Союзники надали Україні близько 150 млрд євро допомоги, з них 65 млрд - військової, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що загальна вартість наданої Україні допомоги від союзників за час повномасштабної війни становить близько 150 мільярдів євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Союзники НАТО за останній рік надали Україні військову та фінансово-економічну підтримку на близько 150 мільярдів євро, з яких 65 мільярдів - військова допомога", - зазначив генсек Альянсу.
Столтенберг також наголосив на необхідності збільшувати виробництво боєприпасів, та зазначив, що саме про це буде йти мова на зустрічі. Союзники готуються погодити нові нормативи запасів боєприпасів, аби бути спроможними і поповнювати власні склади, і передавати їх Україні.
"Союзники у НАТО підписали контракти з компаніями оборонно-промислового комплексу щодо нарощування виробництва, з огляду на сигнали щодо наших довгострокових потреб - і я вітаю цей крок. Деякі союзники запускають спільні проєкти та закупівлі щодо різних видів боєприпасів та складів для боєприпасів", - додав він.
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