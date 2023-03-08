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На Нікопольщині тривога тривала майже 9 годин, вранці ворог обстріляв Марганецьку громаду, - обласна рада

дніпропетровщина

Ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів. Після шостої ранку ворог обстріляв Марганецьку громаду з важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної ради Дніпропетровської області Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ

"Майже 9 годин повітряної тривоги через загрозу артобстрілу в Нікопольському районі. Рано вранці російські окупанти з важкої артилерії поцілили по тамтешній Марганецькій громаді", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині з важкої артилерії, - облрада

В облраді зазначили, що попередньо – без постраждалих, інформація щодо руйнувань уточнюється.

Автор: 

Марганець (77) обстріл (29141) Дніпропетровська область (3854)


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