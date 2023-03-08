Leopard 2 з Німеччини та Португалії прибудуть в Україну вже цього місяця, - Пісторіус

Основні бойові танки Leopard 2A6, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальських танки можуть прибути в Україну цього місяця", - сказав він в кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.

Танки прибудуть в країну з підготовленими екіпажами, а потім можуть відправитися на фронт.

Раніше повідомлялось, що Португалія відремонтує та відправить в Україну три танки Leopard 2 у березні.

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