Росіяни гатили по Києву всім - від "шахедів" до крилатих ракет. Влучили "Кинджалом", - КМВА
Протягом майже 7 годин повітряної тривоги росіяни випустили по столиці України практично всі типи свого повітряного озброєння.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння - починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет", - заявив він
Попко зазначив, що українська ППО збила "шахеди" та крилаті ракети.
"Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури", - написав голова КМВА.
За попередньою інформацією, в Святошинському районі уламки ракети поранили двох людей та пошкодили автомобілі.
Топ коментарі
+21 Соса 2
показати весь коментар09.03.2023 08:51 Відповісти Посилання
+20 Vladko #550590
показати весь коментар09.03.2023 08:55 Відповісти Посилання
+10 Ivan Livliv #551274
показати весь коментар09.03.2023 08:58 Відповісти Посилання
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А аеродром,звідки носії«кинджалів»злітають,маємо повне право знищити.Бо бульбофюрер занадто заноситься,дуже вже себе в безпеці відчув.
Надеюсь Буданов перестанет изображать из себя кинозвезду, а поедет в Казахстан договариваться с местными о забросах на территорию оркостана заряженных взрывчаткой для горных работ грузовиков или даже вагонов поездов. Когда у кацапов ЖД вагон полный взрывчатки разок бомбанет, сразу шелковыми станут. Это все, чем мы можем им ответить, к сожалению.
ГОворят, что от иранских ракет отказался ******, когда американцы сказали, что в таком случае они дадут Украине АТАКАМСы.
Так что неизвестно что лучше, а что хуже в варианте, когда мы получим два десятка АТАКАМС а орки получат тысячу Искандеров.
Ядерное оружие как раз и есть наступательным оружием первого удара. Ответный удар "с того света" служит слабым моральным утешением обреченным на гибель.
Два удара по конгломерату Тель-Авива и Иерасулима означает прекращение существования Израиля как государства, способного оказать дальнейшее вооруженное сопротивление. В свою очередь, чтобы уничтожить инфраструктуру Ирана при его площади среди гор не хватит боеголовок всего блока НАТО.
и мне поспать не дали
Користування неофіційними джерелами (телеграм-канали і т.п.) допомагає. Вчора опівночі прочитав, що вилетіли 10 Ту-шок і відбулися пуски, і пішов спати в коридор. Так, не в підвал, але хоча б склом від вибитого вікна не заріже
Якщо ви реально хочете реагувати на нічну тривогу (хоча б у коридор піти), то додаток для телефона вас збудить.