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Бербок: Не варто робити передчасних висновків про причетність України до вибухів на "Північних потоках"

бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала не робити передчасних висновків щодо вибухів на "Північних потоках", базуючись на інформації ЗМІ.

Про це вона заявила під час візиту до Іраку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Звичайно, ми дуже уважно стежимо за будь-якими новими звітами і будь-якими висновками, зробленими різними суб'єктами", - сказала Бербок.

"Але сила конституційної демократії полягає в тому, що офіційні органи, відповідальні за те, щоб пролити світло на щось, можуть спокійно проводити свої розслідування, і що уряд може виносити вердикт на основі їхньої роботи, а не робити передчасні висновки з повідомлень ЗМІ", - додала міністр.

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Бербок нагадала, що генеральний прокурор Німеччини відповідає за розслідування саботажу з жовтня 2022 року. Слідчі в Данії та Швеції нещодавно повідомили Раді Безпеки ООН, що їхні розслідування також ще не дійшли до завершення.

Автор: 

Північний потік (2473) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+10
https://t.me/voinasordoy/1021 Сергій Ауслендер , воєний журналіст з Ізраїлю:

"Версия с украинскими диверсантами, которые взорвали «Северные потоки», конечно, совершенно бессмысленная. При всем моем уважении к украинским силам специальных операций, провернуть диверсию такого уровня сложности под силу считанным странам на планете. Буквально двум--трем. Ее только репетировать надо несколько месяцев, иметь подготовленных боевых пловцов, специальные средства. Поэтому, если принять версию о внешнем подрыве, исполнителей нужно искать либо в Калифорнии, либо в Вирджинии, там, где находятся базы SEAL. И не забывайте, что это произошло в таком районе, где каждый сантиметр акватории просматривается и прослушивается.
Впрочем, я уже писал - если взрыв был изнутри, то взорвали сами. Для этого есть специальное оборудование - этакие беспилотники для обследования труб изнутри - PIG (Pipeline Inspection Gauge). В России их называют «чушки». Никто доступа к трубам не имел кроме Газпрома, «чушки» в его распоряжении.
А кому выгодно? Ну вот «Газпрому» и выгодно - из-за какого-то взрыва появился форс-мажор. И не надо платить неустойку европейским потребителям за то, что не поставили им газ. Тем более, когда это можно свалить на «украинских диверсантов»".
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08.03.2023 13:09 Відповісти
+5
Підриви Північних потоків тільки на користь Європі. Залежність від російського газу закінчилась би дуже погано для європейців. росія поступово затягувала би зашморг. Тих героїв, які це зробили, повинна нагородити кожна країна Європи.
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08.03.2023 12:58 Відповісти
+4
Леночка, все нормально. Якщо б наші ССО зробили таку операцію - це було б супер.
********* має бути зруйнована! Мають бути зруйновані всі її газо- та нафтопроводи, весь танкерний флот, все, що дає їм гроші на фінансування війни.
Так що не переживай...
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08.03.2023 13:08 Відповісти
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NY Times давно втратило репутацію і за гроші може надрукувати все що завгодно.
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08.03.2023 12:53 Відповісти
ох уж эта "всемогущая украинская разведка" куда там моссаду или МИ-6
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08.03.2023 14:14 Відповісти
Власник NYT - нью-йоркський напівєврей Шульцберг. Нью-Йорк - столиця Хабада.
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08.03.2023 16:12 Відповісти
Ау подоляк -зэрмак.! Чергова програна інформаційна операція. Нафіга ви нам потрібні? Нероби!
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08.03.2023 12:56 Відповісти
нам то вони й нах#р не потрібні, а ось зеленському - так!
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08.03.2023 13:49 Відповісти
тю)), то є той слід у потоку чи немає?))))
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08.03.2023 12:57 Відповісти
Підриви Північних потоків тільки на користь Європі. Залежність від російського газу закінчилась би дуже погано для європейців. росія поступово затягувала би зашморг. Тих героїв, які це зробили, повинна нагородити кожна країна Європи.
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08.03.2023 12:58 Відповісти
В України єсть алібі - В неї нема коштів на таку операцію.
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08.03.2023 13:07 Відповісти
В неї нема коштів на таку операцію.

Ну да. За то есть Очаковский "пляж".
Бутусов. Расскажи им что это и кто это.
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08.03.2023 17:04 Відповісти
Леночка, все нормально. Якщо б наші ССО зробили таку операцію - це було б супер.
********* має бути зруйнована! Мають бути зруйновані всі її газо- та нафтопроводи, весь танкерний флот, все, що дає їм гроші на фінансування війни.
Так що не переживай...
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08.03.2023 13:08 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/1021 Сергій Ауслендер , воєний журналіст з Ізраїлю:

"Версия с украинскими диверсантами, которые взорвали «Северные потоки», конечно, совершенно бессмысленная. При всем моем уважении к украинским силам специальных операций, провернуть диверсию такого уровня сложности под силу считанным странам на планете. Буквально двум--трем. Ее только репетировать надо несколько месяцев, иметь подготовленных боевых пловцов, специальные средства. Поэтому, если принять версию о внешнем подрыве, исполнителей нужно искать либо в Калифорнии, либо в Вирджинии, там, где находятся базы SEAL. И не забывайте, что это произошло в таком районе, где каждый сантиметр акватории просматривается и прослушивается.
Впрочем, я уже писал - если взрыв был изнутри, то взорвали сами. Для этого есть специальное оборудование - этакие беспилотники для обследования труб изнутри - PIG (Pipeline Inspection Gauge). В России их называют «чушки». Никто доступа к трубам не имел кроме Газпрома, «чушки» в его распоряжении.
А кому выгодно? Ну вот «Газпрому» и выгодно - из-за какого-то взрыва появился форс-мажор. И не надо платить неустойку европейским потребителям за то, что не поставили им газ. Тем более, когда это можно свалить на «украинских диверсантов»".
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08.03.2023 13:09 Відповісти
Кроме, всего прочего на первых фото края отверстий от взрывов на трубах потока-1 загнуты наружу, а не внутрь, как при внешнем взрыве. У меня просто нет сомнений, что взрыв был организован козломордией еще и с целью срочно сертефицировать оставшийся поток-2 из-за нехватки в Европе газа на зиму (как расчитывал х-ло). То, шо они ёпнули еще и одну ветку потока-2 - это видимо результат рукожопости.
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08.03.2023 14:13 Відповісти
Рукожопості в них не відняти, але одну гілку саме ПП2 вони залишили для безальтернативного примусу Німеччини прийняти ПП2 в експлуатацію. Просто неочікувана впертість і єдність ЄС, та м'яка зима зірвали план.
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08.03.2023 17:18 Відповісти
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы поставлять Европе газ через уцелевшую ветвь "Северного потока-2"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/12/7371663/
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08.03.2023 14:17 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/1021 Ауслендер істину дієсловить.
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08.03.2023 17:20 Відповісти
нужно быть круглым дебилотом(дебил+идиот),чтобы рассматривать версию украинских подрывников...
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08.03.2023 13:15 Відповісти
Лубянская заказуха, к бабке не ходи. Кстати, она говорит о тотальной коррумпированности в СМИ Евросоюза.
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08.03.2023 13:40 Відповісти
Как найдут исполнителей - наградить рыцарским крестом за избавление Германии от рашистского газового ига
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08.03.2023 13:23 Відповісти
Ну зробіть висновок, що це Україна. Далі що?
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08.03.2023 13:24 Відповісти
Ну а що, їхали наші козаки рашистський авіаНЕДОносець на дно класти, ось дорогою і завернули. За минулий рік каZZапський "кузя" на півночі двічі горів. Все логічно
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08.03.2023 13:33 Відповісти
Трохи буду розчарованим, як що не ми, не Україна...
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08.03.2023 13:36 Відповісти
Так и ,Титаник, мы тоже---но виноват то айсберг!
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08.03.2023 14:19 Відповісти
Почему можно бомбить украинские города, но при этом нельзя взорвать российский газопровод? Почему Путин может уничтожать энергетическую систему Украины, а Украина российскую - нет? Ведь Украина не взорвала эти "Потоки" тогда, когда по ним шел газ ее союзникам в Европу. Она это сделала (если это она) только после того, как Путин сам прекратил по ним подачу газа в Европу.
А вот газопровод, по которому газ до сих пор идет в Европу, она не взрывает. Хотя это ей сделать значительно проще, чем взорвать газопровод, лежащий на дне моря, по той простой причине, что этот газопровод проходит по ее территории! Но нет! Он работает и даже, помимо газа в Европу, приносит Украине деньги! На которые она покупает оружие и бьет своего врага, который по ее (!) газопроводу поставляет ее союзникам дешевый газ.

"Украинская" версия аварии на "Потоках" тем еще хороша, что она снимает подозрения с США и перекладывает ответственность за нее на Украину, то есть на единственную страну, которая, как жертва агрессии, имеет все права на такую операцию в отношении агрессора. Не исключено, что именно поэтому эта версия и появилась в главной американской газете.

Альфред Кох
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08.03.2023 14:22 Відповісти
https://www.nytimes.com/2023/03/07/us/politics/nord-stream-pipeline-sabotage-ukraine.html New York Times.

Вибухові речовини, швидше за все, були закладені за допомогою досвідчених водолазів, які, схоже, не працювали на військові чи розвідувальні служби. Але можливо пройшли спеціальну державну підготовку у минулому.

Розвідка не знайшла доказів того, що диверсійна група діяла за вказівкою української влади. Також не було встановлено причетності до вибухів американських чи британських офіційних осіб. Диверсанти найімовірніше були громадянами України чи Росії. Можливо діяли спільно.

Однак не всі представники розвідки США довіряють цій інформації.
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08.03.2023 14:41 Відповісти
Англосакси просто і доступно пояснили ковбасникам, що вони в НАТО, і нема чого видивлятись у тамбовський ліс.
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08.03.2023 15:38 Відповісти
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08.03.2023 14:23 Відповісти
Всі вміють переводити стрілки, а ми не навчились. В усьому винен Шваб і його Great Reset.
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08.03.2023 14:41 Відповісти
Годі терпіти швабо-соросячі ігрища на своїй території. Справжні українські терористи підірвали б їхні хати.
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08.03.2023 14:49 Відповісти
Маєм повне право. Червоних ліній вже нема.
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08.03.2023 14:43 Відповісти
Ну NY Times можна читати хіба шо в полі під лопушком і там же ціею газеткою восполь-
зовашись,а по друге еслі це і зробили Українці то слова богу лишили гансів вдоволення бути під парашкою,а москалі тепер хай предявляють усі претензії комуністці меркель.
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08.03.2023 14:59 Відповісти
Що
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08.03.2023 15:51 Відповісти
Сумнівів про добре сплановану російську операцію під іншими прапорами у цьому випадку немає.

Вони усе робили, аби Європа цієї зими замерзла: імітували пошкодження компресорів на власній КС, відмовлялися приймати компресор з Канади після ремонту, влаштовували "аварії" на своїх компресорних станціях, а вже щоб остаточно гарантувати неможливість порятунку ЄС від замерзання під час морозів, і задерти до небес газові ціни на хабах, підірвали 3 з 4 гілок Північних потоків. Одну гілку ПП2 залишали задля майбутнього примусу Німеччини таки запустити його.

Але Європа успішно впоралась із ситуацією цього разу.
Сподіваюсь, і з перефарбованими диверсантами розбереться.
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08.03.2023 17:14 Відповісти
 
 