На Нікопольщині тривога тривала майже 9 годин, вранці ворог обстріляв Марганецьку громаду, - обласна рада

Ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів. Після шостої ранку ворог обстріляв Марганецьку громаду з важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної ради Дніпропетровської області Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 9 годин повітряної тривоги через загрозу артобстрілу в Нікопольському районі. Рано вранці російські окупанти з важкої артилерії поцілили по тамтешній Марганецькій громаді", - йдеться в повідомленні.

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В облраді зазначили, що попередньо – без постраждалих, інформація щодо руйнувань уточнюється.