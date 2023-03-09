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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі російські ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури Запорізької області, - ОВА

ракети

Вночі, під час ракетного масованого удару, було атаковано один з об’єктів критичної інфраструктури Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"У Запорізькій області мішенню п'яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об'єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

обстріл (29234) ракети (4075) Запорізька область (3740)


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09.03.2023 09:57 Відповісти
хоть что-то про Запорожье.
среди ночи ********, а утром и.о. мэра отчитывается о расписании трамваев.
пострадавших нет, кроме обкакавшейся от страха критической инфраструктуры.
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09.03.2023 11:18 Відповісти
 
 