Минулої доби ворог випустив по Херсонщині понад 300 снарядів з важкої артилерії та "Градів", одна особа зазнала поранень, - ОВА
Протягом 7 березня російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонщину з важкої артилерії та "Градів".
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог здійснив 61 обстріл, випустивши 309 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по території Херсонської області.
"Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Є постраждалі серед цивільного населення - 1 людина поранена", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Kare Resa
показати весь коментар08.03.2023 08:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар08.03.2023 09:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль