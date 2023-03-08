На Нікопольщині тривога тривала майже 9 годин, вранці ворог обстріляв Марганецьку громаду, - обласна рада
Ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів. Після шостої ранку ворог обстріляв Марганецьку громаду з важкої артилерії.
Про це повідомив голова обласної ради Дніпропетровської області Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже 9 годин повітряної тривоги через загрозу артобстрілу в Нікопольському районі. Рано вранці російські окупанти з важкої артилерії поцілили по тамтешній Марганецькій громаді", - йдеться в повідомленні.
В облраді зазначили, що попередньо – без постраждалих, інформація щодо руйнувань уточнюється.
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