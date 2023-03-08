Бербок: Не варто робити передчасних висновків про причетність України до вибухів на "Північних потоках"

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала не робити передчасних висновків щодо вибухів на "Північних потоках", базуючись на інформації ЗМІ.

Про це вона заявила під час візиту до Іраку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Звичайно, ми дуже уважно стежимо за будь-якими новими звітами і будь-якими висновками, зробленими різними суб'єктами", - сказала Бербок.

"Але сила конституційної демократії полягає в тому, що офіційні органи, відповідальні за те, щоб пролити світло на щось, можуть спокійно проводити свої розслідування, і що уряд може виносити вердикт на основі їхньої роботи, а не робити передчасні висновки з повідомлень ЗМІ", - додала міністр.

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Бербок нагадала, що генеральний прокурор Німеччини відповідає за розслідування саботажу з жовтня 2022 року. Слідчі в Данії та Швеції нещодавно повідомили Раді Безпеки ООН, що їхні розслідування також ще не дійшли до завершення.