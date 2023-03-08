Інформація, що Зеленський не дозволяє військовим відступати з Бахмуту - російський наратив, - Порошенко
Петро Порошенко в ефірі німецького телеканалу Deutsche Welle спростував російські фейкові закиди у бік Зеленського щодо ситуації в Бахмуті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Відповідаючи на запитання, "чи вважає він правильним рішення України продовжувати захищати місто будь-якою ціною", Порошенко сказав: "висновок, правильне рішення чи погане, можна зробити лише на основі повної інформації, якою володіють Головнокомандувач Збройних сил України та Президент. Я був там протягом цього останнього року більше десятка разів. Бахмут – це символ, і ми ведемо бої в Бахмуті вже дев’ять місяців. Крім того, всі повинні розуміти, що це спосіб, як ми можемо зупинити російську наступальну операцію, яка була спланована і публічно оголошена в лютому та березні, і спосіб, як ми зупинимо її також дуже героїчний", – наголосив Порошенко.
У відповідь на запитання про те, що Збройні сили України нібито були готові відступити і чи президент Зеленський "не зловживає своїм військовим керівництвом, змушуючи їх тримати Бахмут", Порошенко сказав: "хочу звернути увагу, що основним джерелом цієї інформації є російський наратив. І я вважаю це частиною російської пропаганди. Оскільки я був Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України протягом п’яти років, я можу вам сказати, чому ми це робимо. Тому що нам потрібен один місяць для підготовки нових українських бригад і для отримання після рішення Рамштайну тисячі озброєних персональних транспортних засобів і бойових танків НАТО", – зазначив Порошенко.
"Це конче необхідно разом із боєприпасами, яких нам не вистачає зокрема і в Бахмуті, і ми платимо за це надзвичайно високу ціну. Це допоможе нам наприкінці березня, на початку квітня здійснити нашу наступальну операцію, яка буде надзвичайно важливою і надзвичайно обнадійливою. І в цій ситуації Бахмут абсолютно необхідний", – пояснив лідер "ЄС".
"Ви повинні розуміти, що у нас достатньо зброї, щоб протистояти Путіну, але нам не вистачає зброї для нашої наступальної операції. Я повернувся з фронту близько тижня тому, де спілкувався з солдатами. У них точно не вистачає боєприпасів – і це для нас головний пріоритет. У нас є фактор ракет дальньої дії, РЕБ, ми однозначно розраховуємо на західну зброю. І це ключовий фактор, тому що у нас є багато волонтерів, але вони не можуть нічого зробити без зброї. У цій ситуації я дуже ціную всіх наших партнерів, включаючи Німеччину, які вже постачають зброю. Це життєво важливий фактор нашої перемоги. Але будь ласка, робіть це швидше – кожен тиждень затримки є вирішальним фактором для нашої наступальної операції", – зазначив політик.
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Ви мені опишіть чим зеля, єрмак, данілов, цей як його , утримувач ботви займаються.
Вони про Україну пишуть ? НІ.
Вони зайняті піаром Зеленського.
Якщо ти бляхамуха правду про Зелю напишеш, то одразу тобі закидають що ти проти держави виступаєш. Це ж треба..
То чим те паньство переймається насправді. Дайте відповідь
Ситуація: пише кацапський бот, що досить давати їм гроші, В Україні немає демократії. Там закривають ЗМІ і пресують опозицію. Ясна річ, він має на увазі канали медведчука, ригів та іншу прокацапську *******. Я відповідаю, що це проросійські сили, вороги, медведчука обміняли на полонених українців, а опозиція далі в Раді працює ітд. І тут вискакує чергова НАША умовна баба Валька з тих, що 25% дуже розумних, і починає навалювати про Порошенка і його канали. Про те, яке Зеленський насправді гівно і прахадімєц. Це читають люди, від яких залежить допомога і виживання України.
Питання: вона допомагає чи шкодить?
Чого я позбавлена права дивитись те що мені подобається.
Може я рожу вашого зе бачити не хочу.
Не хочу отої Лєнкі на прапорі України.
Не хочу мосійсучку і іванова споглядати.
Дристовича с подоляківськими ботами.
Ви самі розумієте, що вони медвечуківські анали закрили, але всю ту медіатриздоту працевлаштували на каналах, які тепер фінансує держава.
Тому я не дивлюсь. Жодного. Але інформацію як від одного, так і від іншого можу з легкістю отримати, чого не скажеш про медведчуківські. Відчуваєте різницю?
Ви не відповідали - в описаній вище ситуації умовна Валька допомагає Україні чи шкодить? Без істерик та старих образ, просто дайте відповідь адекватної дорослої людини.
На тих телеканалах били в колокола, кричали - ГОТУЙТЕСЬ, ВІЙНА ВЖЕ СТУКАЄ У ДВЕРІ
А ви такий - я не хочу слухати, ви розколюєте суспільство на розумних і безпечних дибілів.
Так от ви теж винні.
Ви прирікли людей на загибель. А державу на розорення.
Йому ще мало нещасть в державі.
Ти же падло, вишкірилося на політсилу, яка послідовно відстоює незалежність, - до якої ти би сам не належав.
Ти же скотина, знущався з діючого воїна ЗСУ Юрія Луценка. Здохни, мразота!
Навіщо перекручуєте написане мною?
Так, всі вині, одні ви святі і все вірно робите. Ми вже це не раз з вами проходили. Вам сьогодні ваш лідер особисто зійшов з небес і наказав позакривати п#здаки. Я не один місяць пишу, що досить розносити кацапську пропаганду - я ж бачу що пишуть кацапи, посилання сюди кидав. Не доходить. Ну ок, бовтайтесь далі в собою ж створеному інформаційному лайні, де ви дружно топите зєлю. Тільки там же зараз тоне Президент України і сама Україна. Але винні не ви, звичайно. Пздц, палата шизофреніків.
Порошенко закликав Зеленського до об'єднання
СУБОТА, 22 СІЧНЯ 2022, 15:50
94430
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/22/7321342/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/22/7321342/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/22/7321342/#comments 81
ФОТО "ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ"
Експрезидент Петро Порошенко закликав владу підписати символічний акт про об'єднання.
Джерело: Порошенко на круглому столі "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави", повідомляє сайт "https://eurosolidarity.org/2022/01/22/poroshenko-na-naczionalnomu-kruglomu-stoli-yednist-narodu-zahyst-demokratiyi-oborona-derzhavy/?fbclid=IwAR3oM1Dr9ym7UNJOgg9Ny4GuxmV5UBnVzzobxEKYHmLF1V50Ms9CXKKVuHU Європейської солідарності "
Дослівно: "І я закликаю до єдності. До символічного акту, який нам треба підготувати і підписати вже зараз. Я дуже шкодую, що немає тут Зеленського і немає тут влади. Але ми не можемо залишатися заручниками, ми закликаємо владу взяти участь в процесі об'єднання.
Вчора я сказав в ефірі, що Зеленський точно не мій друг. І ця дріб'язковість, переслідування опозиції точно не дає аргументів для об'єднання. Але інтереси держави вищі. І сьогодні мій голос також за об'єднання".
Деталі: Порошенко зазначив, що якщо "не буде влади", то треба об'єднатися демократичним опозиційним силам.
"Не заради лідерства, не під партійними парасолями, а заради і навколо України. І цей символічний акт теж треба підписати вже і зараз", - сказав він.
"За час війни ми відкрили прості істини. Перша істина: той, хто не годує свою армію - буде годувати іншу. Друга істина: хочеш миру - готуйся до війни. Третя істина: як не заглядай в очі і не плач, Москва сльозам не вірить. І об'єднання цих трьох істин - четверта. Це є "геть від Москви", разом - до ЄС та НАТО. Це має бути спільною платформою, яка нас всіх об'єднає", - зазначив Порошенко.
Хто тим дибілам винний, що вони почали виконувати російську інтерпретацію. Мабуть читали російський варіант, державної мови то вони тоді ще не знали.
https://www.youtube.com/@ihorlapin Lapin FROM UKRAINE
Єрмак проти Кіркорова 🤢🤢🤢 або БДЖОЛИ ПРОТИ МЕДУ
https://www.youtube.com/watch?v=SXYdKtVhKUk
На яких помийка вас подляк знаходить?
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Реєстрація: 06.03.2023
І я не гінеколог, тому мене не цікавить інформація про вашу матку.
*у наступному ж реченні*
-ВАШ ПАРАШЕНКА ПАДПИСАЛ ЗРАДНИЦЬКІ МІНСЬКІ УГОДИ, МИ ТАКОЇ ЗРАДИ НЕ ДОЗВОЛИМО
У цьому вся суть зелених уйобків
Медведчук з родиною є бізнеспартнерами Коломойського в енергетичних компаніях: ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго»; металургійних заводах: ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» і АТ «Запорізький завод феросплавів»; логістичних компаніях, які входять в систему так званого Одеського перевалочного комплексу, а також у трьох телеканалах: ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», ТОВ «Гравіс-Кіно» («2+2»), ПрАТ «ТК «ТЕТ».
Ну та може насправді я помиляюся..
Описану помилку він вже допустив на виборах. Було б дуже дивно якщо він її повторює.
А зеля робить вигляд, що виконує людські бажання. Хочете вихідні - тримайте. Хочете шашлики - будь ласка. Робити нічого не треба. Хороший сцар за вас все зробить. А чого не зробив обіцяне - так то погані бояри підвели. Тому його так і *******.
І тому з'ї...вся у Фпанцію та пиз...ш...?!
Зважена та розумна думка ...і без закидання на адресу нинішнього Гаранта ...
Всё-таки Петя - государственный деятель, а Зеля - КВНщик.
СУБОТА, 22 СІЧНЯ 2022, 15:50
94430
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/22/7321342/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/22/7321342/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/22/7321342/#comments 81
ФОТО "ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ"
Експрезидент Петро Порошенко закликав владу підписати символічний акт про об'єднання.
Джерело: Порошенко на круглому столі "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави", повідомляє сайт "https://eurosolidarity.org/2022/01/22/poroshenko-na-naczionalnomu-kruglomu-stoli-yednist-narodu-zahyst-demokratiyi-oborona-derzhavy/?fbclid=IwAR3oM1Dr9ym7UNJOgg9Ny4GuxmV5UBnVzzobxEKYHmLF1V50Ms9CXKKVuHU Європейської солідарності "
Дослівно: "І я закликаю до єдності. До символічного акту, який нам треба підготувати і підписати вже зараз. Я дуже шкодую, що немає тут Зеленського і немає тут влади. Але ми не можемо залишатися заручниками, ми закликаємо владу взяти участь в процесі об'єднання.
Вчора я сказав в ефірі, що Зеленський точно не мій друг. І ця дріб'язковість, переслідування опозиції точно не дає аргументів для об'єднання. Але інтереси держави вищі. І сьогодні мій голос також за об'єднання".
Деталі: Порошенко зазначив, що якщо "не буде влади", то треба об'єднатися демократичним опозиційним силам.
"Не заради лідерства, не під партійними парасолями, а заради і навколо України. І цей символічний акт теж треба підписати вже і зараз", - сказав він.
"За час війни ми відкрили прості істини. Перша істина: той, хто не годує свою армію - буде годувати іншу. Друга істина: хочеш миру - готуйся до війни. Третя істина: як не заглядай в очі і не плач, Москва сльозам не вірить. І об'єднання цих трьох істин - четверта. Це є "геть від Москви", разом - до ЄС та НАТО. Це має бути спільною платформою, яка нас всіх об'єднає", - зазначив Порошенко.
Заява ПОЛІТИКА і ДЕРЖАВНИКА.
Про тот же Томос - я воздавал Порошенко должное, хотя привлечение к этому Нарика несколько подпортило эффект. Реформы армии - это однозначно плюс, отсутствие реальной судебной реформы и жульнические законы про выборные должности, на которые власть почти всегда может по факту провести своего человека - однозначно минус и тд.
Я Порошенко и хвалил, и ругал - по делам его, точно также отношусь и к Зеленскому.
Для вас же - написать что-то негативное про Порошенко - это табу, красная тряпка, равно как недопустимо и что-то позитивное написать про Зелю - его можно только ругать.
По поводу хамла - туда же - ты уже "по фене заботал".