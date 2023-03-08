Майдан приніс Україні війну і втрату 20% території, - глава партії влади Грузії Кобахідзе

Глава партії влади Грузії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе заявив, що війна в Україні стала наслідком Майдану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

8 березня Кобахідзе провів брифінг щодо протестів та сутичок людей із правоохоронцями, які відбулися напередодні. Кобахідзе заявив, що закон про "іноземних агентів", який збурив громадськість, уточнює, "чиїм добросовісним чи нечесним цілям і завданням служать конкретні організації - народу Грузії чи іноземним силам". Він також звинуватив "грузинську та американську радикальну опозицію" в розгортанні кампанії проти законопроєкту та спробі наклеїти на нього"ярлик російського закону".

Перед заявою Кобахідзе депутатка Європарламенту Віола фон Крамон підтримала грузинських протестувальників, написавши: "Грузинський уряд зрадив Грузію. Зрадив свою Конституцію, своє європейське майбутнє, свій народ. Ми стоїмо на боці сміливих людей, які борються за свої свободи і не хочуть бути частиною "русского мира". Євродепутатка також поширила відео протестів, зазначивши, що воно нагадує їй часи Майдану в Україні у 2013-2014 роках.

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Коментуючи цю заяву, Кобахідзе назвав засновника "Єдиного національного руху" Михеїла Саакашвілі "грузинським Януковичем".

"Що Майдан приніс Україні? На другому році в Україні була війна, під час якої вони втратили Крим і велику частину Луганщини та Донеччини. Продовженням усього цього є війна, яка зараз триває в Україні. Загалом Україна втратила 20% території країни. Це результат процесів, яких хочуть радикали в Грузії, що їх підтримує Віола фон Крамон. Ми будемо діяти не згідно з порядком денним радикалів та Віоли фон Крамон, а відповідно до інтересів грузинського суспільства", - заявив Кобахідзе.

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