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Новини
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Робота НАБУ має бути вільною від політичного та іншого втручання, уважно стежимо, - посли G7

g-7

Після призначення Семена Кривоноса главою НАБУ посли G7 наголосили, що робота Бюро має бути вільною від політичного та іншого втручання.

Про це йдеться у заяві послів у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Посли G7 вітають Семена Кривоноса з призначенням на посаду директора НАБУ. Ми будемо уважно стежити за роботою Бюро. Вона має бути вільною від будь-якого політичного та іншого втручання, враховуючи життєво важливу роль, яку НАБУ відіграє у боротьбі з корупцією в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня Кабінет Міністрів призначив Семена Кривоноса новим директором Національного антикорупційного бюро.

Читайте: Призначений директором НАБУ Кривонос не має досвіду розслідування корупції та відомий зв’язками із заступником Єрмака Кулебою, - Шабунін

Автор: 

G-7 G7 (1046) НАБУ (5092) призначення (2300) Кривонос Семен (44)


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Топ коментарі
+21
Боже !!! Якіж вони наївні ці посли G7
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08.03.2023 09:26 Відповісти
+16
Має бути, але тоді корупціонери будуть притягатися до відповідальності, разом з зеленим недонаполеоном, а йому це треба? Єрмаківщіна продовжується...
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08.03.2023 09:29 Відповісти
+12
Посли.Заарештуйте Єрмака і вивезіть його хоча б у Гуантанамо і всю правду взнаєте і МОЖЛИВО тоді "наші правоохоронці" почнуть дотримуватись законів.
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08.03.2023 09:32 Відповісти
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Боже !!! Якіж вони наївні ці посли G7
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08.03.2023 09:26 Відповісти
НІЯКОЇ ПОЛІТИКИ--- ТІЛЬКИ БАБЛО
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08.03.2023 09:34 Відповісти
Так думає і ерзе що союзники наївні, а люди дурні. Щось мені підказує, що ця думка хибна.
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08.03.2023 09:57 Відповісти
мій життевий досвід підказує що люди у нас ще дурніші ніж ми думаєм
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08.03.2023 10:29 Відповісти
А що посли G7 можуть зробити у цій ситуації? Перекрити допомогу - вони не зроблять цього, як вони можуть вплинути на владу?
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08.03.2023 10:51 Відповісти
Ми б тоді не були там де є
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08.03.2023 11:34 Відповісти
Та ні. Все вони прекрасно знають. Навіть кількість бабла на офшорних рахунках плісняви, та її ескортниць-послиць.
Це дипломатична форма сказати
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08.03.2023 10:51 Відповісти
Має бути, але тоді корупціонери будуть притягатися до відповідальності, разом з зеленим недонаполеоном, а йому це треба? Єрмаківщіна продовжується...
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08.03.2023 09:29 Відповісти
Посли.Заарештуйте Єрмака і вивезіть його хоча б у Гуантанамо і всю правду взнаєте і МОЖЛИВО тоді "наші правоохоронці" почнуть дотримуватись законів.
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08.03.2023 09:32 Відповісти
Для цього потрібно вимагати відставки єрмаків-татарових!
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08.03.2023 09:39 Відповісти
єрмак клав великий болт на послів і Україну коли стоїть питання особистої влади
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08.03.2023 09:41 Відповісти
Ой не встежите. Там професіонали - кручу-вєрчу...
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08.03.2023 09:43 Відповісти
Тут не лише стежити ,а й по руках бити треба
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08.03.2023 09:43 Відповісти
д'Єрмак з Татаровим аж "прослєзілісь" почувши таке 🤣🤣🤣
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08.03.2023 09:46 Відповісти
а яким чином НАБУ буде вільною від політичних та іншіх втручань, якщо її очолюватиме людина, яка тільки й шукає кому по-дорожче право втручання продати? Це неможливо, поставили лисицю курей охороняти. на який результат чекаємо? Тепер замість працювати треба буде за лисицею слідкувати і день і ніч, а таких лисиць у нас як наср..но. Ніколи спокою не буде, ні розвитку, уся енергія на цю патороч піде і весь час.
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08.03.2023 09:56 Відповісти
А що тоді з Єрмаком робити ?
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08.03.2023 10:01 Відповісти
 
 