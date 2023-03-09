Росіяни гатили по Києву всім - від "шахедів" до крилатих ракет. Влучили "Кинджалом", - КМВА

Протягом майже 7 годин повітряної тривоги росіяни випустили по столиці України практично всі типи свого повітряного озброєння.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння - починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет", - заявив він

Попко зазначив, що українська ППО збила "шахеди" та крилаті ракети.

"Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури", - написав голова КМВА.

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За попередньою інформацією, в Святошинському районі уламки ракети поранили двох людей та пошкодили автомобілі.