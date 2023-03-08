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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Бердянську рашисти проводять обшуки у батьків, які не пускають своїх дітей до російських шкіл, - Центр національного спротиву

бердянськ

Окупанти продовжують тиск на місцевих мешканців, щоб ті віддавали своїх дітей до російських шкіл. У Бердянську

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть аби ті отримували паспорт РФ", - йдеться в повідомленні.

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Роздає російські паспорти мешканцям Бердянська та агітує їх отримувати: ще один зрадник отримав підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

В ЦНС зазначили, що російські школи на ТОТ мають суто пропагандистський характер й саме тому росіянам важливо обмежити доступ дітей до освіти та занурити у світ "русского мира". В школах дітям проводять русифікацію й нав’язування світогляду Кремля та його бачення історії.

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Бердянськ (471) окупація (6748) школа (2224) Запорізька область (3734)


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"спасибо" дермакам-верещучкам за хайвэй ту хелл через Чонгар
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08.03.2023 14:23 Відповісти
А коли в нас СБУ буде проводити обшуки у шкарлєта і його команди, які скасували здачу екзаменів по історії України? А це не просто хтось вкрав мільйон, а це заложена бомба на все життя українців, це вирощування нових поколінь "какая разніца", а точніше малоросів. Сьогодні, як ніколи був шанс позбутися всього російського, їх культури, мови, церкви, залежності, але нарід зроби всвоє - вибрав малоросів, ну а ті проводять свою малоросійську політику, зсередини, потихеньку знищують Україну.
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08.03.2023 14:29 Відповісти
Значить хтось у черговий, не пам'ятаю вже якийсь раз зібрався переписувати історію України. Так, що я не поспішав би з історією, наступний може переписати по своєму.
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08.03.2023 14:40 Відповісти
То будемо святкувати 23 лютого, 9 травня, називати "Другу світову" "Велікой отєчественной" і почитати разом з кацапами їх героїв, а по суоїх топтатися? Нічого не потрібно переписувати, а показати те, що було, про голодомори, коли ми втратили 15 мілтьйонів українців і ці голодомори були штучно створені московитами, про "червоний терор", про УПА, про напад "червоної армії" у 1939 році на Польщу і західну Україну разом з нацистами, але на кожному пам'ятнику по всій Україні стоїть дата "1941-1945". Це не просто якесь одне військо, а мільйонна армія воювала на боці нацистаів, а по їх історії цього немає, а є посібник нацистів Бандера, який сидів у німецькому концтаборі....Можливо настав час мати своє бачення історії, а не йти разом з кацапами у світі їх загарбниуцької і брехливої історії?
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08.03.2023 14:52 Відповісти
Надо освобождать. Люди больше года в оккупации.
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08.03.2023 15:14 Відповісти
 
 