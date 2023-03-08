УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6240 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 376 4

115 окупантів знищено та 197 поранено впродовж доби в районі Бахмуту, - Череватий

бахмут,зсу

На Бахмутському напрямку тривають бойові зіткнення українських захисників із російськими окупантами.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмут надалі головний епіцентр бойових дій. ... Тільки в районі Бахмута було 35 обстрілів і 12 боєзіткнень, 115 окупантів знищено, 197 зазнали поранень різного ступеня", - сказав він.

За словами Череватого, 102 обстріли різними типами ствольної реактивної артилерії відбулося впродовж доби по всьому Бахмутському напрямку.

Він додав, що головною штурмовою силою залишаються "вагнерівці", але через великі втрати їх підсилено підрозділами повітряно-десантних та механізованих військ російських окупантів. Також задіюють артилерію та авіацію.

Читайте: Росії, ймовірно, не вистачає механізованих сил для просування за межі Бахмуту, – ISW

Автор: 

Бахмут (1562) ЗСУ (7666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знищено 115 під Бахмутом, а передають за добу 700 та на якому тоді напрямку решта? чи це черговий розводняк овець?
показати весь коментар
08.03.2023 11:07 Відповісти
Та ні просто рашисти видохлися чи зав'язли у весняній багнюці
показати весь коментар
08.03.2023 11:45 Відповісти
бога нет....за него ВСУ
показати весь коментар
08.03.2023 11:07 Відповісти
Шо це за сьогоднішній атеїст з Ірманії?
показати весь коментар
08.03.2023 11:24 Відповісти
 
 