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Новини Війна
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ППО вночі знищила два "шахеди", які росіяни запустили з північного напрямку, - Повітряні сили

бпла,shahed

Сили протиповітряної оборони знищили два дрони-камікадзе "Shahed", які окупанти запустили з північного напрямку.

Про це повідомили у Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Опівночі 8 березня 2023 року протиповітряною обороною знищено два іранських дрони-камікадзе "Shahed-131/136", якими окупанти атакували Україну з північного напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Український дрон-камікадзе залітає у відкритий люк ворожого танку, що рухається по дорозі. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3274) дрони (4900) Повітряні сили (2756)


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08.03.2023 10:31 Відповісти
 
 