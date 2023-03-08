500 мешканок окупованого Донбасу просять Путіна повернути їхніх мобілізованих чоловіків віком 50+

Близько пів тисячі мешканок окупованих районів Донеччини та Луганщини звернулися до президента Росії Путіна з проханням демобілізувати чоловіків віком старше 50 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання Astra.

Йдеться про чоловіків, які служать в колишніх в/ч № 08801, 08803, 08805, 08807, 08819, 08818, 08826.

"Мы, родные мобилизованных защитников Родины, категории "50+" (от 50 лет и старше), просим Вас определить место наших родных, мужчин, призванных в феврале 2022г., в составе многонациональной России как равноправных граждан, которые имеют равные права и обязанности со всеми другими гражданами государства. Мы хотим жить, исполняя законодательство РФ и прописанные в нем обязанности гражданина, пользуясь правами и возможностями, в нем прописанными", - йдеться у зверненні.

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Жінки твердять, що їхні рідні вже понад рік служать без відпустки.

"На территории ЛДНР нет механизмов, которые могли бы заставить законы работать. Не принимаются рапорта на увольнение по возрасту, а если принимаются, то лежат мертвым грузом месяцами. На наши обращения нет реакции. <…> Уважаемый Владимир Владимирович, ПОЖАЛУЙСТА, доведите до руководства ЛДНР и командования необходимость с уважением относиться к защитникам Родины и своим безразличием не убивать в нас веру в то, что Донбасс - это Россия!", - просять жінки.

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"Это последняя наша надежда, что обратят внимание", - сказала журналісткам одна з підписанток звернення.