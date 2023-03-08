ППО вночі знищила два "шахеди", які росіяни запустили з північного напрямку, - Повітряні сили
Сили протиповітряної оборони знищили два дрони-камікадзе "Shahed", які окупанти запустили з північного напрямку.
Про це повідомили у Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Опівночі 8 березня 2023 року протиповітряною обороною знищено два іранських дрони-камікадзе "Shahed-131/136", якими окупанти атакували Україну з північного напрямку", - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар08.03.2023 10:31 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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