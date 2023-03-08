В окупованому Мелітополі загарбники закликали готувати підвали будинків під бомбосховища, - Федоров

Російські загарбники намагаються посіяти ненависть до України серед мешканців тимчасово окупованих територій. Вони дали розпорядження готувати підвали під бомбосховища, говорячи, що ЗСУ буде обстрілювати цивільних.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Мелітопольці чинять постійний опір російським загарбникам та чекають визволення. Це не влаштовує окупантів, тож вони сіють паніку, щоб залякати мешканців. У північній частині Мелітополя, на мікрорайоні, продажні старші по будинках передають жителям розпорядження "зверху" - готувати підвали під бомбосховища", - розповів міський голова.

Таким чином окупанти намагаються залякати місцевих мешканців, натякаючи таким чином, що ЗСУ будуть обстрілювати цивільних.

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"Але це точно брехня, яка не допоможе окупантам отримати підтримку серед місцевих", - зазначив Федоров.