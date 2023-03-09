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Минулої доби росіяни обстріляли Херсонщину 86 разів, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень, - ОВА

херсон

8 березня російські загарбники 86 разів обстріляли територію Херсонщини, по Херсону армія РФ била 7 разів.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські загарбники 86 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши по області понад 430 снарядів. Мирні населені пункти потерпали від атак з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА. 

Армія РФ 7 разів била по житлових кварталах Херсона. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, 3 особи дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Автор: 

обстріл (29234) поранення (2819) смерть (6779) Херсон (3444) Херсонська область (5887)


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Тебе катували і вбивали.
Знищували і спалювали.
Підривали та розстрілювали.
Всюди. В кожному куточку України, де ступала нога окупанта.

Бо перше, що ненавидять росіяни - нашу українськість, наш герб, наш прапор та тебе, бо ти символ. Окупанти зносили твої памʼятники, переіменовували твої вулиці, але ти завжди продовжував жити. Бо ти в кожному українці змалечку. Ми знаємо твої вірші та твори, ми любимо твої картини та ненавидимо м@скалів.

Все, як ти і хотів.

В твій час тебе ненавидів ЛИШЕ цар. Зараз - ти став сильнішим. Тепер тебе ненавидить вся росія: і цар, і бояри, і раби.

Але ми тебе безмежно любимо.
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09.03.2023 09:22 Відповісти
 
 