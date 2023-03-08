УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6405 відвідувачів онлайн
Новини
3 989 27

"Північний потік" могли підірвати "під чужим прапором", щоб звинуватити Україну, - Пісторіус

пісторіус

Передчасних висновків про те, хто відповідає за підрив газопроводу "Північний потік", робити не варто. Атака могла бути операцією "під чужим прапором", аби звинуватити Україну.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, необхідно чітко розрізняти, чи це була українська група, яка діяла за наказом України, чи проукраїнська група, що діє без відома уряду. "Але я застерігаю від поспішних висновків", - сказав Пісторіус у кулуарах саміту НАТО у Стокгольмі.

Пісторіус заявив, що ймовірність того, що це могла бути "операція під чужим прапором, організована для того, щоб звинуватити Україну", є "такою ж високою".

Також читайте: "Було б компліментом, та це не ми": Резніков про "слід України" у підриві газогонів РФ

Автор: 

Північний потік (2473) Пісторіус Борис (277)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
***** які вони кончені так звичайно це Україна підірвала а ще ми створили ігіл ще Україна коронавірус в біолобараторіях розробила. Що там ще придурошна газета напише це все Україна.
показати весь коментар
08.03.2023 14:53 Відповісти
+11
Loki:

Тепер про це вже можна говорити! Nord Stream-2 підірвали особисто Кирило Буданов та Ксюша Манекен!
коне.
показати весь коментар
08.03.2023 15:21 Відповісти
+10
Почему можно бомбить украинские города, но при этом нельзя взорвать российский газопровод? Почему Путин может уничтожать энергетическую систему Украины, а Украина российскую - нет? Ведь Украина не взорвала эти "Потоки" тогда, когда по ним шел газ ее союзникам в Европу. Она это сделала (если это она) только после того, как Путин сам прекратил по ним подачу газа в Европу.
А вот газопровод, по которому газ до сих пор идет в Европу, она не взрывает. Хотя это ей сделать значительно проще, чем взорвать газопровод, лежащий на дне моря, по той простой причине, что этот газопровод проходит по ее территории! Но нет! Он работает и даже, помимо газа в Европу, приносит Украине деньги! На которые она покупает оружие и бьет своего врага, который по ее (!) газопроводу поставляет ее союзникам дешевый газ.

"Украинская" версия аварии на "Потоках" тем еще хороша, что она снимает подозрения с США и перекладывает ответственность за нее на Украину, то есть на единственную страну, которая, как жертва агрессии, имеет все права на такую операцию в отношении агрессора. Не исключено, что именно поэтому эта версия и появилась в главной американской газете.

Альфред Кох
показати весь коментар
08.03.2023 14:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему можно бомбить украинские города, но при этом нельзя взорвать российский газопровод? Почему Путин может уничтожать энергетическую систему Украины, а Украина российскую - нет? Ведь Украина не взорвала эти "Потоки" тогда, когда по ним шел газ ее союзникам в Европу. Она это сделала (если это она) только после того, как Путин сам прекратил по ним подачу газа в Европу.
А вот газопровод, по которому газ до сих пор идет в Европу, она не взрывает. Хотя это ей сделать значительно проще, чем взорвать газопровод, лежащий на дне моря, по той простой причине, что этот газопровод проходит по ее территории! Но нет! Он работает и даже, помимо газа в Европу, приносит Украине деньги! На которые она покупает оружие и бьет своего врага, который по ее (!) газопроводу поставляет ее союзникам дешевый газ.

"Украинская" версия аварии на "Потоках" тем еще хороша, что она снимает подозрения с США и перекладывает ответственность за нее на Украину, то есть на единственную страну, которая, как жертва агрессии, имеет все права на такую операцию в отношении агрессора. Не исключено, что именно поэтому эта версия и появилась в главной американской газете.

Альфред Кох
показати весь коментар
08.03.2023 14:53 Відповісти
https://www.nytimes.com/2023/03/07/us/politics/nord-stream-pipeline-sabotage-ukraine.html New York Times.

Вибухові речовини, швидше за все, були закладені за допомогою досвідчених водолазів, які, схоже, не працювали на військові чи розвідувальні служби. Але можливо пройшли спеціальну державну підготовку у минулому.

Розвідка не знайшла доказів того, що диверсійна група діяла за вказівкою української влади. Також не було встановлено причетності до вибухів американських чи британських офіційних осіб. Диверсанти найімовірніше були громадянами України чи Росії. Можливо діяли спільно.

Однак не всі представники розвідки США довіряють цій інформації.
показати весь коментар
08.03.2023 14:55 Відповісти
Зачем в море вообще водолазы, особенно на глубине недоступной для водолазов?
показати весь коментар
08.03.2023 15:34 Відповісти
піпл хаває...
показати весь коментар
08.03.2023 16:53 Відповісти
Патамуша Путен нападе!
показати весь коментар
08.03.2023 14:57 Відповісти
Єта гєнацид газавай прамишлєннасті!
показати весь коментар
08.03.2023 15:23 Відповісти
Тому що при бомбардуванні українських міст комфорт європейців не порушується, при пошкодженні "потоків" - порушується. На відміну від *****, європейські лідери не можуть нехтувати думками суспільства.
показати весь коментар
08.03.2023 15:02 Відповісти
***** які вони кончені так звичайно це Україна підірвала а ще ми створили ігіл ще Україна коронавірус в біолобараторіях розробила. Що там ще придурошна газета напише це все Україна.
показати весь коментар
08.03.2023 14:53 Відповісти
Что такого в этом даже если так?
Это никакой не теракт а военный ответ

В нейтральных водах тем более
показати весь коментар
08.03.2023 15:06 Відповісти
Тут мені один "нєдальокій" якось втирав, що то усе кляті мериканці зробили і вже нагороди за те отримавли...
***, чому війна не забирає дУрнів?
показати весь коментар
08.03.2023 14:54 Відповісти
Як це не забирає. Он 150 000 вже забрала.
показати весь коментар
08.03.2023 14:59 Відповісти
а так хочеться кацапського газу !ви 8 років розслідували хто збив МН-17 ...
показати весь коментар
08.03.2023 15:04 Відповісти
вибач мені модератор,але це фееричний *******...з ціх заяв що у ******** що у **********,торчать ручки того чумадана в який сере *****!
показати весь коментар
08.03.2023 15:04 Відповісти
Даже если это и Украина, есть смысл ее поблагодарить. Это был путь в з@дницу, из которой она вытянула Европу за меркель, и загнав туда ***** по самые рога оленевода.
показати весь коментар
08.03.2023 15:05 Відповісти
Есть такой старый анекдот про вопрос гинекологу, типа может ли женщина забеременеть, поймав сперматозоид в воде бассейна. Тот ответил, что в принципе можно, но в постели это удобнее и надёжнее) так и тут. Украина, в принципе, могла, но рэфии это было удобнее сделать)
показати весь коментар
08.03.2023 15:16 Відповісти
Болять нам півкраїни розбили. Прямо зараз стирають з лиця землі населені пункти. Гинуть військові і цивільні, гинуть діти. Ці клоуни сполошились через дві труби. Це ******* товариші, іншого слова не має.
показати весь коментар
08.03.2023 15:21 Відповісти
Loki:

Тепер про це вже можна говорити! Nord Stream-2 підірвали особисто Кирило Буданов та Ксюша Манекен!
коне.
показати весь коментар
08.03.2023 15:21 Відповісти
Ксюша ще й весь газ з туби висмоктала
показати весь коментар
08.03.2023 15:47 Відповісти
Достачно оставить фантики Рошен - и ничего доказывать более не треба
показати весь коментар
08.03.2023 15:35 Відповісти
Це й так зрозуміло. Пишуть, що фінансував операцію український олігарх.
показати весь коментар
08.03.2023 16:02 Відповісти
А у нас хіба є олігархи?
показати весь коментар
08.03.2023 16:20 Відповісти
Все правильно. То не Україна.
показати весь коментар
08.03.2023 15:51 Відповісти
Версия с украинским следом это скоординированный спецслужбами Германии и США тупой фейк рассчитанный на идиотов. И думаю этот клоун похожий на Карслона даже не в курсе.
показати весь коментар
08.03.2023 16:33 Відповісти
Жодних сумнівів про добре сплановану російську операцію під іншими прапорами у цьому випадку бути не може.

Вони усе робили заради того, аби Європа цієї зими замерзла - імітували пошкодження компресорів, відмовлялися приймати компресор з Канади після ремонту, влаштовували аварії на своїх компресорних станціях, а вже щоб остаточно гарантувати неможливість порятунку ЄС від замерзання під час морозів і задерти до небес газові ціни на хабах, підірвали ПП.

Варто подякувати Європі за те що успішно впоралася із ситуацією цього разу. Сподіваюсь і з перефарбованими диверсантами розберуться.
показати весь коментар
08.03.2023 16:59 Відповісти
Iнший прапор это чисто выдумка немецких СМИ. New York Times и The Times пишут однозначно, даже утверждают что в НАТО знают украинского заказчика.
показати весь коментар
08.03.2023 17:15 Відповісти
Навряд видумщики у NYT з The Tims'ом гірші від німецьких.
Операції під чужим прапором - та ще й з перспективою заробляння на них додаткових сотень мільярдів доларів - охоплюють кого завгодно.
показати весь коментар
08.03.2023 17:29 Відповісти
даже дураку понятно что это сделали кацапы!
показати весь коментар
08.03.2023 19:01 Відповісти
 
 