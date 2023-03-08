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Західна розвідка вже кілька місяців знає ім’я українського спонсора підриву "Північного потоку", - The Times

північний

Західним розвідувальним колам протягом місяців було відоме ім’я українця - приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газопроводах у Балтійському морі. Але його свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.

Про це пише британське видання The Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Як сказано у публікації, вже через тиждень після вибухів на "Північних потоках" співробітники неназваної скандинавської делегації у Брюсселі отримали розвідувальну інформацію про те, що за підривами стоять не американці, росіяни чи поляки, а приватна ініціатива з України. Дипломатам повідомили, що ця інформація не буде оприлюднена.

Читайте: Передчасно робити висновки щодо підриву "Північного потоку", тривають розслідування, - Білий дім

Як пише видання, ім'я приватного спонсора диверсії - українця, якого не називають, не пов'язане з урядом президента Зеленського.

Ось як видання пояснює, чому ім’я українського спонсора вирішили приховати:

"Судячи з усього, посадовці НАТО хотіли вберегти Україну від публічної сварки з Німеччиною, яка тягла час з постачанням життєво важливої військової допомоги, включаючи танки Leopard 2 та системи ППО IRIS-T. Це цілком справедливо - вони, мабуть, знали, хто несе відповідальність, раніше від адміністрації президента чи міністерства оборони у Києві, які були приголомшені доповіддю та затято заперечують свою причетність", - йдеться у публікації видання.

Також читайте: Німецькі ЗМІ встановили, що яхту, з якої підірвали "Північні потоки", орендували в українців

Газета відзначає, що "впливова фігура", яка профінансувала операцію, не мала наміру зміцнювати позиції критиків німецького постачання зброї, які тиснуть на уряд Олафа Шольца.

Газета відзначає, що складна операція включала залучення яхти, елітних водолазів, підроблених паспортів та закупівлю зарядів кумулятивної вибухівки, доступних тільки для газової та нафтової промисловості за спеціальною ліцензією та за великі гроші.

"Його ім'я обов'язково випливе, особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитну картку", - резюмує видання.

Нагадаємо, у вівторок авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інакше пов’язане з Україною.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.

Автор: 

розвідка (3880) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+76
Давно уже известно что

операцию провели легенды украинского спецназа Зоран и Шкиряк, не без помощи не менее легендарной разведчицы Вовк на деньги Ляшко, которые он выиграл в лотерею.
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08.03.2023 12:09 Відповісти
+72
Шкода, що Таймс опустилася до рівня жовтої преси.
Наскільки жалюгідною виглядає ця «сенсація»...
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08.03.2023 12:03 Відповісти
+63
"Його ім'я обов'язково випливе, особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитну картку", - резюмує видання.

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08.03.2023 12:04 Відповісти
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цікаво, скільки москалям коштувала ця фейкова стаття? деякі видання не гребують брати бабло у москальських нелюдей... в яку ціну людські та європейські цінності, га, The Times?
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08.03.2023 13:40 Відповісти
Ахметову у Маріку розбомбили усе, хоча Криворіжсталь, яка у індійців, не чіпалася. Оце чувак і помстився... Краще б пукіна пристерили - більше б було ефекту...
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08.03.2023 13:59 Відповісти
У мене на кухні стоїть електроплита Азовмаш. )))
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08.03.2023 14:18 Відповісти
Марік під кацапом а КР відстояли. Будеш порівнювати?
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08.03.2023 18:45 Відповісти
насправді висадили в повітря купу бабла від дойчмейстерів, яке вони свого часу інвестували в кацапську трубу - от жаба й дусить нещасних німців...
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08.03.2023 14:02 Відповісти
Труба яка йде по території України, і де ідуть бойові дії - ціла. нафтопровід дружба - цілий. Підводні газогони в водах європейських країн - знищила Україна.
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08.03.2023 14:06 Відповісти
Я згоден що "СП" - "ценеми". Але власну трубу нам навіщо підривати?
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08.03.2023 14:48 Відповісти
при чому знищена не вся а частина. і взагалі по ній нічого не качалося крім технічного. Але люди в упор не бачать що то вигідно було виключно кацапоті а мріють про перемоги там де не треба.
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08.03.2023 18:47 Відповісти
Майже всі "спонсори з України", які могли б профінансувати таку акцію, мають російське походження своїх статків.
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08.03.2023 14:08 Відповісти
якраз закінчення будівництва ПП2 призвело до нападу срасіянів на Україну
німці вже визнали свою провину, Меркель навіть покаялась
То які ще питання ? Німці спонсорували вбивць взагалі то
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08.03.2023 14:09 Відповісти
а я не знав, що росія закінчила будувати ПП2 в 2013 році.
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08.03.2023 21:32 Відповісти
Поки Зеля знімає відосіки, Ермак дєрібане гуманітарку, а Юля працює))
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08.03.2023 14:13 Відповісти
БРЕХНЯ !!! ЭТО РОССИЯНИ САМИ ПОДОРВАЛИ !!! ИМИ ПРАВИТ ТЕРРОРИСТ !!!
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08.03.2023 14:18 Відповісти
притула? ярош? візитівка яроша? пекінес притули? булочка тараса чмута? хто???!!!
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08.03.2023 14:24 Відповісти
Беріть вище, сам найвеличнівшивийсонцесяйний наш!
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08.03.2023 14:57 Відповісти
Точно, баканов !!!!!!!
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08.03.2023 14:27 Відповісти
Ну так надо продолжать - трубопроводов ещё много. И лучше не те, которые находятся за границей - эти подрывы только лишают какой-то части валютной выручки. А лучше те, которые на их территории возле месторождений, там сразу и импорт и собственное обеспечение накроется.. И если в декабре бы, тогда их ТЭЦы помёрзли бы и был бы неплохой эффект.
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08.03.2023 14:34 Відповісти
Сива кобила намаячила.
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08.03.2023 14:36 Відповісти
Ну якщо це наші,я буду гордитись такими діями!Слава Украіні!!!
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08.03.2023 14:44 Відповісти
масло увогонь війни і дескридитацію України купили для "Тне Times" рашисти.
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08.03.2023 14:54 Відповісти
Рашка проплатила "уточку", щоб зробить винною Україну?
Якби це було правдою, і хотіли захистити Україну, то навіть натяку не було б на таку новину взагалі. Шито білими нитками.
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08.03.2023 14:55 Відповісти
А кто то эту уточку с удовольствием кушает и разносит дальше!
Лучше бы обратили внимание, что автором этой статьи в Таймсе является киевлянин https://www.thetimes.co.uk/profile/maxim-tucker Maxim Tucker

, Kyiv. СБУ бы им заняться самое время.
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08.03.2023 19:43 Відповісти
У меня вопрос зачем эта газетенка занялась этой темой. Что ***** очередной транш подогнал.
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08.03.2023 15:04 Відповісти
Порох?
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08.03.2023 15:06 Відповісти
Следы взрывчатки действительно были обнаружены на яхте. Вид взрывчатки не назван. Так что возможно и порох.
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09.03.2023 00:43 Відповісти
Стало відомо, що спонсором виступив Бойко, спеціаліст по газу, а одним з бойових пловців був Шуфрич та члени батальону Монако.
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08.03.2023 15:07 Відповісти
А старуха скосой, баба дуля Мошонка снаряды подносила. Большииииииие...
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08.03.2023 15:35 Відповісти
Так. Це найбільш ймовірна версія. Я прямо так ясно бачу, як Шуфріч, одягаючи шолом важкого скафандру, вигукує "Слава Україні!" А Червоненко, Шевченко та Бужанський йому відповідають "Героям слава!"
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08.03.2023 19:16 Відповісти
До бабки не ходи----КОЛОМОЙСЬКИЙ!!!!
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08.03.2023 15:17 Відповісти
ОПЗЄ якраз більше всього дратує, що чорним по білому напимано "не пов'язаний з владою ЗЄ".

Про Коломойського такого навіть сліпий дебіл не написав би.
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08.03.2023 16:02 Відповісти
Судячи по ніку,Ви маєте німецьке походження,навіть Задорний писав,що **немцы шуток не понимают,с ними шутить нельзя**.. Пока.
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08.03.2023 18:57 Відповісти
А якщо нік був би Мікі Маус, то я був би американцем.

І людина з таким світосприйняттям щось пише про розуміння та гумор. 😁
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08.03.2023 19:36 Відповісти
То батько наш Бандера з небес підірвав!!!
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08.03.2023 15:19 Відповісти
Був один у красних труселях. Затримав дихання, пірнув і вуаля - тепер він герой) Тількі після великої глибини стався гундос) так і гундосить зараз, діверсант хренов) Прикривавший його "генерал" бакан - пропав у пучіні)
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08.03.2023 15:34 Відповісти
Що ж, я так і думав що донат в фонд Притули піде на добру справу
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08.03.2023 15:59 Відповісти
западная разведка знает и западная пресса знает И ЦЕНЗОР.НЕТ РЕШИЛ ПОДЕЛИТСЯ ,,ПРАВДОЙ,,
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08.03.2023 16:02 Відповісти
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08.03.2023 16:14 Відповісти
Писали что Гиви подложила бомбу та самая эскортница пугало, чучело или манекен.
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08.03.2023 17:06 Відповісти
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08.03.2023 19:40 Відповісти
Кровавый пастор?
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08.03.2023 16:40 Відповісти
Відкрию таємницю - то агент Єрмак ! Але тсс, щоб кацапи не взнали !
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08.03.2023 16:46 Відповісти
Ну тоді цю диверсію мав замовити і організувати сам пуйло...
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08.03.2023 19:19 Відповісти
Агентурная кличка - Тимофеев
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08.03.2023 19:34 Відповісти
Невже то влаштував мертвеччук щоб помстити *****?!
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08.03.2023 16:58 Відповісти
Глупый цирк чтобы прикрыть США. Они знали что Украина все благодарно проглотит.
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08.03.2023 17:08 Відповісти
Нібито , ймовірно , вірогидно вам не набридло "обсмоктувати" припустимість ? Якщо ці "таймси" такі впевненні , то нехай йдуть до суду , а н ні то до біса зі своїма припустимостями , "каламутячи воду" у інфопросторі . Грошенят хочуть здерти за "гумку" іпсо ?
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08.03.2023 17:12 Відповісти
Штирлиц засунул руку в карман и подумал: "это конец..."
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08.03.2023 18:10 Відповісти
Звісно - як в "Титаніку" з типово українськими прізвищами - Боцман, Лоцман, Штурман - і головний Айсберг..
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08.03.2023 18:26 Відповісти
Ватман, Кульман, Циркуль и Рейсфедер
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08.03.2023 19:30 Відповісти
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. (с)
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08.03.2023 19:28 Відповісти
Західна розвідка вже кілька місяців знає ім'я українського спонсора підриву "Північного потоку". Адже це - тітка Циля з Привозу
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08.03.2023 19:44 Відповісти
Ви не праві - не тьотя Циля з Молдованки. Ціла тьотя Пєся з Привозу.
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08.03.2023 21:18 Відповісти
Його ім'я обов'язково випливе, особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитну картку", - резюмує видання.---- так, його ім'я УКРАЇНЕЦЬ-нна картці надпис-СлаваУкраїні! Й сигарета...чекайте падли ще крямль попереду....
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08.03.2023 20:26 Відповісти
Блха муха! Це ж Порошенко.
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08.03.2023 20:30 Відповісти
Певно Коломойський.
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08.03.2023 21:29 Відповісти
ДБР вже відкрила кримінальну справу за підрив ПП проти ПП?
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08.03.2023 21:33 Відповісти
Західні союзники застерегли від передчасних висновків щодо відповідального за підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". "Поки тривають розслідування, ми не можемо зробити остаточних висновків", - заявив у середу, 8 березня, Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі.

За його словами, нині розслідування ще тривають у Швеції, Данії та Німеччині, і тому звинувачувати когось у підриві зараз - це спекуляція, пише Reuters. "Я не боюся правди. Будь-якої правди. Але ми говоримо про... спекуляції", - наголосив він.

Схожу думку висловив міністр оборони Швеції Пол Йонсон: "Поки процес розслідування триває, я не хочу робити поспішних висновків і приписувати відповідальність за підриви. Я хочу дочекатися завершення розслідування".

Почекати завершення розслідувань закликав також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Я вважаю правильним почекати, поки вони завершаться (розслідування), перш ніж говорити щось більше про те, хто за цим стоїть", - наголосив він.
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08.03.2023 21:34 Відповісти
DW
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09.03.2023 01:55 Відповісти
Та який олігарх, то ж українці скинулись волонтерам, а ті прикупили декілька атомних підводних човнів.
Чекайте скоро закінчиться збір на Зірку смерті, тоді і поговоримо.
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08.03.2023 23:11 Відповісти
На одному з сайтів написано, що німецьке судно арендоване польською фірмою, власники якої два українця.

Звідки тут можуть взятись якісь докази. Тут може бути дуже багато варіантів від цих "українців".
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09.03.2023 00:31 Відповісти
Новий виток скандалу навколо фейкового фонду для підтримки "Північного потоку-2" у землі Мекленбург-Передня Померанія. Дивні події розгортаються довкола 20 мільйонів євро із РосіїВ одному з регіонів ФРН співробітниця фінансового відомства виявляє у себе в кабінеті певну податкову декларацію одного з фондів, забирає її з собою та спалює у каміні

подібні дарування, згідно з німецькими законами, оподатковуються у 50 відсотків. Мануела Швезіґ, котра розбирається у податковому праві, не могла цього не знати. Отже, їй від самого початку було зрозуміло, що 10 мільйонів євро з подарованого фонду суми у вигляді податку мають надійти в земельну скарбницю, а отже і в розпорядження її уряду. Причому в рік виборів.

"Це означає, що замість того, щоб безпосередньо отримати гроші від "Газпрому", що було б протиправно, було обрано нібито більш елегантний шлях через податок на дарування", - доходить висновку Карл-Ґеорґ Вельманн. І закликає: "Тепер прокуратура має перевірити, чи йдеться про російський хабар". https://www.dw.com/uk/comu-spalili-podatkovu-deklaraciu-habar-vid-gazpromu/a-64842079
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09.03.2023 00:48 Відповісти
ой я вас прошу.... західна розвідка??? це яка? це та, що "розвідала", що в хусейна є ЗМВ і її так і не знайшли. чи то інша розвідка, яка думала, що після того, як сша змиється з афгану, то їхні ставленики там будуть і далі при владі, а в реалі все обвалилось ЗА ТРИ ДНІ! чи то може та розвідка, яка казала, що Київ також буде "за три дні"???

західна розвідка - це вже МЕМ! західній розвідці пора би вже свій клуб веселих і кмітливих відкривати.
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09.03.2023 03:27 Відповісти
Коболєв?
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09.03.2023 07:33 Відповісти
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11.03.2023 09:32 Відповісти
..Большинству глубоко дзин на трубы ***** и штази..Эта труба была гемором авиабазе Рамштайн...Там ысегда ползали рюзке и чтото делали
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09.03.2023 07:38 Відповісти
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