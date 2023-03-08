В окупованому Бердянську рашисти проводять обшуки у батьків, які не пускають своїх дітей до російських шкіл, - Центр національного спротиву

Окупанти продовжують тиск на місцевих мешканців, щоб ті віддавали своїх дітей до російських шкіл. У Бердянську

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть аби ті отримували паспорт РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Роздає російські паспорти мешканцям Бердянська та агітує їх отримувати: ще один зрадник отримав підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

В ЦНС зазначили, що російські школи на ТОТ мають суто пропагандистський характер й саме тому росіянам важливо обмежити доступ дітей до освіти та занурити у світ "русского мира". В школах дітям проводять русифікацію й нав’язування світогляду Кремля та його бачення історії.