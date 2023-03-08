"Північний потік" могли підірвати "під чужим прапором", щоб звинуватити Україну, - Пісторіус
Передчасних висновків про те, хто відповідає за підрив газопроводу "Північний потік", робити не варто. Атака могла бути операцією "під чужим прапором", аби звинуватити Україну.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, необхідно чітко розрізняти, чи це була українська група, яка діяла за наказом України, чи проукраїнська група, що діє без відома уряду. "Але я застерігаю від поспішних висновків", - сказав Пісторіус у кулуарах саміту НАТО у Стокгольмі.
Пісторіус заявив, що ймовірність того, що це могла бути "операція під чужим прапором, організована для того, щоб звинуватити Україну", є "такою ж високою".
Топ коментарі
+12 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар08.03.2023 14:53 Відповісти Посилання
+11 Чайка Київ
показати весь коментар08.03.2023 15:21 Відповісти Посилання
+10 Myko
показати весь коментар08.03.2023 14:53 Відповісти Посилання
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А вот газопровод, по которому газ до сих пор идет в Европу, она не взрывает. Хотя это ей сделать значительно проще, чем взорвать газопровод, лежащий на дне моря, по той простой причине, что этот газопровод проходит по ее территории! Но нет! Он работает и даже, помимо газа в Европу, приносит Украине деньги! На которые она покупает оружие и бьет своего врага, который по ее (!) газопроводу поставляет ее союзникам дешевый газ.
"Украинская" версия аварии на "Потоках" тем еще хороша, что она снимает подозрения с США и перекладывает ответственность за нее на Украину, то есть на единственную страну, которая, как жертва агрессии, имеет все права на такую операцию в отношении агрессора. Не исключено, что именно поэтому эта версия и появилась в главной американской газете.
Альфред Кох
Вибухові речовини, швидше за все, були закладені за допомогою досвідчених водолазів, які, схоже, не працювали на військові чи розвідувальні служби. Але можливо пройшли спеціальну державну підготовку у минулому.
Розвідка не знайшла доказів того, що диверсійна група діяла за вказівкою української влади. Також не було встановлено причетності до вибухів американських чи британських офіційних осіб. Диверсанти найімовірніше були громадянами України чи Росії. Можливо діяли спільно.
Однак не всі представники розвідки США довіряють цій інформації.
Это никакой не теракт а военный ответ
В нейтральных водах тем более
***, чому війна не забирає дУрнів?
Тепер про це вже можна говорити! Nord Stream-2 підірвали особисто Кирило Буданов та Ксюша Манекен!
коне.
Вони усе робили заради того, аби Європа цієї зими замерзла - імітували пошкодження компресорів, відмовлялися приймати компресор з Канади після ремонту, влаштовували аварії на своїх компресорних станціях, а вже щоб остаточно гарантувати неможливість порятунку ЄС від замерзання під час морозів і задерти до небес газові ціни на хабах, підірвали ПП.
Варто подякувати Європі за те що успішно впоралася із ситуацією цього разу. Сподіваюсь і з перефарбованими диверсантами розберуться.
Операції під чужим прапором - та ще й з перспективою заробляння на них додаткових сотень мільярдів доларів - охоплюють кого завгодно.