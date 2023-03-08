Робота НАБУ має бути вільною від політичного та іншого втручання, уважно стежимо, - посли G7

Після призначення Семена Кривоноса главою НАБУ посли G7 наголосили, що робота Бюро має бути вільною від політичного та іншого втручання.

Про це йдеться у заяві послів у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Посли G7 вітають Семена Кривоноса з призначенням на посаду директора НАБУ. Ми будемо уважно стежити за роботою Бюро. Вона має бути вільною від будь-якого політичного та іншого втручання, враховуючи життєво важливу роль, яку НАБУ відіграє у боротьбі з корупцією в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня Кабінет Міністрів призначив Семена Кривоноса новим директором Національного антикорупційного бюро.

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