Вночі російські ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури Запорізької області, - ОВА
Вночі, під час ракетного масованого удару, було атаковано один з об’єктів критичної інфраструктури Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.
"У Запорізькій області мішенню п'яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об'єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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среди ночи ********, а утром и.о. мэра отчитывается о расписании трамваев.
пострадавших нет, кроме обкакавшейся от страха критической инфраструктуры.