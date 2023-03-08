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Новини Агресія Росії проти України
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На окупованій Луганщині будують модульні пункти швидкої через нестачу місць для поранених загарбників, - ОВА

госпиталь,окупанти

Через нестачу місць в лікарнях Луганщини окупанти будують модульні пункти швидкої допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

Для поранених загарбників вже не вистачає місць в лікарнях Луганщини. Тому росіяни почали зводити модульні станції швидкої допомоги, які більше нагадують альтанки, ані ж лікувальні заклади. 

Нестачу медичних працівників росіяни вирішили організацією відряджень лікарських бригад з різних територій РФ.

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"В нашому регіоні їм обіцяють підвищену зарплату, а от на основному місці роботи лише зберегти посаду – усі подорожуючі в безоплатній відпустці", - йдеться в повідомленні. 

Автор: 

армія рф (17821) окупація (6748) Луганська область (4892)


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https://www.youtube.com/watch?v=1gaZVycWlY4 Туалет, типа сортира, пардон, болница, обозначенная на схеме буквами мэ .
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08.03.2023 08:44 Відповісти
Русня як щодо того, щоб здохнути?
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08.03.2023 09:05 Відповісти
А що? На Луганщині щахти закінчилися? На поверхні є ж будівлі - от і "лікарня" І "морг" недалеко - відтягнули тіло та вниз скинули!
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08.03.2023 09:17 Відповісти
 
 