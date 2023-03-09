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Через пошкодження літака А-50 у Білорусі російська авіація буде змушена покладатися на наземне управління та винищувачі супроводу, - британська розвідка

літак,а-50,мачуліщі

Атакований безпілотником під Мінськом російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 був потрібний для запуску ракет "Кинжал".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 7 березня Олександр Лукашенко підтвердив, що один із невеликого парку російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50U MAINSTAY D, дислокований у Білорусі, було пошкоджено. При цьому літак майже, напевно, був атакований невеликим безпілотником.

А-50 був переміщений до ремонтної майстерні в Таганрозі в Росії. Повідомляється, що транзитний політ проходив меншою висотою, ніж зазвичай, імовірно, через пошкодження гермокабіни.

За даними британської розвідки, А-50 забезпечував дані для винищувача МіГ-31К, літака, модифікованого для запуску балістичної ракети повітряного базування "Кинжал", яку Росія розглядає як ключовий стратегічний потенціал. У модифікації було видалено внутрішній радар літаків, щоб збалансувати літак, що змусило пілотів покладатися зовнішні джерела інформації, такі як А-50.

"Існує реальна ймовірність того, що спільна російсько-білоруська авіація тепер буде змушена покладатися на наземне управління та винищувачі супроводу доти, доки не буде розгорнутий ще один А-50", - зазначають у Міноборони Британії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака на російський літак А-50 в Мачулищах: оприлюднено перші супутникові знімки. ФОТО

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авіація (4173) Білорусь (7969) літак (2968)


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Наземне управління п'є розсол та похмеляється іншими доступними способами.
А-50 так не зможе.
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09.03.2023 09:34 Відповісти
Ой, какая жалость. Не нашлось ни одного живого самолета на замену. У кацапов так все держится на тонкой зубочистке. Один раз попадем стрижиком в тушнятину, чтобы сдедонировали подвешенные ракеты. И всю тушнятину разнесет на 10км вокруг, больше они уже заменить их не смогут. С НАТО повоевать хотели, если бы в НАТО не было такое число ссыкунов, то вас бы уже давно снесли с карты мира. Точнее сказать, не совсем в НАТО, по опросам в странах старой Европы от 15 до 30% населения готовы даже не просто вступить в армию (таких там 3-5%), а просто сопротивляться вооруженной агрессии. А подавляющее большинство, свыше 67% (в Германии за 75%), не будут воевать за свою страну, они так и сказали по результатам опросов. Так что НАТО и Столтенберг просто отражает волю народную так сказать. Радует, что в Польше, странах Балтии, а также Словении и ее соседок хотя бы цифры 50-50 или даже 60-40 в сторону защиты своей Родины.
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09.03.2023 09:37 Відповісти
И эта говнопомойка собиралась с воевать с США и НАТО. Ппц клоуны. Даже не представляю себе что было бы в столкновении с США. Там бы точно за три дня кацапии бы вынесли все что летает, взрывается, ездит и дышит.
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09.03.2023 09:48 Відповісти
Реальная война не Голливуд. Самое лучшее качество американской армии это умение выбирать противников. Но и это иногда не срабатывает.
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09.03.2023 10:16 Відповісти
Питун!
Сдавайся, тебя не больно зарежут!
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09.03.2023 09:52 Відповісти
А-50 у "Джмелик" ("Шмель" по кацапски) -говно. Я его в ву изучал. Больше времени настройка косплекса. пітались ставить цифру - "Арбалет", на віходеп опять гавно.
Кто летал на Ту-126 вспомнят ******** условия екіпажа и ****** "Лиану"...
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09.03.2023 10:39 Відповісти
 
 