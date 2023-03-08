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Майдан приніс Україні війну і втрату 20% території, - глава партії влади Грузії Кобахідзе

кобахідзе

Глава партії влади Грузії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе заявив, що війна в Україні стала наслідком Майдану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

8 березня Кобахідзе провів брифінг щодо протестів та сутичок людей із правоохоронцями, які відбулися напередодні. Кобахідзе заявив, що закон про "іноземних агентів", який збурив громадськість, уточнює, "чиїм добросовісним чи нечесним цілям і завданням служать конкретні організації - народу Грузії чи іноземним силам". Він також звинуватив "грузинську та американську радикальну опозицію" в розгортанні кампанії проти законопроєкту та спробі наклеїти на нього"ярлик російського закону".

Перед заявою Кобахідзе депутатка Європарламенту Віола фон Крамон підтримала грузинських протестувальників, написавши: "Грузинський уряд зрадив Грузію. Зрадив свою Конституцію, своє європейське майбутнє, свій народ. Ми стоїмо на боці сміливих людей, які борються за свої свободи і не хочуть бути частиною "русского мира". Євродепутатка також поширила відео протестів, зазначивши, що воно нагадує їй часи Майдану в Україні у 2013-2014 роках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після прийняття закону про "іноагентів" парламентом Грузії у Тбілісі почалися масові заворушення. Президентка Зурабішвілі готує звернення

Коментуючи цю заяву, Кобахідзе назвав засновника "Єдиного національного руху" Михеїла Саакашвілі "грузинським Януковичем".

"Що Майдан приніс Україні? На другому році в Україні була війна, під час якої вони втратили Крим і велику частину Луганщини та Донеччини. Продовженням усього цього є війна, яка зараз триває в Україні. Загалом Україна втратила 20% території країни. Це результат процесів, яких хочуть радикали в Грузії, що їх підтримує Віола фон Крамон. Ми будемо діяти не згідно з порядком денним радикалів та Віоли фон Крамон, а відповідно до інтересів грузинського суспільства", - заявив Кобахідзе.

Також читайте: Глава керівної партії Грузії Кобахідзе побачив "перевагу Росії в Україні", президентка Зурабішвілі назвала його заяви поразницькими

Автор: 

Грузія (1852) Євромайдан (957) Кобахідзе Іраклі (27)


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Топ коментарі
+114
Грузинський пазл засіяв новими (кремлівськими) фарбами ...
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08.03.2023 17:16 Відповісти
+104
Твої кацапи принесли, курво.
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08.03.2023 17:16 Відповісти
+95
Клоун, скільки відсотків території вже нема у Грузії через твоїх козломордих друзів?
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08.03.2023 17:17 Відповісти
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Не хотите умирать за свою родину. Будете умирать за Карабах.
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08.03.2023 18:50 Відповісти
зеленський теж Майдан висміював на радість кацапам. памятаєте про ********* палички?
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08.03.2023 18:57 Відповісти
я много писал здесь об этих конченых ********* лёгших под *****,гнобящих в тюрьме Героя грузии Сааакашвили.их всех возглавляет бидзи́на иванишви́ли.это или завербованный агент говнорашки,или продавшеееся за бабло дерьмо.я раньше был лучшего мнения о грузинах но недавно разочаровался.мало того что они прокацапскую власть терпят которая разорила их страну и грузия резко упала по уровню жизни,так они не хотят освободить Саакашвили,который поднял их страну,поборол корррррупцию в грузии,был и остался личным врагом *****,так они приняли сотни тысяч кацапов к себе забыв что кацапы сделали с их страной в 2008 году.всё таки онив корне отличаются от Украинцев походя своим безволием на белоруссов!
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08.03.2023 18:57 Відповісти
100%
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08.03.2023 21:37 Відповісти
а иди ***** *************** ****** ****..........................................
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08.03.2023 18:57 Відповісти
один там смелый и мужественный человек был-Вахтанг Кикабидзе!
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08.03.2023 18:59 Відповісти
Тебя ,кацапского ********,забыли спросить. ****** ***** и предатель своего народа и страны.
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08.03.2023 18:59 Відповісти
и эти продажные твари ещё претендуют на какое то членство грузии в ес и в нато?! в таёжный союз их продажных тварей говнорашка примет а не в европу!
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08.03.2023 19:00 Відповісти
А який відсоток території абхазії втратила грузія? Це так, аби брякнуть, типу, "не розхитуйте". Ну, можна залишитись на своїх територіях рабами рашистів, що вже майже трапилось. Хочуть такої участі - вперед по домівках. Знову ж таки - для Заходу вихід расєї на узбережжя Чорного моря дуже небажаний, і він зацікавлений у Грузії, як і в Україні саме з цієї причини. Хоча в України є ще прямі кордони з ЄС, так що в нас зацікавленість більша
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08.03.2023 19:01 Відповісти
20%территории Грузии в оккупации....Абхазия и Осетия.....тоже из за майдана потеряли?
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08.03.2023 19:55 Відповісти
какой-то неудобный вопрос...
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09.03.2023 00:25 Відповісти
Что бы ты здох в адских муках ,*****.
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08.03.2023 19:02 Відповісти
В порівнянні з тим,що втратила Грузія--Україна майже нічого не втратила.
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08.03.2023 19:03 Відповісти
В Грузии не было майдана, но война и потеря территорий была, так может быть не в майдане дело, а в ******** соседе?
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08.03.2023 19:06 Відповісти
Текст цьому л(п)ідеру писали прямо на Луб'янці.
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08.03.2023 19:06 Відповісти
а я думав, що це зробила расія. А тут от що. грузинський ****** при владі.
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08.03.2023 19:07 Відповісти
Цей лідер не розуміє, що х*йло для себе вирішив нічого більше не віддавати, а тільки "повертати". Моськ. війська тепер принципово не виводять, а банально забирають собі шматки країн...
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08.03.2023 19:09 Відповісти
Ой, та все він добре розуміє. Просто озвучує текст, написаний в кремлі.
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08.03.2023 19:28 Відповісти
у грузии свои зе****
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08.03.2023 19:14 Відповісти
Майдан зберіг Україні незалежність країни, зберіг її суб'єктність, в той час коли ***** вважало, що вже практично захопило її.
Що чекало на Україну у випадку втрати суверенітету видно з *********** заяви у лютому 2014 р., коли воно заявило що українців і України не існує, та з поведінки орків на окупованій території України, де вони викорінюють українців, частину вбивають, а інших намагаються перетворити на слухняних рабів.
Кобахідзе - ідіот
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08.03.2023 19:16 Відповісти
Не ідіот. Просто прислужник кремля.
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08.03.2023 19:29 Відповісти
Що воно меле? У Грузії аналогічна ситуація. Тобто щоб не втратити 20% ткриторії, треба лягти під кацапів повністю.
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08.03.2023 19:22 Відповісти
...що Грузія наразі і робить...
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08.03.2023 19:30 Відповісти
Зря считаете что этого толстомордого не поддерживает население Грузии.
Сразу после войны Саака придумал что они воевали не с Россией, а с Путиным и грузинам это очень понравилось.
После разгона вчерашнего митинга сколько пришло на повторный, то-то.....
У них до сих пор Сталин величайший политик и что от них после этого хотеть?
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08.03.2023 19:29 Відповісти
У 2019 році був у Грузії. Тоді за Саакашвілі та проти нього було 50 на 50. По вулицях їздили агітмашини, що закликали виступати проти Іванішвілі. Але Україну підтримували практично всі. Прийом росіянців грузини пояснювали обмеженістю джерел доходів. Типу "якщо ми не будемо приймати туристів з рф, то ми ще більш збідніємо..." Та рф же ж відібрала у вас 20% території! "А що поробиш, коли гроші потрібні..."
Минуло 3,5 роки режиму Іванішвілі, і зміни в гірший бік очевидні. Те саме було би і з Україною, якби януковоч пішов на другий термін.
Те саме і буде з Україною, якщо на другий термін піде зеленський. Монополія влади - жахлива річ за руйнівними наслідками.
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08.03.2023 19:39 Відповісти
Зеленский любимчик Запада. Минимум свои законные два срока будет президентом. А потом через пять лет можно еще на два.)
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08.03.2023 20:22 Відповісти
Друже,не пиши зерні
За зєлєю плачуть слідчі із FBI,хочуть з ним поговорити про його бородатого "друга"
Зєля получить пісти,за те що він "чудить"
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08.03.2023 20:39 Відповісти
+100500
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11.03.2023 06:50 Відповісти
упаси Господи..
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08.03.2023 22:09 Відповісти
Після Саакашвілі Грузія лягла під кацапів
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08.03.2023 19:41 Відповісти
Підари! Як і наші, зелені малороські підари!
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08.03.2023 19:41 Відповісти
Что-то этот "грузин" напоминает лицом Анатолия Карпова и Явлинского в молодости.
И фамилия - Кобахидзе: Сталин тоже был Коба, и этот корень во многих фамилиях:
Коберник, Кобинец, Кобченко - так свои по корню фамилии видят в списках своих.
"Наших", как они любят говорить.
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08.03.2023 19:42 Відповісти
Грузія втратила 20% території і без Майдану. Може справа не в Майдані, а в дебільному сусідові?
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08.03.2023 19:42 Відповісти
В Грузии эту партию называют "Российская мечта".
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08.03.2023 19:46 Відповісти
Війна і втрата територій відбулася внаслідок того, що алкаш єльцин зробив своїм нащадком чекіста путлера для того, щоб той захопив Україну. Все інше є другорядним.

Памятаю тодішні слова

єльцина до москалів, щоб вони весь час думали про Україну. Це значить, що про захоплення України.

Політики України корінням з комуняцької номенклатури ссср і гниди московських вошей. Вони не думали про Україну, а тільки крали. І олігархи, які породжені цими політиками такі ж. Вони не побудували систему захиста - ідеологічного, економічного, військового, системного плана.
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08.03.2023 19:47 Відповісти
Рабов до раю не пускають!
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08.03.2023 19:50 Відповісти
То "Грузинська мрія" є винною у війні і окупації рашею території Грузії!
Треба було як белорусим тихо погодитись стати губернією!
І все!
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08.03.2023 19:52 Відповісти
Тогда еще не было этой партии.
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08.03.2023 20:15 Відповісти
Так и в Украине небыло партий ни "СН", ни "ОПЗЖ", но слуги урода и зажопники - были,только называли себя иначе!
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08.03.2023 22:50 Відповісти
Не майдан приніс Україні війну, а паРаша.
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08.03.2023 20:04 Відповісти
Я надеюсь грузины повесят этого ********.
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08.03.2023 20:05 Відповісти
окологрузинскитй ублюдок на зарплате у кремлядей
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08.03.2023 20:21 Відповісти
Він хотів сказати рускій мір це все приніс.
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08.03.2023 20:22 Відповісти
"Майдан" приніс національне самоусвідомлення лишень 20ти відсоткам громадян України...
Без нього і стільки б не було..
Війна закономірний наслідок.. Проте, широкомасштабна війна -- наслідок низки інших "явищ"...
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08.03.2023 20:26 Відповісти
О ещё кусок говна за трампом всплыл. Если бы не майдан ,ща бы рашка уже Грузию добивала. И был бы в Украине сейчас гулаг по типу белорусского.
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08.03.2023 20:26 Відповісти
Его невозможно вылечить . СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ будет УКРАИНА!
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08.03.2023 20:46 Відповісти
Привет народу Казахстана, спасибо за все
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09.03.2023 10:06 Відповісти
Підер перекрутив усе.Майдан був тільки тією точкою,коли ***** зрозуміло,що гроші витрачені на аля бєларускій сценарій пропали й народ не потерпить зека і таких як він.А що мали,януковіча услишать?((Яке кончене.
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08.03.2023 20:58 Відповісти
Чому вітер дме? Тому що дерева хитаються...
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08.03.2023 21:04 Відповісти
Народная мудрость как всегда лаконична и гениальна
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09.03.2023 10:07 Відповісти
Ах4657643евшая тварь! Если грузины не восстанут, то .....сорри, бейба....Это рашкин анклав. Пи7557ец!!! Палево, точка, ком.
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08.03.2023 21:25 Відповісти
kacaps'ki vuxa styrchat' z kysheni c'ogo vylupka !!!
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08.03.2023 21:55 Відповісти
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор
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08.03.2023 22:11 Відповісти
грузія пішла по пізде...
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08.03.2023 23:06 Відповісти
А твій висер - результат твого довбойобства
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08.03.2023 23:19 Відповісти
Майдан був просто використаний кремлем, щоб зреалізувати свої плани по анексії Криму. Для цього вони і ставили зека до влади, щоб в потрібний час спровокувати Майдан. А далі кремлівські провокатори перевели мирний Майдан в палаючий і далі все пішло по кремлівському сценарію.
Якби просто пристрелили в свій час Януковича, не було б ні анексії Криму, ні війни , ні сотень тисяч загиблих і тисяч розбомблених міст.
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08.03.2023 23:42 Відповісти
Грузини остаточно впали в моїх очах.

Де ти гордий народе?!

Якісь проросійські Януковічошвілі суцільні
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08.03.2023 23:48 Відповісти
Это как посмотреть: "Майдан ВЕРНУЛ Украине 80% территории" ...
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08.03.2023 23:51 Відповісти
Грузия, март 2023

"...все идет по старой и предсказуемой схеме.
Небольшая по населению страна приняла гигантское количество «беженцев» из россии.
Это - важный элемент ползучей оккупации. Там главное - конечный результат - насыщение своим рабским, отравленным империализмом населением соседней страны.
Это может быть силовой акцией или прямым замещением после депортации местного населения, этой же цели они добивались вымариванием голодом местного населения и прочими подобными приемами.
Просто вспомним, что до Второй Мировой войны по учетам проходило 80 миллионов украинцев. Это - именно оно..."

"...И вот дрейф в сторону москвы переходит неизбежный Рубикон, когда кремлевская агентура
и связанные с ними проститутки сбрасывают маски и показывают свои матрешечные хари.."

"...подводит (2е: кремлевская агентура) правовую базу под политические репрессии,
а это значит, что оно уже не собирается отпускать власть, и для этого планирует уничтожать любую оппозицию..."

"...силовое подавление протестов говорит о том, что они (2е: кремлевская агентура) довели страну до точки,
когда россияне, которые наводнили (2е: оккупируемую страну), начнут вопить «Прутин введи!»..."

"...По тому, как там развивается ситуация в последние месяцы, можно с уверенностью сказать о том, что если бы москва не увязла с войной в Украине и не убила бы у нас большую часть своей армии, то прутин уже бы ввел свои войска в Тбилиси, где защищал бы права русскоязычного населения. Более того, он сделал бы это по просьбе грузинского правительства.
Схема работает четко и ровно так, как работала раньше, поэтому сейчас важно то,
как себя покажут грузины, населением или народом.
Теперь все зависит от их реакции на все это. Ситуация подошла к точке невозврата и им это надо четко понимать..."



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09.03.2023 00:06 Відповісти
интересно куда он будет сваливать . некуда наверное будет. ТОЛЬКО на место Саакашвили.. СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.03.2023 10:44 Відповісти
*****
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09.03.2023 11:55 Відповісти
Грузія далеко попереду України за рахунок того, що в ній встиг зробити Саакашвілі. І якби він був президентом Грузії зараз, то ми її ніколи б уже не наздогнали.
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09.03.2023 13:53 Відповісти
Ага
Керував Одеською ОДА , пам'ятаємо )
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30.05.2024 20:48 Відповісти
Грузинський уряд хоче в СРСР-2
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30.05.2024 19:52 Відповісти
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