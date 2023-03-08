На окупованій Луганщині будують модульні пункти швидкої через нестачу місць для поранених загарбників, - ОВА

Через нестачу місць в лікарнях Луганщини окупанти будують модульні пункти швидкої допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

Для поранених загарбників вже не вистачає місць в лікарнях Луганщини. Тому росіяни почали зводити модульні станції швидкої допомоги, які більше нагадують альтанки, ані ж лікувальні заклади.

Нестачу медичних працівників росіяни вирішили організацією відряджень лікарських бригад з різних територій РФ.

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"В нашому регіоні їм обіцяють підвищену зарплату, а от на основному місці роботи лише зберегти посаду – усі подорожуючі в безоплатній відпустці", - йдеться в повідомленні.