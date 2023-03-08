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Для забезпечення України боєприпасами є три варіанти: Надати з власних запасів, спільне замовлення та збільшення спроможності оборонної промисловості ЄС, - Боррель

сша,зброя,боєприпаси

Міністри оборони країн ЄС планують розглянути важливі політичні рішення, що стосуються надання Україні негайної допомоги, зокрема, боєприпасами та військовим обладнанням.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна потребує більше боєприпасів. Питанням - як нам надати боєприпаси, які Україна потребує, щоб продовжувати оборону. Я представив пропозиції, які будуть обговорені міністрами. Ці пропозиції були створені разом з Європейською службою зовнішніх дій, з Європейським оборонним агентством, яке я маю честь очолювати, та з Єврокомісією. Вони мають три складові. Перша – надати боєприпаси швидко з існуючих запасів. Ми говоримо про тижні. Тож ми маємо використати те, що ми вже маємо. Те, що європейські армії вже мають на своїх складах, і те, що вони вже замовили у промисловості", - пояснив він.

Друга складова, за словами Борреля, - ухвалити рішення щодо спільного замовлення боєприпасів, визначити коло країн, які готові брати участь у такому замовленні, щоб поповнити власні запаси та передати також частину цього замовлення для України у середньостроковій перспективі.

"У більш тривалій, хоча й не такій вже тривалій перспективі, - очевидно, це не станеться завтра, ми маємо збільшити спроможності нашої оборонної промисловості. Ми не можемо серйозно говорити про нашу здатність мати стратегічну автономію та брати на себе відповідальність, якщо ми не маємо достатню оборонну спроможність у нашій промисловості. Ми працюємо над цим разом із Європейською комісією, і ми будемо бачити, яким чином збільшити ці спроможності", - додав високий представник ЄС.

Також читайте: Сподіваємось отримати від партнерів засоби ППО та мільйон артилерійських снарядів, - Резніков

Автор: 

боєприпаси (2295) Євросоюз (13656) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Все три - варианты, при этом все три - обязательные.
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08.03.2023 13:24 Відповісти
+3
Нульовий варіант - Повісити на Хрещатику очільників Укроборонпрому - Милованова, Наєма, хто там ще???
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08.03.2023 13:49 Відповісти
+2
вартість звичайного снаряду 152, 155 мм - від 3,300 євро
Україна використовувала приблизно 110 тисяч снарядів 155 мм на місяць, повна потреба вчетверо більше. Рашка використовує до 500.000 снарядів на місяць. Це все є в вільному доступі.

Калькулятор маєш?
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08.03.2023 13:46 Відповісти
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Все три - варианты, при этом все три - обязательные.
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08.03.2023 13:24 Відповісти
З мого язика зняв. 100 %
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08.03.2023 14:32 Відповісти
Т.ч. Укроборонпром він навіть не розглядає. Дивно, бо топ-менеджери цієї шарашки регулярно собі премії виписують за збільшення виробництва.
Хоча, ноль на що не множ, ноль і дістанеш
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08.03.2023 13:27 Відповісти
вартість звичайного снаряду 152, 155 мм - від 3,300 євро
Україна використовувала приблизно 110 тисяч снарядів 155 мм на місяць, повна потреба вчетверо більше. Рашка використовує до 500.000 снарядів на місяць. Це все є в вільному доступі.

Калькулятор маєш?
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08.03.2023 13:46 Відповісти
за оцінками навіть рашка з працюючими заводами може виробляти максимум 1/10 від того що витрачає
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08.03.2023 13:50 Відповісти
а вся оборонна промисловість США виробляє 14 тисяч снарядів 155мм на місяць
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08.03.2023 13:54 Відповісти
Цікаво,чому так дорого коштує 30 кг заліза і 10 кг вибухівки???
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08.03.2023 17:20 Відповісти
Укроборонпром- це Паразіт на тілі державиУкраіни!

Нечикайте від него нічого гарного.

Він потрібен бути расформерованний на окремі холдінги/ компанії, як це пропагували ще до війни.
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08.03.2023 14:54 Відповісти
Нульовий варіант - Повісити на Хрещатику очільників Укроборонпрому - Милованова, Наєма, хто там ще???
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08.03.2023 13:49 Відповісти
що заважає? напевно пис-пис)
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08.03.2023 14:06 Відповісти
тобі взагалі нічого не заважає, втік і сидиш там на шиї європейських платників податків
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08.03.2023 14:11 Відповісти
Не втік, а користуюся безвізом. А хто не встиг, той запізнився.)
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08.03.2023 14:16 Відповісти
той сиди там мовчки, давись круасанами, навіщо тобі ці розбірки, якось без тебе
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08.03.2023 15:17 Відповісти
Допоможи Хаймерсами в березні 60км колона рашиста не те що до Бучи не добралась, розгорнутись не змогла. Допоможи Петріотами на Маріуполь падали б кацапські літуни, не бомби. Допоможи томагавками атакмасами з спеціальною боєчастиною - війна закінчиться завтра. Ніхто не буде розмінювати москву ,підер і тд на окуповане.Не відбери в Уа ракетноядерний арсенал користуючусь продажністю ,наївністю місцевої політичної фауни ніяке трикляте ***** б сюди не сунулось тисячу років.
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08.03.2023 14:07 Відповісти
- Такс, нам Україна, яка потерпає від рашистської навали, потребує хоча б 250 тисяч снарядів в місяць. Чи зможемо ми, 30 найрозвинутіших країн світу, поставити таку кількість?
- Блаблабла!
- Не впевнений, може блаблабла?
- Блаблабла, але я б зібрався ще б через місяць другий.
- Мирний договір!
- Угорщина почекає, поки що блаблабла.

Іран:

для перемоги потрібні 300 тисяч снарядів та 100 млн куль? Тримай, завтра ще завезу. Епічна битва варварів проти піздаболів. Одним начхати, хоч всю економіку кинуть, щоб спалити навколишній світ. Іншим начхати теж на світ, лише б Джон, Мишель або Карл проголосували за їх дупу на чергових десь виборах.
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08.03.2023 14:15 Відповісти
Завіз у листопаді, січні та видохся. Від тих снарядів і слід простив і після тих снарядів пригожин фотографував лише гори трупів і клянчить і понині ті снаряди, бо західні джерела підтверджують, що по всія росії залишилося менше третини снарядів і давати пригожину вже нічого. Факт в тому, що іранські снаряди як не вплинули, так і не впливають на хід війни і зараз немає підтверджень, що їх продовжують поставляти
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08.03.2023 14:53 Відповісти
Якщо дикуни знищать цивілізацію,голосувати не доведеться...
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08.03.2023 17:40 Відповісти
Усі «спільні рішення» ЕС забирають багато часу. Бо консенсус…

Навіщо ускладнювати?
Виробники відомі.
Ті країни, де е гроши та бажання, можуть закачувати боеприпаси НА ПРЯМУ.

Получальник відомий -Україна.

В чому проблема?

Навіще городити «совмістне рішення»???

( Щоб чіновники ЕС відчували свою значність?).
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08.03.2023 14:48 Відповісти
 
 