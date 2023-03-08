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Пентагон у 2024 році витратить рекордну суму на озброєння, - Bloomberg

пентагон

Бюджет міністерства оборони Штатів на наступний рік перевищить 835 млрд доларів. Це найбільший в історії країни бюджет мирного часу.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"План витрат, який президент Джо Байден запропонує в четвер, включає те, що офіційні особи називають одним з найбільших оборонних бюджетів країни в мирний час: 170 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь і 145 мільярдів доларів на дослідження і розробки, що є рекордними показниками за останній час", - йдеться у статті.

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Один з чиновників розповів виданню, що "верхня межа" бюджету Міноборони США на наступний фінансовий рік, що починається 1 жовтня, перевищить 835 млрд доларів порівняно з 816 млрд на поточний рік.

"Хоча зброя, відправлена в Україну, виснажила запаси Пентагону, витрати на підтримку опору президента Володимира Зеленського російському вторгненню фінансуються за рахунок окремих додаткових асигнувань", - йдеться у матеріалі.

Одна з причин такого рекордного бюджету - напруженість у відносинах з Китаєм.

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Зокрема, на закупівлю, розвиток і модернізацію винищувачів F-35 у бюджеті передбачено 13,5 мільярдів доларів.

Пентагон запросить 83 літаки F-35 для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти, що відповідає цілям цих служб. Це включає заплановані 48 літаків для ВПС і 35 для ВМС і морської піхоти.

Також передбачається значне фінансування боєприпасів для ВПС і ВМС, які можуть бути використані в разі конфлікту з Китаєм.

Автор: 

бюджет (3016) Пентагон (1437) США (23390) Bloomberg (237)


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Вот это правильно, что они на научно-исследовательские работы выделили такой большой процент. Крайне актуально, последние 25 лет никто не горел желанием даже в США идти на исследовательскую работу, для которой надо за огромные бабки получить образование в университете, а потом сидеть как лабораторная крыса. Все лучшие умы шли в гугл и другие ИТ-фирмы, работая в джакузи со манговым смузи в руках. Притом в гугл надо просто знать алгоритмы и математику немного, а инженеру нужно столько хрени всякой, под сотню сложнейших учебников пройти с практикой решения задач.

Европе срочно, в срочных темпах пора сделать тоже самое. Слишком много гуманитариев и маркетологов они производят в образовании, а технари просто идут в коммерческие предприятия и заняты тем, как сделать в чайнике запланированное устаревание, чтобы заработать еще больше денег. И слишком мало платят профессорам, Китай их просто перекупает. Пора вспомнить индустриализацию, выкинуть на помойку дебильное правило не работать ночью или в воскресенье, вводить 3 или 4 смены, собирать рабочих и платить им достойно. А финансовые пособие безработным постепенно убирать, оставить лишь бесплатную еду и ночлег, не более. Так как стоять на конвейере и закручивать снаряды может любой мужчина и любая женщина в современной экипировке, безопасной и удобной, организовав рабочее место. Мигранты вполне могут справится с шестичасовым рабочим днем 4 раза в неделю. Если хотят получить то самое пособие. Наших там это тоже касается, не только сирийцев и других арабов.
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08.03.2023 08:56 Відповісти
Європа закупить генератори стурбованості та занепокоєності.
Та буде масовано атакувати у разі агресії
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08.03.2023 09:01 Відповісти
Європа вже спільно закупає снаряди для того, щоб рвати на шматки рашистів
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08.03.2023 09:07 Відповісти
Чудово!!! Не пройшло і 10 років
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08.03.2023 09:24 Відповісти
А куди було спішити коли в нас такий ворог, що за 8 років навіть одну українську область не може захопити та ще й у нього зходять нанівець снаряди. А ось зараз настав час перетворити на фарш західними снарядими решту вагнерівців та тих чмобіків, яких нам прислали на забій, хоча останніх не вдастся, бо вони лише бунтують та тікають з полю бою
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08.03.2023 09:30 Відповісти
Демілітаризація на марші
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08.03.2023 09:03 Відповісти
Якби США в минулому не інвестували в авторитарні режими такі як китай і параша , то й не довелося б зараз витрачати такі колосальні кошти на оборону . Країни яких мучить войовничий , загарбницький свербіж в дупі , треба - "тримати на короткому повідку " .. ЗАВЖДИ !!
І не давати їм надто багато свободи і особливо - грошей .
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08.03.2023 09:12 Відповісти
підтримку опору президента Володимира Зеленського російському вторгненню Джерело:
боневтік комусь опирається? не український нарід а блазень? щось наплутали....
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08.03.2023 09:32 Відповісти
Скільки можна знущатися над моєю психікою! В кожну новину притулять Боневтіка, обридло,аж підступає тошнота. Вже й США захопила ця пошесть .
"Вы пересаливаете лицом!" (с)
Дайте вже мені галоперідолу, чи що...
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08.03.2023 10:04 Відповісти
 
 