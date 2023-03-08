Бербок: Не варто робити передчасних висновків про причетність України до вибухів на "Північних потоках"
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала не робити передчасних висновків щодо вибухів на "Північних потоках", базуючись на інформації ЗМІ.
Про це вона заявила під час візиту до Іраку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Звичайно, ми дуже уважно стежимо за будь-якими новими звітами і будь-якими висновками, зробленими різними суб'єктами", - сказала Бербок.
"Але сила конституційної демократії полягає в тому, що офіційні органи, відповідальні за те, щоб пролити світло на щось, можуть спокійно проводити свої розслідування, і що уряд може виносити вердикт на основі їхньої роботи, а не робити передчасні висновки з повідомлень ЗМІ", - додала міністр.
Бербок нагадала, що генеральний прокурор Німеччини відповідає за розслідування саботажу з жовтня 2022 року. Слідчі в Данії та Швеції нещодавно повідомили Раді Безпеки ООН, що їхні розслідування також ще не дійшли до завершення.
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Ну да. За то есть Очаковский "пляж".
Бутусов. Расскажи им что это и кто это.
********* має бути зруйнована! Мають бути зруйновані всі її газо- та нафтопроводи, весь танкерний флот, все, що дає їм гроші на фінансування війни.
Так що не переживай...
"Версия с украинскими диверсантами, которые взорвали «Северные потоки», конечно, совершенно бессмысленная. При всем моем уважении к украинским силам специальных операций, провернуть диверсию такого уровня сложности под силу считанным странам на планете. Буквально двум--трем. Ее только репетировать надо несколько месяцев, иметь подготовленных боевых пловцов, специальные средства. Поэтому, если принять версию о внешнем подрыве, исполнителей нужно искать либо в Калифорнии, либо в Вирджинии, там, где находятся базы SEAL. И не забывайте, что это произошло в таком районе, где каждый сантиметр акватории просматривается и прослушивается.
Впрочем, я уже писал - если взрыв был изнутри, то взорвали сами. Для этого есть специальное оборудование - этакие беспилотники для обследования труб изнутри - PIG (Pipeline Inspection Gauge). В России их называют «чушки». Никто доступа к трубам не имел кроме Газпрома, «чушки» в его распоряжении.
А кому выгодно? Ну вот «Газпрому» и выгодно - из-за какого-то взрыва появился форс-мажор. И не надо платить неустойку европейским потребителям за то, что не поставили им газ. Тем более, когда это можно свалить на «украинских диверсантов»".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/12/7371663/
А вот газопровод, по которому газ до сих пор идет в Европу, она не взрывает. Хотя это ей сделать значительно проще, чем взорвать газопровод, лежащий на дне моря, по той простой причине, что этот газопровод проходит по ее территории! Но нет! Он работает и даже, помимо газа в Европу, приносит Украине деньги! На которые она покупает оружие и бьет своего врага, который по ее (!) газопроводу поставляет ее союзникам дешевый газ.
"Украинская" версия аварии на "Потоках" тем еще хороша, что она снимает подозрения с США и перекладывает ответственность за нее на Украину, то есть на единственную страну, которая, как жертва агрессии, имеет все права на такую операцию в отношении агрессора. Не исключено, что именно поэтому эта версия и появилась в главной американской газете.
Альфред Кох
Вибухові речовини, швидше за все, були закладені за допомогою досвідчених водолазів, які, схоже, не працювали на військові чи розвідувальні служби. Але можливо пройшли спеціальну державну підготовку у минулому.
Розвідка не знайшла доказів того, що диверсійна група діяла за вказівкою української влади. Також не було встановлено причетності до вибухів американських чи британських офіційних осіб. Диверсанти найімовірніше були громадянами України чи Росії. Можливо діяли спільно.
Однак не всі представники розвідки США довіряють цій інформації.
зовашись,а по друге еслі це і зробили Українці то слова богу лишили гансів вдоволення бути під парашкою,а москалі тепер хай предявляють усі претензії комуністці меркель.
Вони усе робили, аби Європа цієї зими замерзла: імітували пошкодження компресорів на власній КС, відмовлялися приймати компресор з Канади після ремонту, влаштовували "аварії" на своїх компресорних станціях, а вже щоб остаточно гарантувати неможливість порятунку ЄС від замерзання під час морозів, і задерти до небес газові ціни на хабах, підірвали 3 з 4 гілок Північних потоків. Одну гілку ПП2 залишали задля майбутнього примусу Німеччини таки запустити його.
Але Європа успішно впоралась із ситуацією цього разу.
Сподіваюсь, і з перефарбованими диверсантами розбереться.