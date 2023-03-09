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Новини Війна
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Зброю та боєприпаси в Україну слід постачати швидше, - міністр оборони Литви Анушаускас

анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас закликав ЄС пришвидшити зусилля із закупівлі 155-мм артилерійських боєприпасів для України.

Про це він заявив на неформальній зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Ми маємо зробити свій внесок у зусилля міжнародної коаліції та терміново забезпечити Україну необхідними боєприпасами. Ми маємо прискорити доставку зброї та боєприпасів до України та виділити додаткові кошти на закупівлю 155-мм боєприпасів. Розмір замовлення має відповідати потребам України. Додаткові кошти ми маємо ще виділити ще у 2023 році", - сказав міністр.

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Міністр оборони України Олексій Резніков, який брав участь у зустрічі, підтвердив, що доставка нових боєприпасів в Україну - одна з найважливіших потреб на фронті.

Міністри домовилися про три найважливіші цілі закупівлі боєприпасів: якнайшвидше надати Україні необхідну підтримку, відновити військові запаси країн-членів ЄС, які нині скорочуються через підтримку України, та сприяти європейській оборонній промисловості.

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За попередніми оцінками, 15 промислових компаній, що працюють в 11 державах-членах, виробляють боєприпаси необхідного калібру і можуть бути частиною цих зусиль.

Автор: 

боєприпаси (2297) Литва (2453) допомога (8450) Євросоюз (13672) Арвідас Анушаускас (66)


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Хто тормозить поставки ?
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09.03.2023 09:01 Відповісти
Поки щось довезуть, пи..ять пів року які вони хороші
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09.03.2023 09:05 Відповісти
А они вообще существуют в таком количестве? Сначала надо ускорить их производство, открыв еще рядом десятки цехов. К тому же хорошим решением будет использовать нашу рабочую силу, экономя на больших зарплатах в Германии или Франции, та и в той же Польше. И без уплаты налогов, именно на время войны. На круглосуточную работу надо 3 смены плюс выходные, отпуска, больничные, можно считать и 4. Это десятки тысяч человек. Если каждому платить типичную европейскую зарплату чистыми в 30000-40000 евро в год и еще учесть общие затраты на налоги и страховку, которые удвоят эту сумму, то себестоимость 1 снаряда будет весьма высокой. У кацапов все намного проще. Зарплаты там крошечные, а мотивация работать в цеху огромная, ведь их специально-показательно кидают как пушечное мясо, запугивая собственное население, чтобы они на коленях сосали за бронь от мобилизации. Это уже так произошло. Они миллионы русаков отправят на завод, к счастью очень тупых, бухающих и все в криминале, но их темпы производства вполне могут перебить всю Европу целиком.
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09.03.2023 09:13 Відповісти
У ворога така ж сама проблема і в нього теж не існують у кількості, достатній, щоб досягти успіху і йому не допомогли ані іранськів снаряди, які постачаються ще з листопада і їх так і не вистачило і його промисловість теж не може виоготволяти їх у достатній кількості. Проблема існує в обох сторін, але НАТО має вихід з даної ситуації бо вона нарощує їх виробництво та закупить їх на мільярд доларів, а росія - ні.
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09.03.2023 09:40 Відповісти
Це не має значення ! Головне це домовленності Оману !
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09.03.2023 09:28 Відповісти
 
 