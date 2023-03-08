Для забезпечення України боєприпасами є три варіанти: Надати з власних запасів, спільне замовлення та збільшення спроможності оборонної промисловості ЄС, - Боррель
Міністри оборони країн ЄС планують розглянути важливі політичні рішення, що стосуються надання Україні негайної допомоги, зокрема, боєприпасами та військовим обладнанням.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна потребує більше боєприпасів. Питанням - як нам надати боєприпаси, які Україна потребує, щоб продовжувати оборону. Я представив пропозиції, які будуть обговорені міністрами. Ці пропозиції були створені разом з Європейською службою зовнішніх дій, з Європейським оборонним агентством, яке я маю честь очолювати, та з Єврокомісією. Вони мають три складові. Перша – надати боєприпаси швидко з існуючих запасів. Ми говоримо про тижні. Тож ми маємо використати те, що ми вже маємо. Те, що європейські армії вже мають на своїх складах, і те, що вони вже замовили у промисловості", - пояснив він.
Друга складова, за словами Борреля, - ухвалити рішення щодо спільного замовлення боєприпасів, визначити коло країн, які готові брати участь у такому замовленні, щоб поповнити власні запаси та передати також частину цього замовлення для України у середньостроковій перспективі.
"У більш тривалій, хоча й не такій вже тривалій перспективі, - очевидно, це не станеться завтра, ми маємо збільшити спроможності нашої оборонної промисловості. Ми не можемо серйозно говорити про нашу здатність мати стратегічну автономію та брати на себе відповідальність, якщо ми не маємо достатню оборонну спроможність у нашій промисловості. Ми працюємо над цим разом із Європейською комісією, і ми будемо бачити, яким чином збільшити ці спроможності", - додав високий представник ЄС.
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Хоча, ноль на що не множ, ноль і дістанеш
Україна використовувала приблизно 110 тисяч снарядів 155 мм на місяць, повна потреба вчетверо більше. Рашка використовує до 500.000 снарядів на місяць. Це все є в вільному доступі.
Калькулятор маєш?
Нечикайте від него нічого гарного.
Він потрібен бути расформерованний на окремі холдінги/ компанії, як це пропагували ще до війни.
- Блаблабла!
- Не впевнений, може блаблабла?
- Блаблабла, але я б зібрався ще б через місяць другий.
- Мирний договір!
- Угорщина почекає, поки що блаблабла.
Іран:
для перемоги потрібні 300 тисяч снарядів та 100 млн куль? Тримай, завтра ще завезу. Епічна битва варварів проти піздаболів. Одним начхати, хоч всю економіку кинуть, щоб спалити навколишній світ. Іншим начхати теж на світ, лише б Джон, Мишель або Карл проголосували за їх дупу на чергових десь виборах.
Навіщо ускладнювати?
Виробники відомі.
Ті країни, де е гроши та бажання, можуть закачувати боеприпаси НА ПРЯМУ.
Получальник відомий -Україна.
В чому проблема?
Навіще городити «совмістне рішення»???
( Щоб чіновники ЕС відчували свою значність?).