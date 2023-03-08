Пентагон у 2024 році витратить рекордну суму на озброєння, - Bloomberg

Бюджет міністерства оборони Штатів на наступний рік перевищить 835 млрд доларів. Це найбільший в історії країни бюджет мирного часу.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"План витрат, який президент Джо Байден запропонує в четвер, включає те, що офіційні особи називають одним з найбільших оборонних бюджетів країни в мирний час: 170 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь і 145 мільярдів доларів на дослідження і розробки, що є рекордними показниками за останній час", - йдеться у статті.

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Один з чиновників розповів виданню, що "верхня межа" бюджету Міноборони США на наступний фінансовий рік, що починається 1 жовтня, перевищить 835 млрд доларів порівняно з 816 млрд на поточний рік.

"Хоча зброя, відправлена в Україну, виснажила запаси Пентагону, витрати на підтримку опору президента Володимира Зеленського російському вторгненню фінансуються за рахунок окремих додаткових асигнувань", - йдеться у матеріалі.

Одна з причин такого рекордного бюджету - напруженість у відносинах з Китаєм.

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Зокрема, на закупівлю, розвиток і модернізацію винищувачів F-35 у бюджеті передбачено 13,5 мільярдів доларів.

Пентагон запросить 83 літаки F-35 для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти, що відповідає цілям цих служб. Це включає заплановані 48 літаків для ВПС і 35 для ВМС і морської піхоти.

Також передбачається значне фінансування боєприпасів для ВПС і ВМС, які можуть бути використані в разі конфлікту з Китаєм.