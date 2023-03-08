ООН вивчає відео з розстрілом українського воїна та попередньо вважає його справжнім, – The Guardian
В Організації Об’єднаних Націй вивчаються відео, на якому російські окупанти розстрілюють українського військового. За попередніми висновками, воно - справжнє.
Про це заявив представниця Управління ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Нам відомо про це відео, яке з’явилося в соціальних мережах і показує, як виглядає, страту українського солдата, який вже не був комбатантом, російськими військами. На основі попередньої оцінки ми віримо, що це відео може бути справжнім", - йдеться в повідомленні.
Також було зазначено, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ООН задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених.
"За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", – додали в ООН
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Якщо весь цей трешак не здатен виконувати свої обов'язки, то на який путін він взагалі потрібен?
А обстріл в Оленівці вже розслідували? Винних притягли до відповідальності?
А чого ще можна чекати від тих, хто "потоки" підірвав?
Але у нас немає контролю над великими запасами сировини і ядерної зброї.
Тому "що дозволено Юпітеру, те не дозволено бику".
- Кто?
- Соответствующие специалисты. Высокой квалификации.
(хф "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега")
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/timofiy-shadura-kim-buv-viyskoviy-zsu-chiy-rozstril-skolihnuv-ukrajinciv-novini-ukrajini-50308958.html