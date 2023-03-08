"Північний потік" могли підірвати "під чужим прапором", щоб звинуватити Україну, - Пісторіус

Передчасних висновків про те, хто відповідає за підрив газопроводу "Північний потік", робити не варто. Атака могла бути операцією "під чужим прапором", аби звинуватити Україну.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, необхідно чітко розрізняти, чи це була українська група, яка діяла за наказом України, чи проукраїнська група, що діє без відома уряду. "Але я застерігаю від поспішних висновків", - сказав Пісторіус у кулуарах саміту НАТО у Стокгольмі.

Пісторіус заявив, що ймовірність того, що це могла бути "операція під чужим прапором, організована для того, щоб звинуватити Україну", є "такою ж високою".

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