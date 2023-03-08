Тимчасовий захист у ЄС для українських біженців може бути продовжений до 2025 року, - Єврокомісія

Європейська Комісія оголосила про можливість подальшого продовження до 2025 року директиви ЄС про тимчасовий захист щодо прийому українських біженців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Директива про тимчасовий захист виявилася важливим інструментом для забезпечення негайного захисту в ЄС, і вона має залишатися частиною набору інструментів у розпорядженні Європейського Союзу в майбутньому", - ідеться в комюніке Єврокомісії, опублікованому в середу в Брюсселі.

У ньому заявляється, що "Євросоюз готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно". "Захист вже продовжено до березня 2024 року і може бути продовжено до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження в разі потреби", - зазначили у ЄК.

У документі наголошується, що директиву було вперше введено в дію 4 березня 2022 року. Відтоді близько 4 млн осіб отримали негайний захист у ЄС, з яких понад 3 млн - у першій половині 2022 року. "Усі зареєстровані мали право на доступ до ринку праці, освіти, охорони здоров'я та житла", - повідомляють у Брюсселі.

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