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Близько 9 тис. українських захисників пройдуть підготовку цьогоріч у Німеччині, - Пісторіус

навчання

До кінця року у Німеччині пройдуть підготовку загалом 9 тисяч українських захисників.

Про це Міноборони Німеччини повідомило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони Пісторіус оголосив про доставку 18 німецьких Leopard 2 в Україну до кінця цього місяця та навчання близько 9000 українських військових до кінця року", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Leopard 2 з Німеччини та Португалії прибудуть в Україну вже цього місяця, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7480) навчання (592) ЗСУ (7666) Пісторіус Борис (277)


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Щось забагато 9000 захисників на 18 німецьких Leopard 2. Може ще щось буде з західної зброї?
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08.03.2023 13:56 Відповісти
Навіть якщо 9000 снайперів підготують то і на тому спасибі
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08.03.2023 14:44 Відповісти
Якщо збираються звичайну піхоту готувати - то мабуть наші можуть і німців повчити. Має сенс підготовка для використання західної зброї.
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08.03.2023 14:49 Відповісти
Того ж піхотинця можна остастити оптичним прицілом чи тепловізором, пристосувавши його зброю під нього та навчати вже як снайпера чи марксмена. А ось досвідчені західні спеці, які навчать солдата балістиці, високоточній стрільбі, внесенню поправок, визначення дистанції до цілі не завадять
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08.03.2023 14:59 Відповісти
Та може кошти витрачати на оптичні приціли чи тепловізори , яких так не хватає?
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08.03.2023 15:04 Відповісти
Великая Британия уже подготовила 10 тысяч за месяцы.

А Германия в лице друга Шредера , **********, как всегда только обещает…

К концу года… какого года? … всего получиться …9 тысяч.

Может и получиться, а может и нет…

Интересео вспомнить про военный полигон, который Германия при муттер Меркель построила в РФ. Там проходило обучение под руководством немецких инструкторов Бундесвера по стандартам НАТО русских военных.
Закончилось оно только после публичного скандала.

Сколько солдат рф тогда было подготовленно, фрау Ребинтроп???
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08.03.2023 15:17 Відповісти
 
 