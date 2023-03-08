Авіація та артилерія ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М1-2", комплекс "Зоопарк" та 3 склади пального противника, - Генштаб

Минулої доби авіація Україна завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Українські ракетники й артилеристи, в той самий час, уразили 1 зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2",5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морпіхи знищили 24 окупанти, 1 танк, 2 БМП, 2 міномети та 1 сховище з боєприпасами, - ВМС