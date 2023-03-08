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Новини Допомога Україні Війна
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Союзники надали Україні близько 150 млрд євро допомоги, з них 65 млрд - військової, - Столтенберг

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що загальна вартість наданої Україні допомоги від союзників за час повномасштабної війни становить близько 150 мільярдів євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Союзники НАТО за останній рік надали Україні військову та фінансово-економічну підтримку на близько 150 мільярдів євро, з яких 65 мільярдів - військова допомога", - зазначив генсек Альянсу.

Столтенберг також наголосив на необхідності збільшувати виробництво боєприпасів, та зазначив, що саме про це буде йти мова на зустрічі. Союзники готуються погодити нові нормативи запасів боєприпасів, аби бути спроможними і поповнювати власні склади, і передавати їх Україні.

"Союзники у НАТО підписали контракти з компаніями оборонно-промислового комплексу щодо нарощування виробництва, з огляду на сигнали щодо наших довгострокових потреб - і я вітаю цей крок. Деякі союзники запускають спільні проєкти та закупівлі щодо різних видів боєприпасів та складів для боєприпасів", - додав він.

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Автор: 

НАТО (6543) допомога (8446) фінанси (343) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+4
Цікаво, скільки млрд осіло у кишенях з 85 млрд невійськової допомоги, а це ж не враховуючи гуманітарку, яку волонтери збирають?
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08.03.2023 16:36 Відповісти
+3
Ха-ха-ха ,,, Значить війна для влади не на першому місті ... Головне бабло освоїти ))))
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08.03.2023 16:29 Відповісти
+3
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 марта удвоил свои возражения против любого потенциального превентивного удара Израиля по ядерным объектам Ирана, пишет журналист "The Jerusalem Post" Йона Джереми Боб.

Гросси назвал любое подобное нападение нарушением международного права , что побудило премьер-министра Биньямина Нетаниягу 5 марта раскритиковать его, а также подтвердить, что Иерусалим будет действовать против Исламской Республики так, как он сочтет это необходимым, включая превентивную самооборону для того, чтобы избежать ядерной угрозы.
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08.03.2023 16:37 Відповісти
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Ха-ха-ха ,,, Значить війна для влади не на першому місті ... Головне бабло освоїти ))))
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08.03.2023 16:29 Відповісти
кожна копійка повинна працювати на перемогу а не на доплати депутатам до зарплати
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08.03.2023 16:32 Відповісти
МЫ НЕ СОГЛАСТНЫ!!!!
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08.03.2023 16:35 Відповісти
Цікаво, скільки млрд осіло у кишенях з 85 млрд невійськової допомоги, а це ж не враховуючи гуманітарку, яку волонтери збирають?
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08.03.2023 16:36 Відповісти
Відсотків 30,щоб депутати правильно голосували. Можливо декого вже присадили на корупційний гачок,тоді потрібно менше,не красти,а платить.))
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08.03.2023 22:17 Відповісти
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 марта удвоил свои возражения против любого потенциального превентивного удара Израиля по ядерным объектам Ирана, пишет журналист "The Jerusalem Post" Йона Джереми Боб.

Гросси назвал любое подобное нападение нарушением международного права , что побудило премьер-министра Биньямина Нетаниягу 5 марта раскритиковать его, а также подтвердить, что Иерусалим будет действовать против Исламской Республики так, как он сочтет это необходимым, включая превентивную самооборону для того, чтобы избежать ядерной угрозы.
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08.03.2023 16:37 Відповісти
Одне можна сказати точно, Ізраїль всю свою історію плював на міжнародне право при необхідності, і користувався ним, коли це було їм вигідно. І їм все завжди сходило з рук. Нам варто вчитись такому підходу.
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08.03.2023 18:55 Відповісти
Бред.....
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09.03.2023 05:21 Відповісти
Є шо по карманах розсовувати .
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08.03.2023 16:37 Відповісти
Дрони полетіли слідом за супутником та байрактарами…
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08.03.2023 16:39 Відповісти
Кара небесная: в Сирии , 8 марта, неизвестный беспилотник уничтожил ракетный склад проиранских боевиков.
По меньшей мере четыре человека погибли и еще восемь получили ранения в результате атаки неизвестного беспилотника, произведенной в городе Хамидия в провинции Дейр эз-Зор на востоке Сирии.
Целью боевого дрона стало здание, которое использовалось местными проиранскими боевиками в качестве завода по производству оружия и ракетного склада.

По словам очевидцев, в городе, контролируемом правительственными войсками и проиранскими силами, раздался мощный взрыв, над районом поднялся огромный клуб дыма.
К месту взрыва устремились машины скорой помощи, весь периметр перекрыт вооруженными людьми.
Несмотря на принятые меры по обеспечению секретности, в соцсетях довольно скоро появились снимки и видеозаписи с места происшествия.
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08.03.2023 16:44 Відповісти
Простіше було виділити гроші нам на відновлення ядерної зброї і дешевше. І у випадку якщо б нас напала росія, то одразу бити по москві сатаною, виробництво якої ми могли б відновити.
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08.03.2023 16:47 Відповісти
Що б це було більш зрозуміло бюджет України складав 49 мільярди доларів з яких на оборону йшло 5,5 мільярди доларів це за 2021 рік ,що б розуміли ті хто критикує Захід.
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08.03.2023 16:51 Відповісти
85 лярдів в кишеню, Зелі і коломойші таке й не снилось.
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08.03.2023 16:51 Відповісти
ЗеКодломойские Кучмисты сказали дякуєм братан Столтенберг 😁 якщо зложити до Купи з Ковид баблом вийде трильон долярів .🇱🇷та фунтів🇬🇧 з Єврами...
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08.03.2023 17:05 Відповісти
Щось я розгубився - Журнал Forbes Ukraine підрахував, що знищено техніки кацапів на $25 млрд. Усього витрати на війну у кацапстані - $114,4, у тому числі і техніка. А у нас тільки союзники надали 150 млрд євро, та й свої ж витрати є. Виходить, що військової допомоги від союзників надходить на 5,4 млрд у місяць. При такому співвідношенні повинні ж перемагати, чи як?
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08.03.2023 17:05 Відповісти
США, які надали більше всіх зброї, на сьогодні дали трохи більше на 20 млрд., ці 65 млрд. притягнуті за вуха, там снаряди, набої, і все обіцяне наперед на кілька років, і оплата роботи інструкторів (а там зп немала),...
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08.03.2023 17:23 Відповісти
А раніше могли б просто прийняти до НАТО....Дивна логіка
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08.03.2023 17:42 Відповісти
Дядя бредит?
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08.03.2023 17:51 Відповісти
Те що кодло краде допомогу еврогеїв та байдена їм нормально, адже вони таким способом миють грязні гроші і списують інфляцію.
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08.03.2023 20:11 Відповісти
 
 