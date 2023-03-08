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Тимчасовий захист у ЄС для українських біженців може бути продовжений до 2025 року, - Єврокомісія

біженці

Європейська Комісія оголосила про можливість подальшого продовження до 2025 року директиви ЄС про тимчасовий захист щодо прийому українських біженців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Директива про тимчасовий захист виявилася важливим інструментом для забезпечення негайного захисту в ЄС, і вона має залишатися частиною набору інструментів у розпорядженні Європейського Союзу в майбутньому", - ідеться в комюніке Єврокомісії, опублікованому в середу в Брюсселі.

У ньому заявляється, що "Євросоюз готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно". "Захист вже продовжено до березня 2024 року і може бути продовжено до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження в разі потреби", - зазначили у ЄК.

У документі наголошується, що директиву було вперше введено в дію 4 березня 2022 року. Відтоді близько 4 млн осіб отримали негайний захист у ЄС, з яких понад 3 млн - у першій половині 2022 року. "Усі зареєстровані мали право на доступ до ринку праці, освіти, охорони здоров'я та житла", - повідомляють у Брюсселі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третина українських біженців в ЄС хочуть повернутися додому, - опитування

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Ну во многих странах уже режут льготы для беженок. Так что много кто вернется. Если отменят халявное жилье, то 95 процентов вернется
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08.03.2023 16:55 Відповісти
це сумарно 3 роки,за три роки проживання там на законних підставах ти уже маєш право отримати там ВНЖ, не просто захист, до війни дуже багато хто мріяв про це, і йшлося тільки там про Польшу чи Чехію переважно,а зараз можна по суті в любій країні Євросоюзу
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08.03.2023 17:04 Відповісти
Якщо не має затребуваного фаху, немає відповідної мови, то понту від тих мрій. В західній Європі нікому не потрібні нові "джамшути" у тому числі з України. А ще є болюче квартирне питання
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08.03.2023 17:47 Відповісти
Це було відомо, коли почали штампувати вид на проживання до 2026 року.
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08.03.2023 17:08 Відповісти
За три роки самий тупий мову вивчить хоча б на розмовному рівні. А це за кордоном головне.
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08.03.2023 18:13 Відповісти
Ті, хто знайшов постійну роботу та опановує мову скоріше за все залишиться там. А ті, хто хотів "халяви" і думав, що решту життя просидить на допомізі повернуться, щойно "халява" скінчиться. Тобто, Україна втратить значну кількість працездатних фахівців.
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08.03.2023 18:56 Відповісти
Це лишень рекомендації. Кожна країна ЄС приймає рішення самостійно. От гостинна Польща як встановила кінцеву дату легального перебування воєнних мігрантів 23.08.2023, так її і не змінює. А подавати на карту тимчасового перебування (щоб залишитись після цієї дати) отримали право лише особи, які знайшли роботу. Причому тільки самі особи. Їх неповнолітні діти залишитись не зможуть.
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08.03.2023 20:08 Відповісти
 
 