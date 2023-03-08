Поблизу ЗАЕС активізувалися бойові дії, потрібно створити демілітаризовану зону навколо станції, - МАГАТЕ

Ситуація з безпекою навколо окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції загострилася. Зокрема, поблизу АЕС посилилися бойові дії, а на ній самій побільшало російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома", про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Протягом останніх кількох тижнів на ЗАЕС зростає кількість військових формувань. Наша команда на станції повідомила про посилення військових дій біля підприємства. Ведеться відкрита дискусія щодо наступу та контрнаступу поблизу об'єкта. Моє просте запитання: чи чекаємо ми ядерної надзвичайної ситуації, перш ніж реагувати?" - зазначив він.

За словами Гроссі, ситуація, що склалася на Запорізькій АЕС, підкреслює нагальну необхідність створення демілітаризованої зони навколо станції. Також він повідомив, що активізував консультації з цього приводу і з Україною, і з Росією.

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