Робота НАБУ має бути вільною від політичного та іншого втручання, уважно стежимо, - посли G7
Після призначення Семена Кривоноса главою НАБУ посли G7 наголосили, що робота Бюро має бути вільною від політичного та іншого втручання.
Про це йдеться у заяві послів у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Посли G7 вітають Семена Кривоноса з призначенням на посаду директора НАБУ. Ми будемо уважно стежити за роботою Бюро. Вона має бути вільною від будь-якого політичного та іншого втручання, враховуючи життєво важливу роль, яку НАБУ відіграє у боротьбі з корупцією в Україні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 6 березня Кабінет Міністрів призначив Семена Кривоноса новим директором Національного антикорупційного бюро.
Топ коментарі
+21 gemixx11
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+16 Mykola Trofimenko #544375
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+12 Валерій Сівєрянін #551856
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