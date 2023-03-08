10 036 18
Авіація та артилерія ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М1-2", комплекс "Зоопарк" та 3 склади пального противника, - Генштаб
Минулої доби авіація Україна завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Українські ракетники й артилеристи, в той самий час, уразили 1 зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2",5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Яр Холодний
показати весь коментар08.03.2023 08:40 Відповісти Посилання
+2 Slava Investor
показати весь коментар08.03.2023 09:12 Відповісти Посилання
+2 Яр Холодний
показати весь коментар08.03.2023 21:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І я кажу не про дійсне "розкаяння", як свідоме розуміння гріховності вчиненого діяння - тоді злочинець сприймає покарання як справедливу відплату за вчинене ним зло та не просить полегшення покарання, а про ті слова, що кажуть злочинці в церкві Коли наші "нувориші" в "релігійність" вдарилися - з"явився жарт: "Зрадив дружині, обікрав сусіда, "замовив" начальника - а потім пішов у церкву: "Господи! Прости мене - я їв у піст "скоромне"!"
та реальність яку собі вигадують люди в своїх головах не є абсолютною.
і якщо хто думає що індульгенція чи приватна церква чи купа мощей в хаті його врятують то це просто люди як розуміються у вірі як вільк на гвяздах.
тому і написано в "Не кожен хто кличе Ісусе Ісусе ввійде в Царство Небесне".
багато з таких навпаки почують "Істино кажу вам не знаю Я вас"