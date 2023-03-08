Минулої доби ворог випустив по Херсонщині понад 300 снарядів з важкої артилерії та "Градів", одна особа зазнала поранень, - ОВА

Протягом 7 березня російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонщину з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог здійснив 61 обстріл, випустивши 309 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по території Херсонської області.

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"Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Є постраждалі серед цивільного населення - 1 людина поранена", - йдеться в повідомленні.