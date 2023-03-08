115 окупантів знищено та 197 поранено впродовж доби в районі Бахмуту, - Череватий

На Бахмутському напрямку тривають бойові зіткнення українських захисників із російськими окупантами.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмут надалі головний епіцентр бойових дій. ... Тільки в районі Бахмута було 35 обстрілів і 12 боєзіткнень, 115 окупантів знищено, 197 зазнали поранень різного ступеня", - сказав він.

За словами Череватого, 102 обстріли різними типами ствольної реактивної артилерії відбулося впродовж доби по всьому Бахмутському напрямку.

Він додав, що головною штурмовою силою залишаються "вагнерівці", але через великі втрати їх підсилено підрозділами повітряно-десантних та механізованих військ російських окупантів. Також задіюють артилерію та авіацію.

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