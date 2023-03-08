ППО вночі знищила два "шахеди", які росіяни запустили з північного напрямку, - Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони знищили два дрони-камікадзе "Shahed", які окупанти запустили з північного напрямку.

Про це повідомили у Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Опівночі 8 березня 2023 року протиповітряною обороною знищено два іранських дрони-камікадзе "Shahed-131/136", якими окупанти атакували Україну з північного напрямку", - йдеться в повідомленні.

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