Євросоюз збільшить на 2 млрд євро розмір фонду, з якого фінансується військова підтримка України

Посли держав Європейського союзу 8 березня погодили виділення ще 2 мільярдів євро у Європейський фонд миру, який, зокрема, використовується для фінансування оборонної допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

"Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові 2 мільярди євро для Європейського фонду миру. Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", – йдеться в дописі шведського головування в Раді ЄС.

Протягом середи, 8 березня, у Швеції проходить неформальна зустріч глав оборонних відомств країн Євросоюзу, під час якої обговорюється питання надання Україні зброї. У ній бере участь і міністр оборони нашої держави Олексій Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для забезпечення України боєприпасами є три варіанти: Надати з власних запасів, спільне замовлення та збільшення спроможності оборонної промисловості ЄС, - Боррель

Напередодні засідання високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що європейські країни можуть вибрати один із трьох варіантів забезпечення України боєприпасами та військовим обладнанням, а також закріпити середньострокові й довгострокові заходи для продовження військової підтримки Києва.