштаб

зсу,авіація

Минулої доби авіація Україна завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Українські ракетники й артилеристи, в той самий час, уразили 1 зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2",5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морпіхи знищили 24 окупанти, 1 танк, 2 БМП, 2 міномети та 1 сховище з боєприпасами, - ВМС

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авіація (4165) армія рф (17821) Генштаб ЗС (6772) знищення (7558) ЗСУ (7666)


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Топ коментарі
+3
Шамов! Ти ще віриш у ""чистосердечное раскаяние"? Я вже давно вірить перестав Коли чую у фільмах "мне жаль" мене на "псіхи" прориває Бо вони жаліють про одне - що вони "прокололися" і їх піймали А не тому що вони вчинили погане А ""чистуха" з рота підсудного на суді - тільки спроба розжалобить суд - щоб дали менше! Саме тому я зі зневагою оцінюю всі ******* релігії - бо вони пропонують те саме - "хабар" за вчинені злочини у вигляді "розкаяння" та оплати спричиненого зла прикрашанням храмів Одна з рідкісних (ще існуючих) релігій що покладає на людину вибір між добром і злом - зороастризм Там просто рахуються добрі та злі вчинки а після смерті саме їх кладуть на терези при вирішенні долі душі померлого
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08.03.2023 08:40 Відповісти
+2
Щодо Комплексу зоопарк не впевнений. Це ніби кРемль
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08.03.2023 09:12 Відповісти
+2
Я читав уважно Просто ненавчений мові "догадайся, мол, сама!"
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08.03.2023 21:52 Відповісти
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Ща главное вычислить убийц нашего бойца, за "Слава Украiнi", с последующим видео об их чистосердечном раскаянии и исходе в нашу пользу. Пусть кацапы обсц.каются, бо, с каждым поквитаемся, с того света достанем, но долг перед павшими братьями исполним..
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08.03.2023 07:29 Відповісти
Шамов! Ти ще віриш у ""чистосердечное раскаяние"? Я вже давно вірить перестав Коли чую у фільмах "мне жаль" мене на "псіхи" прориває Бо вони жаліють про одне - що вони "прокололися" і їх піймали А не тому що вони вчинили погане А ""чистуха" з рота підсудного на суді - тільки спроба розжалобить суд - щоб дали менше! Саме тому я зі зневагою оцінюю всі ******* релігії - бо вони пропонують те саме - "хабар" за вчинені злочини у вигляді "розкаяння" та оплати спричиненого зла прикрашанням храмів Одна з рідкісних (ще існуючих) релігій що покладає на людину вибір між добром і злом - зороастризм Там просто рахуються добрі та злі вчинки а після смерті саме їх кладуть на терези при вирішенні долі душі померлого
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08.03.2023 08:40 Відповісти
розкаяння в гріхах означає ЛИШЕ заміну покарання вічного на дочасне. в католицькій церкві є вчення про чистилище де міра покарання пропорційна до вчинених злочинів. і згідно того вчення в чистилищі є місця де покарання таке ж як у пеклі з одною лише відмінністю - воно закінчиться.
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08.03.2023 09:14 Відповісти
Це - той самий "торг з Богом" Ти погано ознайомився з цією догмою католицизму Час перебування душі в "чистилищі" може буть зменшений покупкою індульгенцій, пожертвами церкві та молитвами інших людей за грішника Тобто - той самий "хабар"! Були випадки, коли багатії наймали спеціальних людей, що відмолювали в церквах гріхи своїх "роботодавців" А феодали взагалі, під страхом покарання змушували робить це власних кріпаків (до речі це практикувалося і в Московії - трохи не до ліквідації кріпосного ладу!)
І я кажу не про дійсне "розкаяння", як свідоме розуміння гріховності вчиненого діяння - тоді злочинець сприймає покарання як справедливу відплату за вчинене ним зло та не просить полегшення покарання, а про ті слова, що кажуть злочинці в церкві Коли наші "нувориші" в "релігійність" вдарилися - з"явився жарт: "Зрадив дружині, обікрав сусіда, "замовив" начальника - а потім пішов у церкву: "Господи! Прости мене - я їв у піст "скоромне"!"
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08.03.2023 09:47 Відповісти
воно то так але є нюанс...
та реальність яку собі вигадують люди в своїх головах не є абсолютною.
і якщо хто думає що індульгенція чи приватна церква чи купа мощей в хаті його врятують то це просто люди як розуміються у вірі як вільк на гвяздах.
тому і написано в "Не кожен хто кличе Ісусе Ісусе ввійде в Царство Небесне".
багато з таких навпаки почують "Істино кажу вам не знаю Я вас"
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08.03.2023 09:59 Відповісти
З "красивостями" - до тих хто в них вірить Я з тих небагатьох, кого ці "красивості" не зачіпають У протопопа Аввакума є такі слова "Бог не в брёвнах, а в рёбрах!" Тобто, Бог не в стінах будівлі, де моляться (церкви в Московії тодішній були переважно дерев"яні), а в самій людині Й інші: "Дом с крестом - ещё не храм Молящийся человек с крестом на груди - не обязательно верующий!"
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08.03.2023 10:21 Відповісти
не существует ни ада ни чистилища. бреня это. плата за грех - смерть(Римлянам 6:23).
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08.03.2023 11:46 Відповісти
Пане, вы , мабуть не уважно читали. На камеру чистосердечно зiзнатися, с исходом в нашу пользу... Тобто, я - про народних месникiв да летальний исход.
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08.03.2023 21:49 Відповісти
Я читав уважно Просто ненавчений мові "догадайся, мол, сама!"
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08.03.2023 21:52 Відповісти
Щодо Комплексу зоопарк не впевнений. Це ніби кРемль
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08.03.2023 09:12 Відповісти
кРемль это *********.
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08.03.2023 09:56 Відповісти
кремль це скотомогільнік. там один смердить вже скоро 100 років..земля непринімае
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09.03.2023 17:43 Відповісти
Зоопарк - это есть район сосредоточения кацапов
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08.03.2023 11:32 Відповісти
Не потрібно принижувати Зоопарк:помийка-ось район сосредоточения кацапов
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08.03.2023 18:02 Відповісти
Кто в курсе что у кацапов за фигня есть, вернее как она величается... Антена как у Зоопарка, только на высокой и толстой штанге... Только поделена на три секции и ниже еще две и вращается... Высота метров 15... Антена где то 3 на 5... Смонтирована на 4-осном Камазе... Рядом постоянно еще 2 таких же размеров машины, только кунги... Одна, я так понимаю, генераторная(или типа того) а вторая КШМка... Позицию меняют раз в сутки...
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08.03.2023 18:16 Відповісти
..Зоопарк 4 модели...Ранее были Вектор,Маяк,Стрела и Вектор..Что тпр полтзуют твари с болот мацковии я не знаю...Как попадают в прицел цничтожается
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09.03.2023 07:34 Відповісти
👍💪✌️👏👏👏нехай щастить! Слава ЗСУ!
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08.03.2023 21:25 Відповісти
Прекрасные новины!!! Жги тварей с болот мацковии!!!Бог увидит еще снарядов крупней пришлет
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09.03.2023 07:25 Відповісти
 
 