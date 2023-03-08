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Інформація, що Зеленський не дозволяє військовим відступати з Бахмуту - російський наратив, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко в ефірі німецького телеканалу Deutsche Welle спростував російські фейкові закиди у бік Зеленського щодо ситуації в Бахмуті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Відповідаючи на запитання, "чи вважає він правильним рішення України продовжувати захищати місто будь-якою ціною", Порошенко сказав: "висновок, правильне рішення чи погане, можна зробити лише на основі повної інформації, якою володіють Головнокомандувач Збройних сил України та Президент. Я був там протягом цього останнього року більше десятка разів. Бахмут – це символ, і ми ведемо бої в Бахмуті вже дев’ять місяців. Крім того, всі повинні розуміти, що це спосіб, як ми можемо зупинити російську наступальну операцію, яка була спланована і публічно оголошена в лютому та березні, і спосіб, як ми зупинимо її також дуже героїчний", – наголосив Порошенко.

У відповідь на запитання про те, що Збройні сили України нібито були готові відступити і чи президент Зеленський "не зловживає своїм військовим керівництвом, змушуючи їх тримати Бахмут", Порошенко сказав: "хочу звернути увагу, що основним джерелом цієї інформації є російський наратив. І я вважаю це частиною російської пропаганди. Оскільки я був Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України протягом п’яти років, я можу вам сказати, чому ми це робимо. Тому що нам потрібен один місяць для підготовки нових українських бригад і для отримання після рішення Рамштайну тисячі озброєних персональних транспортних засобів і бойових танків НАТО", – зазначив Порошенко.

"Це конче необхідно разом із боєприпасами, яких нам не вистачає зокрема і в Бахмуті, і ми платимо за це надзвичайно високу ціну. Це допоможе нам наприкінці березня, на початку квітня здійснити нашу наступальну операцію, яка буде надзвичайно важливою і надзвичайно обнадійливою. І в цій ситуації Бахмут абсолютно необхідний", – пояснив лідер "ЄС".

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"Ви повинні розуміти, що у нас достатньо зброї, щоб протистояти Путіну, але нам не вистачає зброї для нашої наступальної операції. Я повернувся з фронту близько тижня тому, де спілкувався з солдатами. У них точно не вистачає боєприпасів – і це для нас головний пріоритет. У нас є фактор ракет дальньої дії, РЕБ, ми однозначно розраховуємо на західну зброю. І це ключовий фактор, тому що у нас є багато волонтерів, але вони не можуть нічого зробити без зброї. У цій ситуації я дуже ціную всіх наших партнерів, включаючи Німеччину, які вже постачають зброю. Це життєво важливий фактор нашої перемоги. Але будь ласка, робіть це швидше – кожен тиждень затримки є вирішальним фактором для нашої наступальної операції", – зазначив політик.

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) Порошенко Петро (15193) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+60
Повага, міць і витримка.Дякую, пане Президенте.Переможемо.
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08.03.2023 16:41 Відповісти
+55
А шо зебілам робити. які обсирали Пороха всі останніх 8 років?
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08.03.2023 16:44 Відповісти
+50
достоинство
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08.03.2023 16:41 Відповісти
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Сторінка 3 з 3
Я розумію мотивацію Пороха. Він точно навколо держави гуртується.
Ви мені опишіть чим зеля, єрмак, данілов, цей як його , утримувач ботви займаються.
Вони про Україну пишуть ? НІ.
Вони зайняті піаром Зеленського.
Якщо ти бляхамуха правду про Зелю напишеш, то одразу тобі закидають що ти проти держави виступаєш. Це ж треба..
То чим те паньство переймається насправді. Дайте відповідь
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08.03.2023 17:49 Відповісти
власними політичними амбіціями, баблом, шльондрами, славою чи всім разом... я не знаю
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08.03.2023 17:51 Відповісти
Я дам відповідь. Більшість часу сиджу на іноземних новинних ресурсах, де спростовую міфи кацапської пропаганди про Україну. Там демократії і через вплив на звичайних громадян кацапи суттєво впливають на політику, бо ж ті потім голосують, ясна річ. Про Україну до великої війни там толком ніхто нічого не знав. От вони цю нішу зараз і заповнюють своїми висерами.

Ситуація: пише кацапський бот, що досить давати їм гроші, В Україні немає демократії. Там закривають ЗМІ і пресують опозицію. Ясна річ, він має на увазі канали медведчука, ригів та іншу прокацапську *******. Я відповідаю, що це проросійські сили, вороги, медведчука обміняли на полонених українців, а опозиція далі в Раді працює ітд. І тут вискакує чергова НАША умовна баба Валька з тих, що 25% дуже розумних, і починає навалювати про Порошенка і його канали. Про те, яке Зеленський насправді гівно і прахадімєц. Це читають люди, від яких залежить допомога і виживання України.

Питання: вона допомагає чи шкодить?
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08.03.2023 18:25 Відповісти
А навіщо зелень закрила патріотичні телеканали ?
Чого я позбавлена права дивитись те що мені подобається.
Може я рожу вашого зе бачити не хочу.
Не хочу отої Лєнкі на прапорі України.
Не хочу мосійсучку і іванова споглядати.
Дристовича с подоляківськими ботами.

Ви самі розумієте, що вони медвечуківські анали закрили, але всю ту медіатриздоту працевлаштували на каналах, які тепер фінансує держава.
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08.03.2023 18:40 Відповісти
А я не хочу бачити не менш зашквареного тарасика чорноволика і туку, які вже там прописалися. Я не хочу бачити всю ту токсичну п#здоту, яка розколює мою країну та підбурює суспільство під час жахливої війни - в час, коли всі повинні стояти монолітом і їб#шити на перемогу, а не на вибори, які цілком реально можуть і не настати.
Тому я не дивлюсь. Жодного. Але інформацію як від одного, так і від іншого можу з легкістю отримати, чого не скажеш про медведчуківські. Відчуваєте різницю?

Ви не відповідали - в описаній вище ситуації умовна Валька допомагає Україні чи шкодить? Без істерик та старих образ, просто дайте відповідь адекватної дорослої людини.
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08.03.2023 19:02 Відповісти
Ви якісь нездорового глузду люди.
На тих телеканалах били в колокола, кричали - ГОТУЙТЕСЬ, ВІЙНА ВЖЕ СТУКАЄ У ДВЕРІ
А ви такий - я не хочу слухати, ви розколюєте суспільство на розумних і безпечних дибілів.
Так от ви теж винні.
Ви прирікли людей на загибель. А державу на розорення.
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08.03.2023 19:05 Відповісти
це скоріш за все деактивований адмінами ще в листопаді бот подляка з ІD489854 за розпалювання тої самої внутрішньої ворожнечі накиданням лайна на в т.ч. бійців ЗСУ (зокрема - на Ю.Луценка, пригадую), які мають честь мати проєвропейські пронатівські переконання.
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08.03.2023 19:22 Відповісти
Яка різниця. Тут деактивували, але на вибори то він побіжить за зелічку голосити.
Йому ще мало нещасть в державі.
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08.03.2023 19:34 Відповісти
ну, побіжить... так... і навіть буде агітувати... і навіть когось переконає... і оце найгірше.
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08.03.2023 20:07 Відповісти
Тріпло чорнороте, хоч один приклад, що я агітував за зелених чи підтримував їх політичну силу наведеш?
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08.03.2023 20:33 Відповісти
Щоб тебе розірвало, паскуда ти авантюрна, вишкірилася проти українських патріотичних сил, яких нині представляє Євросолідарність! Агітація "за" чи проти" це все-одно агітація!
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09.03.2023 00:28 Відповісти
До тебе звертаюсь, інфантильна істото з шаблонним мисленням. Тут твоя парадигма "якщо не за пороха, то зебіл" не спрацює. Може ти ще не гуглило, але український політикум представлений не лише двома партіями. Розумію, тобі для прийняття цього потрібен час. Витрать його мовчки, ок?
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09.03.2023 00:46 Відповісти
для розуміння такому уйобку, як ти: в українському політикумі є два політичних напрямки: за незалежну українську державу і за її колоніальний статус. А кількість політичних партій, які їх представляють - до біса. В т.ч. тих, які швендяють з одного напрямку в інший.
Ти же падло, вишкірилося на політсилу, яка послідовно відстоює незалежність, - до якої ти би сам не належав.
Ти же скотина, знущався з діючого воїна ЗСУ Юрія Луценка. Здохни, мразота!
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09.03.2023 11:44 Відповісти
Ви на питання без істерик дати відповідь можете? Чи продовжувати розмову немає сенсу?

Навіщо перекручуєте написане мною?

Так, всі вині, одні ви святі і все вірно робите. Ми вже це не раз з вами проходили. Вам сьогодні ваш лідер особисто зійшов з небес і наказав позакривати п#здаки. Я не один місяць пишу, що досить розносити кацапську пропаганду - я ж бачу що пишуть кацапи, посилання сюди кидав. Не доходить. Ну ок, бовтайтесь далі в собою ж створеному інформаційному лайні, де ви дружно топите зєлю. Тільки там же зараз тоне Президент України і сама Україна. Але винні не ви, звичайно. Пздц, палата шизофреніків.
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08.03.2023 20:50 Відповісти
топтаний ти в писок, а це за кого твоя агітація, як не за зеленого клоуна та його політсилу?
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09.03.2023 00:30 Відповісти
Ти надто тупий. Займись чимсь простішим.
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09.03.2023 00:40 Відповісти
простіше тебе повісити
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09.03.2023 11:38 Відповісти
Я попробую відповісти,хоча не до мене було питання. Порох своїм інтервью і показав,що наразі це робити непотрібно і Валька була неправа. А тепер Ви дайте мені відповідь,а що тоді в цей час,коли Порох прикриває Зе,помийки Зе,тогож Пороха жруть з гімном. Приклад : **Ісланд** чи якось так,там є такі індевідуми як Іванов,Петров і ще деякі,що вони,пропрезиденські шавки, роблять корисного для Держави? Але Ви напевно не порохобот і скажете,що Зе тут нідочого......
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08.03.2023 19:20 Відповісти
Так Порошенко, ще за місяць перед загрозою повномасштабної агресії московитів пропонував об'єднатися перед загрозою, відклавши чвари:

Порошенко закликав Зеленського до об'єднання

СУБОТА, 22 СІЧНЯ 2022, 15:50

94430

https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/22/7321342/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/22/7321342/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/22/7321342/#comments 81



ФОТО "ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ"

Експрезидент Петро Порошенко закликав владу підписати символічний акт про об'єднання.

Джерело: Порошенко на круглому столі "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави", повідомляє сайт "https://eurosolidarity.org/2022/01/22/poroshenko-na-naczionalnomu-kruglomu-stoli-yednist-narodu-zahyst-demokratiyi-oborona-derzhavy/?fbclid=IwAR3oM1Dr9ym7UNJOgg9Ny4GuxmV5UBnVzzobxEKYHmLF1V50Ms9CXKKVuHU Європейської солідарності "

Дослівно: "І я закликаю до єдності. До символічного акту, який нам треба підготувати і підписати вже зараз. Я дуже шкодую, що немає тут Зеленського і немає тут влади. Але ми не можемо залишатися заручниками, ми закликаємо владу взяти участь в процесі об'єднання.

Вчора я сказав в ефірі, що Зеленський точно не мій друг. І ця дріб'язковість, переслідування опозиції точно не дає аргументів для об'єднання. Але інтереси держави вищі. І сьогодні мій голос також за об'єднання".

Деталі: Порошенко зазначив, що якщо "не буде влади", то треба об'єднатися демократичним опозиційним силам.

"Не заради лідерства, не під партійними парасолями, а заради і навколо України. І цей символічний акт теж треба підписати вже і зараз", - сказав він.

"За час війни ми відкрили прості істини. Перша істина: той, хто не годує свою армію - буде годувати іншу. Друга істина: хочеш миру - готуйся до війни. Третя істина: як не заглядай в очі і не плач, Москва сльозам не вірить. І об'єднання цих трьох істин - четверта. Це є "геть від Москви", разом - до ЄС та НАТО. Це має бути спільною платформою, яка нас всіх об'єднає", - зазначив Порошенко.
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08.03.2023 19:32 Відповісти
Чи Данілов триндить на мінські угоди.
Хто тим дибілам винний, що вони почали виконувати російську інтерпретацію. Мабуть читали російський варіант, державної мови то вони тоді ще не знали.
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08.03.2023 19:33 Відповісти
Іванов та Петров - два друга-довбой#ба, антагоністи тарасика чорновола, які не підозрюють скільки в них насправді спільного. Не впевнений, що вони фінансуються від влади. Вони дефективні від природи були, ще задовго до виборів.
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08.03.2023 20:56 Відповісти
Повага Вашому терпінню та здоровому глузду.
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08.03.2023 21:43 Відповісти
Дякую. Я знаю куди попав.
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08.03.2023 22:05 Відповісти
https://www.youtube.com/@ihorlapin

https://www.youtube.com/@ihorlapin Lapin FROM UKRAINE

Єрмак проти Кіркорова 🤢🤢🤢 або БДЖОЛИ ПРОТИ МЕДУ
https://www.youtube.com/watch?v=SXYdKtVhKUk
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08.03.2023 17:17 Відповісти
Про вашу?
На яких помийка вас подляк знаходить?


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Я читаю: 0

Реєстрація: 06.03.2023
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08.03.2023 19:28 Відповісти
Ви б читати навчились, для початку.
І я не гінеколог, тому мене не цікавить інформація про вашу матку.
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08.03.2023 21:54 Відповісти
-росія хоче добитися розколу. Не допустимо політичних суперечностей!
*у наступному ж реченні*
-ВАШ ПАРАШЕНКА ПАДПИСАЛ ЗРАДНИЦЬКІ МІНСЬКІ УГОДИ, МИ ТАКОЇ ЗРАДИ НЕ ДОЗВОЛИМО

У цьому вся суть зелених уйобків
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08.03.2023 17:17 Відповісти
Не заважайте пліснявим боротися з вітряками.
Медведчук з родиною є бізнеспартнерами Коломойського в енергетичних компаніях: ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго»; металургійних заводах: ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» і АТ «Запорізький завод феросплавів»; логістичних компаніях, які входять в систему так званого Одеського перевалочного комплексу, а також у трьох телеканалах: ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», ТОВ «Гравіс-Кіно» («2+2»), ПрАТ «ТК «ТЕТ».
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08.03.2023 19:34 Відповісти
Давай, Порох, захищай Зєлю, поки він в тебе лайном плюється...
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08.03.2023 17:21 Відповісти
зеля поруч нього має вигляд дрібного шкідника.
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08.03.2023 17:42 Відповісти
Порох мудрий дядько...знає що робить...)
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08.03.2023 18:08 Відповісти
На мою думку Порох постійно робить ту саму помилку, яку часто роблять розумні люди. Він думає, шо якшо він розумний і в нього душа болить за країну, то і більшість навкруги теж розумні і самовіддані. Розумній людині іноді важко зрозуміти, як можна не розуміти елементарних речей, як можна не володіти елементарною логікою. А виявляється не просто можна, а ще й це притаманно більшості.
Ну та може насправді я помиляюся..
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08.03.2023 18:34 Відповісти
А може це протидія? А може він знає то чого не знаємо ми? А може в нього вже і так достатньо інфо «на потім»

Описану помилку він вже допустив на виборах. Було б дуже дивно якщо він її повторює.
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08.03.2023 18:49 Відповісти
Може. Хотілося б вірити. Але я чомусь впевнений, шо "залізного головнокомандувача" виберуть на другий строк.
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08.03.2023 18:51 Відповісти
Про це рано роздумувати. Ми ще багато цікавого почуємо у відповідний час..
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08.03.2023 19:01 Відповісти
В мене хоббі - робити прогнози, а потім дивитися як вони не збуваються
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08.03.2023 19:02 Відповісти
І до речі, вони відчувпють це, тому і пробують узурпувати владу, і 4й рік забути Порошенко не можуть.
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08.03.2023 19:04 Відповісти
Він вважає людей кращими і розумнішими аніж вони є. Говорить про реформи, боротьбу, рух в перед.
А зеля робить вигляд, що виконує людські бажання. Хочете вихідні - тримайте. Хочете шашлики - будь ласка. Робити нічого не треба. Хороший сцар за вас все зробить. А чого не зробив обіцяне - так то погані бояри підвели. Тому його так і *******.
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08.03.2023 19:22 Відповісти
Доки ми воюємо в Бахмуті, ми воюємо по російським правилам гри. Коли ми будем воювати в Криму ми буде воювати по нашім правилам. Але Зелі цього не треба. Ми стоімо зараз як і повинні стояти згідно Омана.
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08.03.2023 17:42 Відповісти
Це тому ти лайкнув французького зєлєбота нижче?
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08.03.2023 18:00 Відповісти
Так смішно писати із Франції російською і корчити із себе найрозумніших і найпатріотичніших українців.
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08.03.2023 17:59 Відповісти
Макс- шашликів у травні нажерся...?!
І тому з'ї...вся у Фпанцію та пиз...ш...?!
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08.03.2023 18:06 Відповісти
Із Франції видніше, чи не так? Чи черговий гебешний троляка?
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08.03.2023 22:08 Відповісти
Респект Пороху...!
Зважена та розумна думка ...і без закидання на адресу нинішнього Гаранта ...
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08.03.2023 18:04 Відповісти
Да.....
Всё-таки Петя - государственный деятель, а Зеля - КВНщик.
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08.03.2023 18:08 Відповісти
Царь. Просто царь.
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08.03.2023 19:34 Відповісти
Тобі Падляк ордін не обіцяв?
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08.03.2023 23:05 Відповісти
Молодець Олексійович , і Зеленському наука що нічого під час війни гризтись
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08.03.2023 18:24 Відповісти
Пороху респект за честность, мудрость и мужество.
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08.03.2023 18:43 Відповісти
Порошенко закликав Зеленського до об'єднання

СУБОТА, 22 СІЧНЯ 2022, 15:50

94430

https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/22/7321342/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/22/7321342/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/22/7321342/#comments 81



ФОТО "ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ"

Експрезидент Петро Порошенко закликав владу підписати символічний акт про об'єднання.

Джерело: Порошенко на круглому столі "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави", повідомляє сайт "https://eurosolidarity.org/2022/01/22/poroshenko-na-naczionalnomu-kruglomu-stoli-yednist-narodu-zahyst-demokratiyi-oborona-derzhavy/?fbclid=IwAR3oM1Dr9ym7UNJOgg9Ny4GuxmV5UBnVzzobxEKYHmLF1V50Ms9CXKKVuHU Європейської солідарності "

Дослівно: "І я закликаю до єдності. До символічного акту, який нам треба підготувати і підписати вже зараз. Я дуже шкодую, що немає тут Зеленського і немає тут влади. Але ми не можемо залишатися заручниками, ми закликаємо владу взяти участь в процесі об'єднання.

Вчора я сказав в ефірі, що Зеленський точно не мій друг. І ця дріб'язковість, переслідування опозиції точно не дає аргументів для об'єднання. Але інтереси держави вищі. І сьогодні мій голос також за об'єднання".

Деталі: Порошенко зазначив, що якщо "не буде влади", то треба об'єднатися демократичним опозиційним силам.

"Не заради лідерства, не під партійними парасолями, а заради і навколо України. І цей символічний акт теж треба підписати вже і зараз", - сказав він.

"За час війни ми відкрили прості істини. Перша істина: той, хто не годує свою армію - буде годувати іншу. Друга істина: хочеш миру - готуйся до війни. Третя істина: як не заглядай в очі і не плач, Москва сльозам не вірить. І об'єднання цих трьох істин - четверта. Це є "геть від Москви", разом - до ЄС та НАТО. Це має бути спільною платформою, яка нас всіх об'єднає", - зазначив Порошенко.
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08.03.2023 19:21 Відповісти
Ця заява відбулася за МІСЯЦЬ до широкомасштабного наступу московії.
Заява ПОЛІТИКА і ДЕРЖАВНИКА.
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08.03.2023 19:23 Відповісти
Смішно. Хвіст махає собакою.
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08.03.2023 19:35 Відповісти
Таким як ти смішно?
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08.03.2023 19:43 Відповісти
Подляківське, пшло слідом кацапського корита, нах...й
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08.03.2023 19:51 Відповісти
Ні, я на тобі не сижу Не тої орієнтації
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08.03.2023 20:06 Відповісти
Так эта троляка только в темах Пороха и шарится😂
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08.03.2023 22:34 Відповісти
Кулеба конечно неглупый и образованный министр , хоть и прогнулся под зелень, но в идеале сейчас бы Порошенко на министра иностранных дел. С его связями, опытом, авторитетом , пробивными качествами ,он бы принес больше пользы для страны, чем Кулеба . Но увы, недальновидность и нарциссизм Зеленского мешают кадровой политике.
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08.03.2023 19:50 Відповісти
Цій владі рано чи пізно прийдеться відповідати перед народом України за всі свої зашквари. А Порошенку воно потрібно?
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08.03.2023 20:09 Відповісти
я вас вітаю (якщо для вас сьогодні свято), але ваша реклама не в тему тут зайва.
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08.03.2023 20:03 Відповісти
Журналісти DW такі : " Чи ви важаєте....?". А Олексійович їм- ні, я порядна людина.( і дууже досвідчений політик )
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08.03.2023 21:20 Відповісти
Это человек державного уровня.
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08.03.2023 21:29 Відповісти
Достойна відповідь від достойної людини. Чи навчить вона чомусь "найвеличнішого"?
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08.03.2023 21:39 Відповісти
Достойно Поршенко притушив деяких ******** типу порохоботів, які кацапські нарративчики розповсюджували.
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08.03.2023 22:22 Відповісти
Так что, Порошенко, вопреки вою зеботов, оказался достойным человеком?
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08.03.2023 22:33 Відповісти
Хотелось бы услышать ответ от "деяких ******** типу зеботiв" 😂
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08.03.2023 22:37 Відповісти
Я уже написал - в отличие от ******** порохоботов, я человек непредвзятый и если вижу достойный поступок - выражаю свое почтение - не важно кому - Порошенко, Зеленскому, Притуле - мне все равно, какую политическую силу представляет человек, совершивший достойный поступок.
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08.03.2023 22:52 Відповісти
Подожди, так ты ж "нейопнутый" на протяжении скольких лет рыл землю копытом, что "достойный" Порошенко барыга и зло. И вот, на тебе, вся борьба на смарку😂🤣😂
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08.03.2023 23:23 Відповісти
Ты меня путаешь с собой, ботярой, которая про свою политсилу пишут только хорошо, а про конкурентов - только плохо. Я же пишу по конкретным поступкам, на политсилу мне пофигу.

Про тот же Томос - я воздавал Порошенко должное, хотя привлечение к этому Нарика несколько подпортило эффект. Реформы армии - это однозначно плюс, отсутствие реальной судебной реформы и жульнические законы про выборные должности, на которые власть почти всегда может по факту провести своего человека - однозначно минус и тд.
Я Порошенко и хвалил, и ругал - по делам его, точно также отношусь и к Зеленскому.
Для вас же - написать что-то негативное про Порошенко - это табу, красная тряпка, равно как недопустимо и что-то позитивное написать про Зелю - его можно только ругать.
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08.03.2023 23:51 Відповісти
Хамло , ты фильтруй свою гниль изо рта! Уже всем форумчанам матюков-ярлыков навешал? !... Хвалил, ругал, говоришь?.. В 18-19-м ты только изрыгал погань, ни про ассоциацию, ни про безвиз, ни про Томос не слышал тебя в положительном русле. А уж про армейскую реформу тебе подобные гудели в унисон только одно - "Петя подорвал склады", и вся оценка... Вы ничего не хотели видеть, словно зомбированные... Но вот сейчас чувствуется, что мало-мало доходит, но и здесь юлите, как весенний уж! Даже сейчас Нарика приплел, не сдержался дерьмеца подлить😂 Прекрасно помню после 19-го твои подпевания, типа, если что пойдёт не так, мы их снесем? Снёс? Нет, ты и подобные все проебы опять списывали и списываете на "папередников".... Блин, да кому я это говорю, избирателю Зеленского, что привёл всех этих мастеров по ******* к власти? Как горох об стену, ща опять юлить начнет😂. Можешь поизгаляться, не отвечу, бо не интересен
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09.03.2023 01:01 Відповісти
Я не "избиратель Зеленского", если что - это по поводу ярлыков, которые кое-кто навешивает. Никогда не голосовал ни за Зеленского, ни за СН и не собираюсь...пока что.
По поводу хамла - туда же - ты уже "по фене заботал".
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09.03.2023 01:31 Відповісти
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09.03.2023 11:58 Відповісти
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