Ракетний удар по Харківщині: влучання в об’єкти інфраструктури, подвір’я приватного будинку, - ОВА

Вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Харкову та Харківській області. Попередньо, зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300.

Про це повідомив голова Харківської області Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Голова ОВА повідомив про влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У Харкові пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

"У смт Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила на подвір'я приватного будинку, пошкоджено декілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці. Ще 1 ракета в Пісочині влучила на відкритій території в болото.

У смт Слобожанське Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали приблизно 15 ударів по Харкову та області

Протягом доби росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Вовчанськ та інші населені пункти. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.