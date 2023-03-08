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"Було б компліментом, та це не ми": Резніков про "слід України" у підриві газогонів РФ

потік,північний

Міністр оборони Олексій Резніков заперечив причетність українських офіційних структур до підриву газопроводів РФ у Балтійському морі на тлі публікацій у західній пресі про "український слід".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це Резніков сказав у Стокгольмі, куди прибув для участі у засіданні міністрів оборони країни ЄС.

"Для мене це доволі дивна історія, вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, опише усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність", - сказав глава Міноборони України.

Також читайте: Німецькі ЗМІ встановили, що яхту, з якої підірвали "Північні потоки", орендували в українців

Нагадаємо, у вівторок авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інакше пов’язане з Україною.

Британське видання The Times повідомило, що західним розвідувальним колам протягом місяців було відоме ім’я українця - приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газопроводах у Балтійському морі.

Автор: 

Велика Британія (5661) Україна (5959) Північний потік (2473) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+14
Та всі знають, що в вас кишка тонка.
Красти яйця - інша справа.
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08.03.2023 12:54 Відповісти
+7
https://t.me/voinasordoy/1021 Сергій Ауслендер , воєний журналіст з Ізраїлю:

"Версия с украинскими диверсантами, которые взорвали «Северные потоки», конечно, совершенно бессмысленная. При всем моем уважении к украинским силам специальных операций, провернуть диверсию такого уровня сложности под силу считанным странам на планете. Буквально двум--трем. Ее только репетировать надо несколько месяцев, иметь подготовленных боевых пловцов, специальные средства. Поэтому, если принять версию о внешнем подрыве, исполнителей нужно искать либо в Калифорнии, либо в Вирджинии, там, где находятся базы SEAL. И не забывайте, что это произошло в таком районе, где каждый сантиметр акватории просматривается и прослушивается.
Впрочем, я уже писал - если взрыв был изнутри, то взорвали сами. Для этого есть специальное оборудование - этакие беспилотники для обследования труб изнутри - PIG (Pipeline Inspection Gauge). В России их называют «чушки». Никто доступа к трубам не имел кроме Газпрома, «чушки» в его распоряжении.
А кому выгодно? Ну вот «Газпрому» и выгодно - из-за какого-то взрыва появился форс-мажор. И не надо платить неустойку европейским потребителям за то, что не поставили им газ. Тем более, когда это можно свалить на «украинских диверсантов»".
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08.03.2023 13:06 Відповісти
+7
Этим ******* в германии нужно расследовать преступления против человечности в Буче и многих других местах, а также расстерлы военнопленных а не то кто избавил их от газовой зависимости **********
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08.03.2023 13:08 Відповісти
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Ясний-красний, настамнєт-ценеми.
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08.03.2023 12:47 Відповісти
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08.03.2023 12:49 Відповісти
Та всі знають, що в вас кишка тонка.
Красти яйця - інша справа.
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08.03.2023 12:54 Відповісти
Не розводь Політсрач! Дочекайся Перемоги!
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08.03.2023 15:36 Відповісти
Їм ніколи стратегічно думати за якісь потоки, коли можно офігено заробити на яйцях.
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08.03.2023 16:21 Відповісти
Просто висєр поца-оліговфрена.
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08.03.2023 23:07 Відповісти
Скоре переплюнем Моссад, если почитать зарубежную прессу🤡🤡
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08.03.2023 12:58 Відповісти
а эт не мы (с)
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08.03.2023 12:58 Відповісти
продолжаю искать яйца по 17 гр за кг в магазинах,это примерно 20 шт.Предлагают обратиться в психбольницу
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08.03.2023 13:04 Відповісти
ПП-1 було підірвано х*йлом заради запуску ПП-2. Навіщо нам йому допомогати? Що за бред?
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08.03.2023 13:04 Відповісти
Так, ми знаємо, що приватний український підприємець, який то все замовив - то Порошенко! Нє? 😊
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08.03.2023 13:06 Відповісти
свого часу на сторінках цього цензору ми висловили глибоке здивування, що балтійські пірати,
які свого часу викрали рускій сухогруз лісовоз з комплектом літаючих колод для сектора газа,
не наважуються здійснити акт доброї для всіх волі по підриву обох нордстрімів...
напевне і цензор вони читають, якщо все ж вчинили...
цензор, він пишеться кількома мовами
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08.03.2023 13:57 Відповісти
то точно порошенко бо кажуть шо використовували підробні паспорти . а підробний паспорт має вальцман ш саме на хвамілію -порошенко.
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08.03.2023 18:06 Відповісти
То кого тепер нагороджувати? Вальцмана, Порошенка чи тебе? Хоча тобі вистачить і премії від ОП. Нє?
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08.03.2023 18:09 Відповісти
не) я з юдеями не працюю)шо з шоколадними шо з зеленими.бо ми кімерійці ї це все наше).
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08.03.2023 18:14 Відповісти
А як ви, кіммерійці євреїв вичисляєте? По рубцю? Огляд проводите?
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08.03.2023 18:33 Відповісти
по поведінці-спершу.і по днк-контрольний.але деякі з них навчились днк міняти .то ми по зінниці можемо як аппл) але й зінниці вони змінюють.та в нас е ще методи-аарон залишив ..та то вже не для загалу).по рубцю то архаіка)
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08.03.2023 18:47 Відповісти
Ну, у вашій Кіммерії за тисячу років якось дрібно з тестами. 😊
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08.03.2023 19:06 Відповісти
ну наприклад ми знаемо шо в Україні-16% у Фінляндії-20% у Норвегії-6%-найменьше в світі ..в Аргентині до прикладу -25..
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08.03.2023 19:11 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/1021 Сергій Ауслендер , воєний журналіст з Ізраїлю:

"Версия с украинскими диверсантами, которые взорвали «Северные потоки», конечно, совершенно бессмысленная. При всем моем уважении к украинским силам специальных операций, провернуть диверсию такого уровня сложности под силу считанным странам на планете. Буквально двум--трем. Ее только репетировать надо несколько месяцев, иметь подготовленных боевых пловцов, специальные средства. Поэтому, если принять версию о внешнем подрыве, исполнителей нужно искать либо в Калифорнии, либо в Вирджинии, там, где находятся базы SEAL. И не забывайте, что это произошло в таком районе, где каждый сантиметр акватории просматривается и прослушивается.
Впрочем, я уже писал - если взрыв был изнутри, то взорвали сами. Для этого есть специальное оборудование - этакие беспилотники для обследования труб изнутри - PIG (Pipeline Inspection Gauge). В России их называют «чушки». Никто доступа к трубам не имел кроме Газпрома, «чушки» в его распоряжении.
А кому выгодно? Ну вот «Газпрому» и выгодно - из-за какого-то взрыва появился форс-мажор. И не надо платить неустойку европейским потребителям за то, что не поставили им газ. Тем более, когда это можно свалить на «украинских диверсантов»".
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08.03.2023 13:06 Відповісти
так пишуть же ж лише про фінансування / спонсорство. А найняти можна будь кого, навіть спецслужби.
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08.03.2023 13:07 Відповісти
Этим ******* в германии нужно расследовать преступления против человечности в Буче и многих других местах, а также расстерлы военнопленных а не то кто избавил их от газовой зависимости **********
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08.03.2023 13:08 Відповісти
Спасибо за сильное слово, за настроение!!!
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08.03.2023 15:45 Відповісти
А хоч би і ми, то Рєзнікову ніхто б не доповідав би...
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08.03.2023 13:22 Відповісти
Якби зіграти на пианіно статевими органами або щось вкрасти, звертайтесь, прошу.
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08.03.2023 13:29 Відповісти
Усі вірять Резнікову особливо на Заході.
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08.03.2023 13:30 Відповісти
Правильно Резніков каже,а на хера щоб всі знали,що ми ще щось могем.Не могем,а Можим.
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08.03.2023 13:34 Відповісти
Фірташ. ФСБ комбінашку провернуло.
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08.03.2023 13:50 Відповісти
Що ж він так принижує нашого найкращого розвідника-диверсанта буданова?
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08.03.2023 14:16 Відповісти
Каким боком тут вообще Резник?
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08.03.2023 14:44 Відповісти
Увага!! В команді Летючих Голандців заміна. ПЧ "Запоріжжя" вийшов на чергування.
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08.03.2023 15:10 Відповісти
Знов цей лисий квач...
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08.03.2023 15:56 Відповісти
 
 