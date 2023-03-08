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Новини Агресія Росії проти України
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 155530 осіб (+700 за добу), 303 літаки, 3436 танків, 2463 артсистеми, 6723 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

окупанти,знищення

Станом на ранок 8 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 155 530 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно становить:

особового складу - близько/ about 155530 (+700) осіб ліквідовано,

танків - 3436 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6723 (+9) од,

артилерійських систем - 2463 (+7) од,

РСЗВ - 488 (+0) од,

засоби ППО - 253 (+0) од,

літаків - 303 (+0) од,

гелікоптерів - 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2098 (+3),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5330 (+7) од,

спеціальна техніка - 236 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 155530 осіб (+700 за добу), 303 літаки, 3436 танків, 2463 артсистеми, 6723 броньовані машини 01

Автор: 

армія рф (17821) Генштаб ЗС (6772) знищення (7558) техніка (1853) втрати (4445)


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Топ коментарі
+17
700 праздничных конвертов со жмурами - неплохой подарок российским свиносамкам к Международному женскому дню.
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08.03.2023 08:36 Відповісти
+9
Арта впевнено йде до міні ювілею
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08.03.2023 08:24 Відповісти
+9
27 одиниць техніки і 700 чумардосів. Трохи охололи після позавчора, арта продовжує радувати. Слава ЗСУ!
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08.03.2023 08:53 Відповісти
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Арта впевнено йде до міні ювілею
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08.03.2023 08:24 Відповісти
Думаєте зроблять 2500 до мого дня народження? 12.
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08.03.2023 09:53 Відповісти
700 праздничных конвертов со жмурами - неплохой подарок российским свиносамкам к Международному женскому дню.
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08.03.2023 08:36 Відповісти
Чи, перефразувавши, 700 купонів на новий білий "чмосквіч" китайського виробництва
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08.03.2023 08:50 Відповісти
На таке грошей уже не вистачить
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08.03.2023 08:58 Відповісти
Спочатку "Лада", потім шуба, торт, тепер кіло пельменів. Скоро за дохлого чумардоса будуть давати в морду.
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08.03.2023 08:54 Відповісти
Пельмені то з фаршиком сподіваюся
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08.03.2023 08:59 Відповісти
Да какой там фарш?! Обычная говносмесь.
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08.03.2023 13:27 Відповісти
Очередная бтг отправилась на концерт к кобзону
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08.03.2023 08:45 Відповісти
27 одиниць техніки і 700 чумардосів. Трохи охололи після позавчора, арта продовжує радувати. Слава ЗСУ!
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08.03.2023 08:53 Відповісти
Маловато будет. Маловато
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08.03.2023 08:57 Відповісти
Понад, а не 70.
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08.03.2023 09:57 Відповісти
Ті стратегі Україні 2 тижні давали, так шо їх підрахунки в цілому гімно.
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08.03.2023 10:00 Відповісти
зато иван вы авиацию Украины уничтожили три раза...!
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08.03.2023 10:03 Відповісти
Ифан, они говорят про количество ,которое они точно могут подтвердить ,но все сбитые пепелацы рашистские они физически не могут видеть . Understood ,goat?
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08.03.2023 10:35 Відповісти
NICE JOB GUYS !!!!!!!!
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08.03.2023 12:09 Відповісти
 
 