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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби ворог випустив по Херсонщині понад 300 снарядів з важкої артилерії та "Градів", одна особа зазнала поранень, - ОВА

херсонщина,козацьке

Протягом 7 березня російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонщину з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог здійснив 61 обстріл, випустивши 309 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по території Херсонської області.

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"Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Є постраждалі серед цивільного населення - 1 людина поранена", - йдеться в повідомленні. 

Автор: 

обстріл (29141) поранення (2814) Херсон (3436) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5876)


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…300 снарядів з важкої артилерії та "Градів", одна особа зазнала поранень. Стріляють куди попало. Ефективність нуль. Добрі вояки. Друге діло коли стріляють захисники України, що не постріл то попадання. Тільки встигають чи не встигають кацапи приймати двохсотих, трьохсотих.
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08.03.2023 08:27 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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08.03.2023 09:46 Відповісти
 
 