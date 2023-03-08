УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6227 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Війна
11 086 83

500 мешканок окупованого Донбасу просять Путіна повернути їхніх мобілізованих чоловіків віком 50+

рф,русский,днр,лднр,росія,росіяни,російський,руський,лнд

Близько пів тисячі мешканок окупованих районів Донеччини та Луганщини звернулися до президента Росії Путіна з проханням демобілізувати чоловіків віком старше 50 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання Astra.

Йдеться про чоловіків, які служать в колишніх в/ч № 08801, 08803, 08805, 08807, 08819, 08818, 08826.

"Мы, родные мобилизованных защитников Родины, категории "50+" (от 50 лет и старше), просим Вас определить место наших родных, мужчин, призванных в феврале 2022г., в составе многонациональной России как равноправных граждан, которые имеют равные права и обязанности со всеми другими гражданами государства. Мы хотим жить, исполняя законодательство РФ и прописанные в нем обязанности гражданина, пользуясь правами и возможностями, в нем прописанными", - йдеться у зверненні.

Читайте: Через великі втрати РФ загарбники призиватимуть до армії підлітків з окупованих територій, - правозахисник Лисянський

Жінки твердять, що їхні рідні вже понад рік служать без відпустки.

"На территории ЛДНР нет механизмов, которые могли бы заставить законы работать. Не принимаются рапорта на увольнение по возрасту, а если принимаются, то лежат мертвым грузом месяцами. На наши обращения нет реакции. <…> Уважаемый Владимир Владимирович, ПОЖАЛУЙСТА, доведите до руководства ЛДНР и командования необходимость с уважением относиться к защитникам Родины и своим безразличием не убивать в нас веру в то, что Донбасс - это Россия!", - просять жінки.

Також читайте: На північ окупованого Криму росіяни вантажівками звозять військових, - представництво президента в АРК

"Это последняя наша надежда, что обратят внимание", - сказала журналісткам одна з підписанток звернення.

Автор: 

жінки (632) звернення (627) окупація (6748) путін володимир (24120) Донецька область (8799) мобілізація (3117) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+64
Пакеты давайте - вернем.
показати весь коментар
08.03.2023 12:28 Відповісти
+44
І що вони так переживають? Упакують у мішки і повернуть - вони ж цього хотіли коли кричали "путін прійді"!
показати весь коментар
08.03.2023 12:31 Відповісти
+37
Пізно всрались.
показати весь коментар
08.03.2023 12:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пакеты давайте - вернем.
показати весь коментар
08.03.2023 12:28 Відповісти
Це вони на шуби націлилися - не розуміють, шо то був разовий лохотрон
показати весь коментар
08.03.2023 12:51 Відповісти
Правильно. Время рвать когти.
показати весь коментар
08.03.2023 12:29 Відповісти
А шубу не хо?
показати весь коментар
08.03.2023 12:30 Відповісти
За днровця шубу не дадуть. Пачку пєльменєй, хіба що.
показати весь коментар
08.03.2023 13:49 Відповісти
І що вони так переживають? Упакують у мішки і повернуть - вони ж цього хотіли коли кричали "путін прійді"!
показати весь коментар
08.03.2023 12:31 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2023 12:53 Відповісти
Так нехай здихають, хто їх тримає.
показати весь коментар
08.03.2023 13:00 Відповісти
Ви таки здохнете , якщо ще не здохли
показати весь коментар
08.03.2023 13:11 Відповісти
А ці безмозглі індички взагалі підуть здихати, бо робити це не казати.
показати весь коментар
08.03.2023 13:49 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2023 12:31 Відповісти
На цвинтар повернуться
показати весь коментар
08.03.2023 12:32 Відповісти
Певно, вони вже мають машини, шуби, дрова та пельмені.
показати весь коментар
08.03.2023 12:32 Відповісти
і навіщо то їм потрібно??? хай краще подихають. біосміття буде менше.
показати весь коментар
08.03.2023 12:32 Відповісти
Лікар сказав у морг - значить у морг! Коли там бігли на референдум про ДНР-ЛНР не усвідомлювали, що так і буде? У морг!
показати весь коментар
08.03.2023 12:33 Відповісти
Маю надію що список цих жінок вже є в наших спецорганах. Щоб після визволення Донбасу їхня мрія жити в росії збулася негайно.
показати весь коментар
08.03.2023 12:33 Відповісти
Пізно всрались.
показати весь коментар
08.03.2023 12:34 Відповісти
"За що боролись - на те й напоролись..."
показати весь коментар
08.03.2023 12:34 Відповісти
Ви кликали "русский мир"? Ну так пожинайте наслідки його приходу! А то, як в анекдоті старому:
"Кушпелилися" якось чоловік з жінкою на лугу І тут чоловіка за "хер" бджола вкусила Той розпух Ну він сяк-так зробив своє діло Потім приходять до лікаря і питають:
- А не можна якось зробить так - "Боль прибрать, а "опухоль" оставить?"
показати весь коментар
08.03.2023 12:34 Відповісти
А могли б звернутись і до Зеленского
показати весь коментар
08.03.2023 12:34 Відповісти
дуры. были здесь дурами, дурами остались и там.
показати весь коментар
08.03.2023 12:36 Відповісти
Стабильность, это Россия, сынок! Всегда великое прошлое, прекрасное будущее и беспощадное настоящее.
показати весь коментар
08.03.2023 12:38 Відповісти
Не ну вони там реально Тупі
показати весь коментар
08.03.2023 12:36 Відповісти
Вернуть нельзя, как говорится из песни слов не выкинеш: "...а превратились в белых журавлей..."
показати весь коментар
08.03.2023 12:36 Відповісти
жигулей
показати весь коментар
08.03.2023 12:54 Відповісти
Пельменей
показати весь коментар
08.03.2023 13:21 Відповісти
Такі собі журавлі, ледве крильцями мателяють, задишка ,пробєг...
показати весь коментар
08.03.2023 13:29 Відповісти
До "батюшки-царя" челобитную на коленях подают. Надо научить русских холопов правильно себя вести, а то отвыкли в вольной Украине правильно к "государю" обращаться.
показати весь коментар
08.03.2023 12:39 Відповісти
/челобитную на коленях подают/
Їх можуть неправильно зрозуміти. На расії бунтують також на колінах
показати весь коментар
08.03.2023 12:53 Відповісти
Украине они тоже нужны, поля не удобрены
показати весь коментар
08.03.2023 12:41 Відповісти
Лишь бы не было войны.
показати весь коментар
08.03.2023 12:43 Відповісти
Пришлить будь ласка дубликат заяви до "Миротворця"
показати весь коментар
08.03.2023 12:44 Відповісти
Чего они жалуются? Ведь можно пачку пельменей получить или шубу в руках подержать. Неблагодарные
показати весь коментар
08.03.2023 12:45 Відповісти
ПОЖАЛУЙСТА! бугага!!!
показати весь коментар
08.03.2023 12:46 Відповісти
Неужели они там все такие наивные дурочки?!
показати весь коментар
08.03.2023 12:48 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2023 12:50 Відповісти
відгрузка вже йде повним ходом
показати весь коментар
08.03.2023 12:51 Відповісти
Мужики за 50 на параше только такие.
показати весь коментар
08.03.2023 12:51 Відповісти
Коли вже дорослі люди навчаться причинно - насліковому аналізу. Так, я розумію, що це "малароскіє висєркі", для яких відро замість санвузла являється нормою "битія" і прийняти той фак, що можна не створювати собі аж таких проблем для цих організмів це ще сотні років еволюції. Але ж, хоч якось писати вміють (підтвердження - доноси для МГБ ДИНИРИ чи ЛИНИРИ). Невже важко записати десь на папірчику і в потрібний момент перечитувати, що за зраду, колобарацію і т.д. і т.п. є ціна. Ось і все.
показати весь коментар
08.03.2023 12:51 Відповісти
І от так то працює, знищили українство, мільйонами , запердолили на бамбас касабов, а тепер вони ще й не задовольоні, нах з нашої землі. Коли то було там на бамбасі, вони не пристосовані до роботи від слова ВЗАГАЛІ, почали піднімати УКРАЇНЦІВ з усіх регіонів на шахти. Я з Донбассу, і я знаю свою історію того краю. Як тільки 18 годин вечора в Донецьку жодної людини на вулиці, махфія в русі це був 1858 1959 рік
показати весь коментар
08.03.2023 12:51 Відповісти
Судячи з фото там слов'янської національності нема, чисто буряти якісь.
показати весь коментар
08.03.2023 15:02 Відповісти
1958рік
показати весь коментар
08.03.2023 12:53 Відповісти
а кто хотел до киева и ламанша дойти...
показати весь коментар
08.03.2023 12:54 Відповісти
До Рейкьявика!
показати весь коментар
08.03.2023 13:10 Відповісти
Потрібно буде повністю очистити Донбас і не тільки, від усієї тої нечисті що "хочєт жіть за законамі рефесії"
показати весь коментар
08.03.2023 12:57 Відповісти
Це до того року пропрацювали мої батьки а далі просто звідти виїхали, бо далі неможливо було там бути, а їхали по рекрутизації , щоби вирватися з сіл і зробити нові документи
показати весь коментар
08.03.2023 12:58 Відповісти
Разве так подают царю челобитную? На коленях должны ползать и слезно умолять о царской милости. Только так. Быдло должно знать свое место.
показати весь коментар
08.03.2023 13:00 Відповісти
Овцы просят волка вернуть их баранов назад🤡🤡🤡
показати весь коментар
08.03.2023 13:00 Відповісти
На коліна встаньте перед царьком він інакше не почує. Хоча стоп я забув, ви і так на колінах все життя
показати весь коментар
08.03.2023 13:00 Відповісти
почему, до оккупации они на дамбассе фраерами все себя считали
показати весь коментар
08.03.2023 13:31 Відповісти
Не пєрєживайтє.Саґласна расійскаму заканадатєльству,вас паставят на очєрєдь палучіть ладу,как вдов ґєроєв))))
показати весь коментар
08.03.2023 13:01 Відповісти
Пздц
і нє би сказати блін шо в Україні такого відношення не було а якшо і було то це якось вирішувалось але ні
бидло готове на все лиш би була расєюшка
це геноцидно звучить але вам не здається шо всіх кто лишились там треба знищити
показати весь коментар
08.03.2023 13:02 Відповісти
Їх знищить росія, вона сама себе зжире.
показати весь коментар
08.03.2023 13:21 Відповісти
Ні. І ще раз ні. Служіть террористу, ви цього дуже бажали. Ви брудом і своїм лайном поливали Укпраїну. А наші ЗСУ знищать і кацапів і їх гнид. Не буде в Україні вам життя яничари, терпіть терпіли, бо вам ще довго жити з кацапами, а ви для них серед їхнього сміття - смердюче і гидке сміття.
показати весь коментар
08.03.2023 13:03 Відповісти
А чоловіків 50 мінус вже списали ? Так і ці 50 + вже витрачені за цілий рік у м'ясних штурмах. І як тепер карлік їх їм поверне ? Головне -щоб не втрачали віру , що даунбасс це росія.
показати весь коментар
08.03.2023 13:05 Відповісти
в пакетах поверне
показати весь коментар
08.03.2023 13:09 Відповісти
В виде пельмешек вернут!
А помните, кошёлки, в 2014 году "путєнввєди"?
показати весь коментар
08.03.2023 13:11 Відповісти
ввел, как и хотели, по самые гланды
показати весь коментар
08.03.2023 13:32 Відповісти
Мы хотим жить, исполняя законодательство РФ и прописанные в нем обязанности гражданина, пользуясь правами и возможностями, в нем прописанными" Обязанность гражданина мордора одно, здохнуть за *****
показати весь коментар
08.03.2023 13:13 Відповісти
Окуповані території,але далі я читаю,що вони не Зеленського просять,а Пупкіна за те що они сражаються за родіну,але родіна у них рашистьська *********, а не країна де вони народились і де дітей виховували до 2014 року.Як довго наші можновладці будуть казати,що то окуповані території коли нас там не чекають для їхнього звільнення?
показати весь коментар
08.03.2023 13:14 Відповісти
Якщо один із ста нас там чекає то нам туди треба йти. Притча про пастуха гарно перегукується з реальністю. Та і час жнив уже настав, пора відділити зерно від бурянів.
Ну а твій висер що вони не Зеленського просять і тому значить нам там ніхто не чекає, дуже далекий від логіки, її там немає. Адже не зеленський ії мобілізував. Та і служать вони в частинах ВС РФ. Ось на кого розрахована твоя пропаганда? Вибач але тупих споживачів шукай на пікабу а не на цензорі.
показати весь коментар
08.03.2023 13:28 Відповісти
чекають чи ні, території ці належать до нас за всіма міжнародними законами. І взагалі нема чого кацапів до тактики салямі заоохочувати.
показати весь коментар
08.03.2023 17:18 Відповісти
https://t.me/generalsvr Генерал СВР

"В субботу (4 марта) путин в режиме видеосвязи провел совещание с представителями руководства военного блока. Совещанием это можно назвать весьма условно. Путин отчитал участников совещания практически обвинив их в саботаже и полном отсутствии профессионализма. Президент потребовал объяснить, где результаты "большого наступления" на фронте и не дожидаясь ответа сам подвёл итог выражением: "в результате ни ...уя". Все обещания руководства военного блока оказались "пустышкой", и единственное, что они умеют, это "п..здеть". Путин не стал слушать оправдания и просто на протяжении более пятнадцати минут поливал военных отборной бранью. В конце президент предложил: "если надо, хоть сто тысяч ещё положить, а результат до конца марта обеспечить". Людей, говорит, "хоть ж..пой жуй". По мнению Путина "больше половины не воюют, а х...и пинают." Таким образом, судя по всему, президент анонсировал военному руководству следующий этап мобилизации..." - и где здесь хоть слово о возвращении домой 50+, 55+ или, вообще, кого-нибудь? ЛУБЯНСКИЙ КРОВАВЫЙ УБЛЮДОК будет убивать людей ПО ВСЕМУ МИРУ - ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ - ДО САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЫ СВОЕЙ ВОНЮЧЕ-ЖИВОТНОЙ ЖИЗНИ. Вывод однозначен: ВСЕ ЛЮДИ МИРА лично кровно заинтересованы в ускорении ухода ублюдка в его давно предоплаченный вип-луб-рай...https://t.me/generalsvr/1455
показати весь коментар
08.03.2023 13:18 Відповісти
А кто кричал "путин спаси", нравится не нравится терпи красавица.
показати весь коментар
08.03.2023 13:39 Відповісти
хитрожопые "кормИлицы" расчитывают на многотысячные шахтёрские пенсии от Украины, а без своих живых мужей-пенсионеров - это будет значительно меньше - всё очень просто и примитивно
показати весь коментар
08.03.2023 13:47 Відповісти
Типовий кацапський менталітет - не вимагати виконання законів, а благання, стоячи на колінах, царя змилуватись. І цих людей хотіли повернути у склад України? Тільки повна люстрація власників мордорівських паспортів і вибіркова депортація до рашки, ось що зможе виправити ситуацію на Донбасі.
показати весь коментар
08.03.2023 13:47 Відповісти
Нам би теж не завадило
показати весь коментар
08.03.2023 13:53 Відповісти
зачем вам 50+ , там уже НИЧЕГО не стоит !!!! берите БУРЯТОВ 20+ )))))
показати весь коментар
08.03.2023 14:10 Відповісти
нам ПАРЯТ что потери у них 157 ТЫСЯЧ , а те себе воюют уже ГОД !!!! это как понять ??? ОБМАНЫВАЮТ , что те что НАШИ !!!!(((( никому ВЕРЫ нет !!!
показати весь коментар
08.03.2023 14:13 Відповісти
Вони досі марять, що є якась інша супер-пупер расєя, а їхні проблеми лише через те, що вони до неї повноцінно потрапити не можуть, бо "механізмаф" нема. Дебілки ніяк не второпають, що стикнулися зі справжньою кацапією
показати весь коментар
08.03.2023 14:27 Відповісти
Допёрли дуры совковые, подзабыли что по 1 списку вредности там каждый второй с 50 лет выходит на пенсушку! А там не малая у шахтёров на сегодня, в гривнах запросто 16---20тыс. А так кони двинет, гудбай лафа! Та ещё продолжают работать потом по сутки-трое!
показати весь коментар
08.03.2023 14:28 Відповісти
Мешканкам луганщини потрібно було мізки включати в 2014 а не дітьми повертати камази з військови які йшли на кордон і спеді потяга бігти на рреферендум наших хлопців жалко а тим так і потрібно
показати весь коментар
08.03.2023 14:54 Відповісти
Биомусор заволновался.
показати весь коментар
08.03.2023 15:09 Відповісти
Cмішні свиноматки. А хто ж дохнуть буде за рахунки ***** і яхти Ротенберга? Діти Шойгу і Валі півстакана ? Смішні і наївні свиноматки.
показати весь коментар
08.03.2023 15:20 Відповісти
ТАК ОНИ УЖЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ 300 И 200 !)
показати весь коментар
08.03.2023 15:21 Відповісти
Вони вже в гівні українських песиків давно спочивають. Біжіть, збирайте, вони зовсім не змінилися.
показати весь коментар
08.03.2023 15:24 Відповісти
ваші абязанасти - сдохнути за ху..ла...
показати весь коментар
08.03.2023 15:42 Відповісти
Огірки вам в презервативах- до скону!
показати весь коментар
08.03.2023 16:23 Відповісти
да вашу ж маму вісім раз, єдине для чого рашці був потрібен Донбас равно як і Крим, це як плацдарм для нападу на Україну, єдине для чого потрібні були місцеві путіну - це стати гарматним м"ясом на війні яка насправді на ... їм не впала. І так чи інакше кацапи все одно їх повбивають, бо вони пам"ятають як було за України, а за України було врази краще, і це навіть з усіма недоліками і корупцією, яку між іншім саме москалі тут у нас годували і підтримували, та й далі це роблять. Які, курва, прохання, які звернення, до кого?!
показати весь коментар
08.03.2023 17:15 Відповісти
свиноматки тупые,ненавижу их!вы не к ***** обращение должны записывать а выйдя на площадь протестовать!но это не для ваших рабских душонок,вы можете только плодить пушечное мясо и ползать на коленях перед вашей властью да ещё огурцы солить мужу алкашу который потом будет вас ******* чем не попадя!биомусор **** ***!
показати весь коментар
08.03.2023 19:05 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2023 19:58 Відповісти
 
 