Минулої доби росіяни обстріляли Херсонщину 86 разів, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень, - ОВА

8 березня російські загарбники 86 разів обстріляли територію Херсонщини, по Херсону армія РФ била 7 разів.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські загарбники 86 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши по області понад 430 снарядів. Мирні населені пункти потерпали від атак з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

Армія РФ 7 разів била по житлових кварталах Херсона. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, 3 особи дістали поранення різного ступеня тяжкості.