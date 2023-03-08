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Leopard 2 з Німеччини та Португалії прибудуть в Україну вже цього місяця, - Пісторіус

leopard

Основні бойові танки Leopard 2A6, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальських танки можуть прибути в Україну цього місяця", - сказав він в кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.

Танки прибудуть в країну з підготовленими екіпажами, а потім можуть відправитися на фронт.

Раніше повідомлялось, що Португалія відремонтує та відправить в Україну три танки Leopard 2 у березні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цього тижня Польща відправить в Україну 10 танків Leopard 2, - Міноборони

Автор: 

Німеччина (7480) Португалія (210) танк (2084) Пісторіус Борис (277) Leopard (140)


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Топ коментарі
+6
Він то слово стримає, ваші балаболи ні
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08.03.2023 12:59 Відповісти
+4
Два з половиною , Два з мотузкою, два з ниткою........ , дитячий садок
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08.03.2023 12:45 Відповісти
+4
Уся наша техніка пересувається вулицями відкритою, але не можна говорити про знаходження чи пересування нашої техніки ні в якому разі, навіть за вчорашній день. Кожному потрібно вбити в голову, що ніде немає нашої техніки окрім фотографій та роликів з офіційних джерел
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08.03.2023 13:04 Відповісти
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Хай би спочатко поставив, а потім говорив! У наших балаболів навчився?
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08.03.2023 12:43 Відповісти
Він то слово стримає, ваші балаболи ні
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08.03.2023 12:59 Відповісти
99,% що вже у нас.
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08.03.2023 14:38 Відповісти
Два з половиною , Два з мотузкою, два з ниткою........ , дитячий садок
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08.03.2023 12:45 Відповісти
Главное что экипажи наши и покажут даже немцам на что способны их Леопарды. И сейчас весенняя распутица, так что нашим экипажам гораздо труднее будет эффективно мочить унитазеров в сортирах, но верю в наших парней!
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08.03.2023 12:58 Відповісти
Вчора вже бачив трал з леопардом у Києві. Пишу, бо трал був відкритий, тож це не є таємницею
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08.03.2023 12:59 Відповісти
Уся наша техніка пересувається вулицями відкритою, але не можна говорити про знаходження чи пересування нашої техніки ні в якому разі, навіть за вчорашній день. Кожному потрібно вбити в голову, що ніде немає нашої техніки окрім фотографій та роликів з офіційних джерел
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08.03.2023 13:04 Відповісти
"Можуть прибути" та "Прибудуть" - хіба це одне і те ж саме?
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08.03.2023 13:01 Відповісти
щось дуже швидко, там так і бачать нашу перемогу... вірю їм, як і нашому правітєльству)))
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08.03.2023 13:30 Відповісти
а может и не прибудут
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08.03.2023 13:31 Відповісти
Хлопаки і дівчата, поменьше песимізму!!! Чи вас так тут навчали???
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08.03.2023 13:38 Відповісти
До речі, усіх жінок та дівчат зі святом весни ( і тих хто до них себе відносить )...
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08.03.2023 13:39 Відповісти
Доки танків Челенджер-2 та Леопард-2А6 не назбирається фізично на 2 повноцінних батальйони, не буде налаштована логістика та ремонт, дуже не бажано розпиляти їх по фронту. Це навіть я, цивільний шпак, розумію. І не дай бог, щоб призначили командувати цими батальйонами блатних шаркунів совкового типу.
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08.03.2023 14:54 Відповісти
Вот она помощь Германии- 18 танков…

А Польша передала в 4 раза больше.

Маленькая Эстония отдала почти все что имела.

Но ********** пиариться еще и на 3х Португальских танках

Какое отношение ты имеешь к Португалии ?!!!
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08.03.2023 15:28 Відповісти
То Крим взяти вистачить? Чи зрада??? Щось заплутався, дивлячись, скільки їх суне зі сторони сучих орків(((((
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08.03.2023 15:31 Відповісти
Интересно им самим не противно от этих обещаний? Тем более это капля в море
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08.03.2023 16:00 Відповісти
 
 