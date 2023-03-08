ООН вивчає відео з розстрілом українського воїна та попередньо вважає його справжнім, – The Guardian

В Організації Об’єднаних Націй вивчаються відео, на якому російські окупанти розстрілюють українського військового. За попередніми висновками, воно - справжнє.

Про це заявив представниця Управління ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Нам відомо про це відео, яке з’явилося в соціальних мережах і показує, як виглядає, страту українського солдата, який вже не був комбатантом, російськими військами. На основі попередньої оцінки ми віримо, що це відео може бути справжнім", - йдеться в повідомленні.

Також було зазначено, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ООН задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених.

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"За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", – додали в ООН