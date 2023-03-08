11 517 18
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 155530 осіб (+700 за добу), 303 літаки, 3436 танків, 2463 артсистеми, 6723 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 8 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 155 530 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно становить:
особового складу - близько/ about 155530 (+700) осіб ліквідовано,
танків - 3436 (+4) од,
бойових броньованих машин - 6723 (+9) од,
артилерійських систем - 2463 (+7) од,
РСЗВ - 488 (+0) од,
засоби ППО - 253 (+0) од,
літаків - 303 (+0) од,
гелікоптерів - 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2098 (+3),
крилаті ракети - 873 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5330 (+7) од,
спеціальна техніка - 236 (+0).
Топ коментарі
+17 Григорий Слободянок
показати весь коментар08.03.2023 08:36 Відповісти Посилання
+9 vadyan
показати весь коментар08.03.2023 08:24 Відповісти Посилання
+9 Qq Qqq #455433
показати весь коментар08.03.2023 08:53 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
vadyan
показати весь коментар08.03.2023 08:24 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Валентина Саюн #551086
показати весь коментар08.03.2023 09:53 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Григорий Слободянок
показати весь коментар08.03.2023 08:36 Відповісти Мені подобається 17 Посилання
Serhiy Tokolov
показати весь коментар08.03.2023 08:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Slava Investor
показати весь коментар08.03.2023 08:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Белла Богун #551369
показати весь коментар08.03.2023 08:54 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Slava Investor
показати весь коментар08.03.2023 08:59 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Николай #549736
показати весь коментар08.03.2023 13:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Я ОДЕССИТ
показати весь коментар08.03.2023 08:45 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Qq Qqq #455433
показати весь коментар08.03.2023 08:53 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Slava Investor
показати весь коментар08.03.2023 08:57 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
✘
✘
Валентина Саюн #551086
показати весь коментар08.03.2023 09:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Pavlo Korotenko
показати весь коментар08.03.2023 10:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Великая Исландия #550909
показати весь коментар08.03.2023 10:03 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Гарик Неинженер #483733
показати весь коментар08.03.2023 10:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Валерий Викторович #551514
показати весь коментар08.03.2023 12:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль