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Leopard 2 з Німеччини та Португалії прибудуть в Україну вже цього місяця, - Пісторіус
Основні бойові танки Leopard 2A6, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня.
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальських танки можуть прибути в Україну цього місяця", - сказав він в кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.
Танки прибудуть в країну з підготовленими екіпажами, а потім можуть відправитися на фронт.
Раніше повідомлялось, що Португалія відремонтує та відправить в Україну три танки Leopard 2 у березні.
Топ коментарі
+6 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар08.03.2023 12:59 Відповісти Посилання
+4 Yakov Nemo
показати весь коментар08.03.2023 12:45 Відповісти Посилання
+4 Птн Пнх #550862
показати весь коментар08.03.2023 13:04 Відповісти Посилання
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А Польша передала в 4 раза больше.
Маленькая Эстония отдала почти все что имела.
Но ********** пиариться еще и на 3х Португальских танках
Какое отношение ты имеешь к Португалии ?!!!