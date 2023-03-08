Пентагон у 2024 році витратить рекордну суму на озброєння, - Bloomberg
Бюджет міністерства оборони Штатів на наступний рік перевищить 835 млрд доларів. Це найбільший в історії країни бюджет мирного часу.
Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"План витрат, який президент Джо Байден запропонує в четвер, включає те, що офіційні особи називають одним з найбільших оборонних бюджетів країни в мирний час: 170 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь і 145 мільярдів доларів на дослідження і розробки, що є рекордними показниками за останній час", - йдеться у статті.
Один з чиновників розповів виданню, що "верхня межа" бюджету Міноборони США на наступний фінансовий рік, що починається 1 жовтня, перевищить 835 млрд доларів порівняно з 816 млрд на поточний рік.
"Хоча зброя, відправлена в Україну, виснажила запаси Пентагону, витрати на підтримку опору президента Володимира Зеленського російському вторгненню фінансуються за рахунок окремих додаткових асигнувань", - йдеться у матеріалі.
Одна з причин такого рекордного бюджету - напруженість у відносинах з Китаєм.
Зокрема, на закупівлю, розвиток і модернізацію винищувачів F-35 у бюджеті передбачено 13,5 мільярдів доларів.
Пентагон запросить 83 літаки F-35 для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти, що відповідає цілям цих служб. Це включає заплановані 48 літаків для ВПС і 35 для ВМС і морської піхоти.
Також передбачається значне фінансування боєприпасів для ВПС і ВМС, які можуть бути використані в разі конфлікту з Китаєм.
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Европе срочно, в срочных темпах пора сделать тоже самое. Слишком много гуманитариев и маркетологов они производят в образовании, а технари просто идут в коммерческие предприятия и заняты тем, как сделать в чайнике запланированное устаревание, чтобы заработать еще больше денег. И слишком мало платят профессорам, Китай их просто перекупает. Пора вспомнить индустриализацию, выкинуть на помойку дебильное правило не работать ночью или в воскресенье, вводить 3 или 4 смены, собирать рабочих и платить им достойно. А финансовые пособие безработным постепенно убирать, оставить лишь бесплатную еду и ночлег, не более. Так как стоять на конвейере и закручивать снаряды может любой мужчина и любая женщина в современной экипировке, безопасной и удобной, организовав рабочее место. Мигранты вполне могут справится с шестичасовым рабочим днем 4 раза в неделю. Если хотят получить то самое пособие. Наших там это тоже касается, не только сирийцев и других арабов.
Та буде масовано атакувати у разі агресії
І не давати їм надто багато свободи і особливо - грошей .
боневтік комусь опирається? не український нарід а блазень? щось наплутали....
"Вы пересаливаете лицом!" (с)
Дайте вже мені галоперідолу, чи що...