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Близько 9 тис. українських захисників пройдуть підготовку цьогоріч у Німеччині, - Пісторіус
До кінця року у Німеччині пройдуть підготовку загалом 9 тисяч українських захисників.
Про це Міноборони Німеччини повідомило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Міністр оборони Пісторіус оголосив про доставку 18 німецьких Leopard 2 в Україну до кінця цього місяця та навчання близько 9000 українських військових до кінця року", - йдеться в повідомленні.
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А Германия в лице друга Шредера , **********, как всегда только обещает…
К концу года… какого года? … всего получиться …9 тысяч.
Может и получиться, а может и нет…
Интересео вспомнить про военный полигон, который Германия при муттер Меркель построила в РФ. Там проходило обучение под руководством немецких инструкторов Бундесвера по стандартам НАТО русских военных.
Закончилось оно только после публичного скандала.
Сколько солдат рф тогда было подготовленно, фрау Ребинтроп???