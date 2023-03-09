Зброю та боєприпаси в Україну слід постачати швидше, - міністр оборони Литви Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас закликав ЄС пришвидшити зусилля із закупівлі 155-мм артилерійських боєприпасів для України.

Про це він заявив на неформальній зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Ми маємо зробити свій внесок у зусилля міжнародної коаліції та терміново забезпечити Україну необхідними боєприпасами. Ми маємо прискорити доставку зброї та боєприпасів до України та виділити додаткові кошти на закупівлю 155-мм боєприпасів. Розмір замовлення має відповідати потребам України. Додаткові кошти ми маємо ще виділити ще у 2023 році", - сказав міністр.

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Міністр оборони України Олексій Резніков, який брав участь у зустрічі, підтвердив, що доставка нових боєприпасів в Україну - одна з найважливіших потреб на фронті.

Міністри домовилися про три найважливіші цілі закупівлі боєприпасів: якнайшвидше надати Україні необхідну підтримку, відновити військові запаси країн-членів ЄС, які нині скорочуються через підтримку України, та сприяти європейській оборонній промисловості.

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За попередніми оцінками, 15 промислових компаній, що працюють в 11 державах-членах, виробляють боєприпаси необхідного калібру і можуть бути частиною цих зусиль.