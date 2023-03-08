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Новини Війна
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Поблизу ЗАЕС активізувалися бойові дії, потрібно створити демілітаризовану зону навколо станції, - МАГАТЕ

заес

Ситуація з безпекою навколо окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції загострилася. Зокрема, поблизу АЕС посилилися бойові дії, а на ній самій побільшало російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома", про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Протягом останніх кількох тижнів на ЗАЕС зростає кількість військових формувань. Наша команда на станції повідомила про посилення військових дій біля підприємства. Ведеться відкрита дискусія щодо наступу та контрнаступу поблизу об'єкта. Моє просте запитання: чи чекаємо ми ядерної надзвичайної ситуації, перш ніж реагувати?" - зазначив він.

За словами Гроссі, ситуація, що склалася на Запорізькій АЕС, підкреслює нагальну необхідність створення демілітаризованої зони навколо станції. Також він повідомив, що активізував консультації з цього приводу і з Україною, і з Росією.

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Автор: 

АЕС (1157) МАГАТЕ (733) Запорізька область (3734) Запорізька АЕС (1427) Гроссі Рафаель (307)


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Топ коментарі
+4
Вже не потрібно, бо де ви були, коли рашисти штурмували ЗАЕС, рострілюючи атомний об'єкт, коли його замінували та прикривали ним своє озброєння. Зараз ЗСУ демілітаризують його і без вас. Бо вас вже розкусили, впрокинулися тоді, коли ми наваляли рашистами і ви вирішили мутити, щоб завадити контрнаступу і тому коли ми будемо добивати рашистів на ЗАЕС ваша стурбованість та ваше занепокоєння вже нікого не буде цікавити
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08.03.2023 10:59 Відповісти
+3
Кумедний гроссі. Сам собі ставить завдання,які не в змозі виконати.
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08.03.2023 10:37 Відповісти
+3
Клоуни міжнародного цирку вже рік зачитують той самий заклик, а результат нульовий, а зарплата капає, піар працює, а нах вони потрібні.
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08.03.2023 10:47 Відповісти
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Кумедний гроссі. Сам собі ставить завдання,які не в змозі виконати.
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08.03.2023 10:37 Відповісти
Клоуни міжнародного цирку вже рік зачитують той самий заклик, а результат нульовий, а зарплата капає, піар працює, а нах вони потрібні.
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08.03.2023 10:47 Відповісти
Потрібно ********* звідти русню, йолопи
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08.03.2023 10:59 Відповісти
Вже не потрібно, бо де ви були, коли рашисти штурмували ЗАЕС, рострілюючи атомний об'єкт, коли його замінували та прикривали ним своє озброєння. Зараз ЗСУ демілітаризують його і без вас. Бо вас вже розкусили, впрокинулися тоді, коли ми наваляли рашистами і ви вирішили мутити, щоб завадити контрнаступу і тому коли ми будемо добивати рашистів на ЗАЕС ваша стурбованість та ваше занепокоєння вже нікого не буде цікавити
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08.03.2023 10:59 Відповісти
ЗАЕС чекае катастрофа.Суспильство в цілому не розуміе небезпеки,воно взагали не знає нічого про ядерні технології.В Запоріжжі рік тому я чув від недурної людини "Чого вам хвилюватися - блоки ж під землею!".Уровень обізнаності - ниякий.Щодо росіян,після чернобильских окопів та саун - у мене взагалі сумнівів немає - для них ядерна небезпека це міф.Терріторія ЗАЄС перекопана та замінована.Такий собі укрепрайон з дотами та артпозіціями.Станція може бути зруйнована також випадково абож з відчаю,коли ЗСУ відріжут напівострів від дороги на Кам'янку.Скоріш за все,станцію пограбуют,виведуть з ладу та втечуть,як це було у Херсони(але то була бліда тінь).
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08.03.2023 11:05 Відповісти
Прикуси язык и не истери.
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08.03.2023 11:12 Відповісти
Це lite-версія. Небажання розуміти загрозу погіршуе наслідки.На мій погляд,якогось величезного вибуху не буде,але забруднення ґрунту та води може статись велике.Вітер його не рознесе.Але постраждають земли запорізької,херсонской та дніпропетровський области.Тут швидко б це изолювати.И таке інше.
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08.03.2023 21:59 Відповісти
100% так і буде
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08.03.2023 11:20 Відповісти
главнає шоб вєтєр дул в сторану кріма, гггг
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08.03.2023 11:54 Відповісти
мантри про демілітаризовану зону, яку неможливо забезпечити це вже досить звучить дивно - здається, що ці поважні дядьки хочуть, аби тих рускіх на станції ніхто не чіпав...
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08.03.2023 11:08 Відповісти
То може газом кацапню звідти витравити?
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08.03.2023 11:15 Відповісти
Магате беспомощные бездельники.
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08.03.2023 11:46 Відповісти
 
 