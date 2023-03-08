"Було б компліментом, та це не ми": Резніков про "слід України" у підриві газогонів РФ
Міністр оборони Олексій Резніков заперечив причетність українських офіційних структур до підриву газопроводів РФ у Балтійському морі на тлі публікацій у західній пресі про "український слід".
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це Резніков сказав у Стокгольмі, куди прибув для участі у засіданні міністрів оборони країни ЄС.
"Для мене це доволі дивна історія, вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, опише усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність", - сказав глава Міноборони України.
Нагадаємо, у вівторок авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інакше пов’язане з Україною.
Британське видання The Times повідомило, що західним розвідувальним колам протягом місяців було відоме ім’я українця - приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газопроводах у Балтійському морі.
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Красти яйця - інша справа.
які свого часу викрали рускій сухогруз лісовоз з комплектом літаючих колод для сектора газа,
не наважуються здійснити акт доброї для всіх волі по підриву обох нордстрімів...
напевне і цензор вони читають, якщо все ж вчинили...
цензор, він пишеться кількома мовами
"Версия с украинскими диверсантами, которые взорвали «Северные потоки», конечно, совершенно бессмысленная. При всем моем уважении к украинским силам специальных операций, провернуть диверсию такого уровня сложности под силу считанным странам на планете. Буквально двум--трем. Ее только репетировать надо несколько месяцев, иметь подготовленных боевых пловцов, специальные средства. Поэтому, если принять версию о внешнем подрыве, исполнителей нужно искать либо в Калифорнии, либо в Вирджинии, там, где находятся базы SEAL. И не забывайте, что это произошло в таком районе, где каждый сантиметр акватории просматривается и прослушивается.
Впрочем, я уже писал - если взрыв был изнутри, то взорвали сами. Для этого есть специальное оборудование - этакие беспилотники для обследования труб изнутри - PIG (Pipeline Inspection Gauge). В России их называют «чушки». Никто доступа к трубам не имел кроме Газпрома, «чушки» в его распоряжении.
А кому выгодно? Ну вот «Газпрому» и выгодно - из-за какого-то взрыва появился форс-мажор. И не надо платить неустойку европейским потребителям за то, что не поставили им газ. Тем более, когда это можно свалить на «украинских диверсантов»".