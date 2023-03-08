Західна розвідка вже кілька місяців знає ім’я українського спонсора підриву "Північного потоку", - The Times
Західним розвідувальним колам протягом місяців було відоме ім’я українця - приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газопроводах у Балтійському морі. Але його свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.
Про це пише британське видання The Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Як сказано у публікації, вже через тиждень після вибухів на "Північних потоках" співробітники неназваної скандинавської делегації у Брюсселі отримали розвідувальну інформацію про те, що за підривами стоять не американці, росіяни чи поляки, а приватна ініціатива з України. Дипломатам повідомили, що ця інформація не буде оприлюднена.
Як пише видання, ім'я приватного спонсора диверсії - українця, якого не називають, не пов'язане з урядом президента Зеленського.
Ось як видання пояснює, чому ім’я українського спонсора вирішили приховати:
"Судячи з усього, посадовці НАТО хотіли вберегти Україну від публічної сварки з Німеччиною, яка тягла час з постачанням життєво важливої військової допомоги, включаючи танки Leopard 2 та системи ППО IRIS-T. Це цілком справедливо - вони, мабуть, знали, хто несе відповідальність, раніше від адміністрації президента чи міністерства оборони у Києві, які були приголомшені доповіддю та затято заперечують свою причетність", - йдеться у публікації видання.
Газета відзначає, що "впливова фігура", яка профінансувала операцію, не мала наміру зміцнювати позиції критиків німецького постачання зброї, які тиснуть на уряд Олафа Шольца.
Газета відзначає, що складна операція включала залучення яхти, елітних водолазів, підроблених паспортів та закупівлю зарядів кумулятивної вибухівки, доступних тільки для газової та нафтової промисловості за спеціальною ліцензією та за великі гроші.
"Його ім'я обов'язково випливе, особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитну картку", - резюмує видання.
Нагадаємо, у вівторок авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інакше пов’язане з Україною.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
німці вже визнали свою провину, Меркель навіть покаялась
То які ще питання ? Німці спонсорували вбивць взагалі то
Якби це було правдою, і хотіли захистити Україну, то навіть натяку не було б на таку новину взагалі. Шито білими нитками.
Лучше бы обратили внимание, что автором этой статьи в Таймсе является киевлянин https://www.thetimes.co.uk/profile/maxim-tucker Maxim Tucker
, Kyiv. СБУ бы им заняться самое время.
Про Коломойського такого навіть сліпий дебіл не написав би.
І людина з таким світосприйняттям щось пише про розуміння та гумор. 😁
За його словами, нині розслідування ще тривають у Швеції, Данії та Німеччині, і тому звинувачувати когось у підриві зараз - це спекуляція, пише Reuters. "Я не боюся правди. Будь-якої правди. Але ми говоримо про... спекуляції", - наголосив він.
Схожу думку висловив міністр оборони Швеції Пол Йонсон: "Поки процес розслідування триває, я не хочу робити поспішних висновків і приписувати відповідальність за підриви. Я хочу дочекатися завершення розслідування".
Почекати завершення розслідувань закликав також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Я вважаю правильним почекати, поки вони завершаться (розслідування), перш ніж говорити щось більше про те, хто за цим стоїть", - наголосив він.
Чекайте скоро закінчиться збір на Зірку смерті, тоді і поговоримо.
Звідки тут можуть взятись якісь докази. Тут може бути дуже багато варіантів від цих "українців".
подібні дарування, згідно з німецькими законами, оподатковуються у 50 відсотків. Мануела Швезіґ, котра розбирається у податковому праві, не могла цього не знати. Отже, їй від самого початку було зрозуміло, що 10 мільйонів євро з подарованого фонду суми у вигляді податку мають надійти в земельну скарбницю, а отже і в розпорядження її уряду. Причому в рік виборів.
"Це означає, що замість того, щоб безпосередньо отримати гроші від "Газпрому", що було б протиправно, було обрано нібито більш елегантний шлях через податок на дарування", - доходить висновку Карл-Ґеорґ Вельманн. І закликає: "Тепер прокуратура має перевірити, чи йдеться про російський хабар". https://www.dw.com/uk/comu-spalili-podatkovu-deklaraciu-habar-vid-gazpromu/a-64842079
західна розвідка - це вже МЕМ! західній розвідці пора би вже свій клуб веселих і кмітливих відкривати.