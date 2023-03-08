Майдан приніс Україні війну і втрату 20% території, - глава партії влади Грузії Кобахідзе
Глава партії влади Грузії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе заявив, що війна в Україні стала наслідком Майдану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
8 березня Кобахідзе провів брифінг щодо протестів та сутичок людей із правоохоронцями, які відбулися напередодні. Кобахідзе заявив, що закон про "іноземних агентів", який збурив громадськість, уточнює, "чиїм добросовісним чи нечесним цілям і завданням служать конкретні організації - народу Грузії чи іноземним силам". Він також звинуватив "грузинську та американську радикальну опозицію" в розгортанні кампанії проти законопроєкту та спробі наклеїти на нього"ярлик російського закону".
Перед заявою Кобахідзе депутатка Європарламенту Віола фон Крамон підтримала грузинських протестувальників, написавши: "Грузинський уряд зрадив Грузію. Зрадив свою Конституцію, своє європейське майбутнє, свій народ. Ми стоїмо на боці сміливих людей, які борються за свої свободи і не хочуть бути частиною "русского мира". Євродепутатка також поширила відео протестів, зазначивши, що воно нагадує їй часи Майдану в Україні у 2013-2014 роках.
Коментуючи цю заяву, Кобахідзе назвав засновника "Єдиного національного руху" Михеїла Саакашвілі "грузинським Януковичем".
"Що Майдан приніс Україні? На другому році в Україні була війна, під час якої вони втратили Крим і велику частину Луганщини та Донеччини. Продовженням усього цього є війна, яка зараз триває в Україні. Загалом Україна втратила 20% території країни. Це результат процесів, яких хочуть радикали в Грузії, що їх підтримує Віола фон Крамон. Ми будемо діяти не згідно з порядком денним радикалів та Віоли фон Крамон, а відповідно до інтересів грузинського суспільства", - заявив Кобахідзе.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що чекало на Україну у випадку втрати суверенітету видно з *********** заяви у лютому 2014 р., коли воно заявило що українців і України не існує, та з поведінки орків на окупованій території України, де вони викорінюють українців, частину вбивають, а інших намагаються перетворити на слухняних рабів.
Кобахідзе - ідіот
Сразу после войны Саака придумал что они воевали не с Россией, а с Путиным и грузинам это очень понравилось.
После разгона вчерашнего митинга сколько пришло на повторный, то-то.....
У них до сих пор Сталин величайший политик и что от них после этого хотеть?
Минуло 3,5 роки режиму Іванішвілі, і зміни в гірший бік очевидні. Те саме було би і з Україною, якби януковоч пішов на другий термін.
Те саме і буде з Україною, якщо на другий термін піде зеленський. Монополія влади - жахлива річ за руйнівними наслідками.
За зєлєю плачуть слідчі із FBI,хочуть з ним поговорити про його бородатого "друга"
Зєля получить пісти,за те що він "чудить"
И фамилия - Кобахидзе: Сталин тоже был Коба, и этот корень во многих фамилиях:
Коберник, Кобинец, Кобченко - так свои по корню фамилии видят в списках своих.
"Наших", как они любят говорить.
Памятаю тодішні слова
єльцина до москалів, щоб вони весь час думали про Україну. Це значить, що про захоплення України.
Політики України корінням з комуняцької номенклатури ссср і гниди московських вошей. Вони не думали про Україну, а тільки крали. І олігархи, які породжені цими політиками такі ж. Вони не побудували систему захиста - ідеологічного, економічного, військового, системного плана.
Треба було як белорусим тихо погодитись стати губернією!
І все!
Без нього і стільки б не було..
Війна закономірний наслідок.. Проте, широкомасштабна війна -- наслідок низки інших "явищ"...
Якби просто пристрелили в свій час Януковича, не було б ні анексії Криму, ні війни , ні сотень тисяч загиблих і тисяч розбомблених міст.
Де ти гордий народе?!
Якісь проросійські Януковічошвілі суцільні
"...все идет по старой и предсказуемой схеме.
Небольшая по населению страна приняла гигантское количество «беженцев» из россии.
Это - важный элемент ползучей оккупации. Там главное - конечный результат - насыщение своим рабским, отравленным империализмом населением соседней страны.
Это может быть силовой акцией или прямым замещением после депортации местного населения, этой же цели они добивались вымариванием голодом местного населения и прочими подобными приемами.
Просто вспомним, что до Второй Мировой войны по учетам проходило 80 миллионов украинцев. Это - именно оно..."
"...И вот дрейф в сторону москвы переходит неизбежный Рубикон, когда кремлевская агентура
и связанные с ними проститутки сбрасывают маски и показывают свои матрешечные хари.."
"...подводит (2е: кремлевская агентура) правовую базу под политические репрессии,
а это значит, что оно уже не собирается отпускать власть, и для этого планирует уничтожать любую оппозицию..."
"...силовое подавление протестов говорит о том, что они (2е: кремлевская агентура) довели страну до точки,
когда россияне, которые наводнили (2е: оккупируемую страну), начнут вопить «Прутин введи!»..."
"...По тому, как там развивается ситуация в последние месяцы, можно с уверенностью сказать о том, что если бы москва не увязла с войной в Украине и не убила бы у нас большую часть своей армии, то прутин уже бы ввел свои войска в Тбилиси, где защищал бы права русскоязычного населения. Более того, он сделал бы это по просьбе грузинского правительства.
Схема работает четко и ровно так, как работала раньше, поэтому сейчас важно то,
как себя покажут грузины, населением или народом.
Теперь все зависит от их реакции на все это. Ситуация подошла к точке невозврата и им это надо четко понимать..."
Керував Одеською ОДА , пам'ятаємо )