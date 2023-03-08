Близько 9 тис. українських захисників пройдуть підготовку цьогоріч у Німеччині, - Пісторіус

До кінця року у Німеччині пройдуть підготовку загалом 9 тисяч українських захисників.

Про це Міноборони Німеччини повідомило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони Пісторіус оголосив про доставку 18 німецьких Leopard 2 в Україну до кінця цього місяця та навчання близько 9000 українських військових до кінця року", - йдеться в повідомленні.

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