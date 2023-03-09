УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10863 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 536 58

Росіяни вперше вдарили ракетами різних типів, цього разу випустили 6 "Кинджалів", - Ігнат

кинджал

Російські загарбники здійснили масований обстріл України ракетами різного типу.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Атака дійсно масштабна та дійсно вперше з ракет різних типів, "Кинджалів" цього разу. Аж шість. Шість "Кинджалів" загалом було випущено противником. Використовувалися літаки різні - стратегічної, дальньої авіації, МіГ-31 тощо", - сказав він.

За словами Ігната, росіяни здійснили 81 пуск ракет, зокрема 28 пусків крилатих ракет Х-101, Х-555 та 20 пусків "Калібрів" з трьох носіїв з Чорного моря.

Також окупанти запустили 6 ракет Х-22, 6 "Кинджалів" і 8 пусків керованих авіаційних ракет, які випускають переважно з Су-35 (Х-31, Х-59).

"І 13 пусків С-300 по балістичній траєкторії, по прифронтових містах. І 8 БПЛА "Shahed", - додав Ігнат.

Також читайте: Росіяни влучили в об’єкт енергетики на Кіровоградщині

Автор: 

крилаті ракети (1081) обстріл (29234) ракети (4075) Повітряні сили (2771) Ігнат Юрій (809)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
По обороне они как раз и не ударили! Ударили по тылу, чтобы людей терроризировать. А все склады боеприпасов и техники у нас похоже в Польше - фиг достанешь!
А Бульбофюрера нужно официально предупредить на уровне МЗС и ООН, что если российские военные силы на территории Белоруссии являются законными военными целями, а руководство Белоруссии является ответственным участником агрессии против Украины. И на официальном уровне типа ОНН подписать и заверить какой-нить печатью. Для протокола и следствия и шоб Лука ягодицами под усами не двигал грозно. Он уже давно в войне, а войска не посылает только потому, что биться без охраны остаться и из окна не выпасть во время полива картошки на балконе...
показати весь коментар
09.03.2023 10:15 Відповісти
+9
Убили мирных жителей, поломали пару лепов, может попали в несколько ТЕС. Больно, но не смертельно. Ракеты копили больше месяца, вот не поверю, что имея возможность кацапы бы не ударили демонстративно 24 февраля. Тупая, никчемная страна 404.
показати весь коментар
09.03.2023 10:27 Відповісти
+4
Тобто з ракетами в них зовсім погано? Стільки готувалися і пустили все, що є.
показати весь коментар
09.03.2023 10:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну це було прогнозовано. Як ще вони могли прорвати нашу оборону?
показати весь коментар
09.03.2023 10:05 Відповісти
По обороне они как раз и не ударили! Ударили по тылу, чтобы людей терроризировать. А все склады боеприпасов и техники у нас похоже в Польше - фиг достанешь!
А Бульбофюрера нужно официально предупредить на уровне МЗС и ООН, что если российские военные силы на территории Белоруссии являются законными военными целями, а руководство Белоруссии является ответственным участником агрессии против Украины. И на официальном уровне типа ОНН подписать и заверить какой-нить печатью. Для протокола и следствия и шоб Лука ягодицами под усами не двигал грозно. Он уже давно в войне, а войска не посылает только потому, что биться без охраны остаться и из окна не выпасть во время полива картошки на балконе...
показати весь коментар
09.03.2023 10:15 Відповісти
Дивний вислів про оборону я не коментуватиму.

А ось про бульбостан скажу так: цей гнійник давно вже треба накрити. Всіма можливими засобами вогневого ураження.
показати весь коментар
09.03.2023 10:26 Відповісти
А как вы относитесь к тому, чтобы ударить всеми средствами ураження еще и по Тегерану?
показати весь коментар
09.03.2023 10:31 Відповісти
Це стьоб такий? Якщо так, то він невдалий.
показати весь коментар
09.03.2023 10:34 Відповісти
Як і про оборону! В оборону входять аэродроми, вузлові станції розгрузки, фронтові склади боеприпасів і палива, а вже потім ті окопи, які викопала собі піхота під Бахмутом. Так от вдарити орки можуть тільки по окопам! Бо складів і аєродромів військових як таких немає - все постачається з коліс, а літаки літают с автодоріг. От оркам і залишається тіли інфрастуктура.
І питання - а чим ві б хотіли вдарити по Мачулищам, яке під самим Мінськом? Я думаю, що не Джавеліном чи Стугною...
показати весь коментар
09.03.2023 15:57 Відповісти
А хто говорить про Мачулищи? Я маю на увазі ВСЮ територію бульбостану. Там хіба цілей мало, до яких ми можемо дотягнутися? А, по великому рахунку, туди треба заходити і захоплювати цей гадючник ПОВНІСТЮ. Одразу ж позбудемося головняка у нас на західному кордоні і приведемо до влади дружній нам уряд.
показати весь коментар
09.03.2023 16:07 Відповісти
Ага, в Беларусь заходить, в Приднестровье заходить, в Приазовье заходить, на Донбассе держаться.

А ты сам куда из этих направлений пойдёшь?
показати весь коментар
09.03.2023 16:34 Відповісти
Шо? Розрив шаблону? А чому тут так всі бояться нестандартних ходів? Чому тільки кацапи можуть наступати і захоплювати території? Причому під надуманими приводами? А у нас під боком є пряма і безпоседня загроза (яка рано чи пізно знов спрацює), а ми туди навіть подивитися скоса боїмося.
показати весь коментар
09.03.2023 16:45 Відповісти
А что там нестандартного? Минск за 3 дня, просчитаться, завязнуть в чужой стране и увеличить линию фронта ещё на несколько сот километров, обосраться и увеличить риск проиграть на одном, а то и на нескольких фронтах.
Это действительно не стандартный ход.
А было бы чем Беларусь накрывать. Особенно когда на самых горячих направлениях не хватает боеприпасов, ввязывать в ещё одну авантюру - логично, чо.
показати весь коментар
09.03.2023 16:50 Відповісти
Вже все вирішили заздалегідь і спрогнозували поразку. Типово... З подібним менталітетом війни не виграють.

Ну сидіть і далі у обороні та сподівайтесь, що війна закінчиться швидко. Бо це ж авантюра. Бо ми загрузнемо. Бо розтягнемо лінію фронту.

А жити у постійній напрузі і очікувати удар краще? І дозволяти кацапам там готувати підрозділи, які вони кидають на східний напрям, це теж геніальний хід? І здригатися під час злету мігів це неймовірна насолода? І що наші наступальні дії на заході змусять кацапів перекинути частину своїх підрозділів з Бахмуту це повна маячня?

Синдром жертви він такий... Чо...
показати весь коментар
09.03.2023 16:58 Відповісти
При чём тут оборона и наступление. Нужно помнить, что ресурс украинский сильно ограниченный. Как в оружии, боеприпасах, так и тем более в людях. Уже гребут на улицах, давай эти остатки на какую-то херню тратить.
Наступать нужно на свои территории и их возвращать, а не пытаться кому-то карательный поход устроить с риском обосраться по всем фронтам. Вы, кажется, забыли, что Украина это Украина а не какая-то мега-держава, которая способна сразу двух соседей разгромить и у которой все операции обязательно должны быть успешны просто потому что. И на самом деле не разгромила ещё ни одного.
Это я не касаюсь таких тонкостей как то, что никто не позволит напасть на Беларусь и спонсировать подобные авантюры.
Короче, как-то ближе к земле нужно быть, а не в облаках.
показати весь коментар
09.03.2023 17:05 Відповісти
Все - ти мене переконав у тому, що для тебе це авантюра. Молодець. Аплодую стоячи.
показати весь коментар
09.03.2023 17:17 Відповісти
Погоди, посмотрим как наступление на Приазовье проходить будет. Если ни шатко, ни валко, то я надеюсь ты поймёшь, какую фигню про второй-третий фронт ты нёс.
показати весь коментар
09.03.2023 17:24 Відповісти
Читай вище. І на цьому я особисто ставлю крапку.
показати весь коментар
09.03.2023 17:25 Відповісти
Ставь сколько угодно. Это не отменяет того, что я написал.
показати весь коментар
09.03.2023 20:25 Відповісти
Разобраться с Бульбостаном можно до Бахмута, или потом? И если возьмем Бульбостан нужен нам будет еще Крым? Хотя появится вариант обменять Бульбостан на Крым с Краснодарским краем!
показати весь коментар
09.03.2023 16:11 Відповісти
Ми його просто візьмемо спочатку. А потім будемо розбиратися...
показати весь коментар
09.03.2023 16:13 Відповісти
Тобто з ракетами в них зовсім погано? Стільки готувалися і пустили все, що є.
показати весь коментар
09.03.2023 10:09 Відповісти
Х-22 600 штук ,вони максимум до центру долітають ...Ще на рік два вистачить
показати весь коментар
09.03.2023 10:27 Відповісти
X-22 - ne tochni, yak i C-300, edyne sho ih nereal'no zbyty
показати весь коментар
09.03.2023 10:57 Відповісти
Деякі залишки старих запасів в них ще є , але вони - вичерпуються і не поповняються , і це для нас хороша новина . Значить їхні склади , рано чи пізно спорожніють зовсім .
Вони звичайно в змозі виробляти нові , але обмежену кількість ( за різними оцінками близько 40 шт на місяць ) ,, які практично - зразу ж і вистрілюють .
Якщо врахувати це , і те що нам ще будуть надходити Патріоти , Іриси ті інші системи , ефективність нашої ППО буде зростати і далі , а їхніх ракетних атак - падати .
показати весь коментар
09.03.2023 10:30 Відповісти
сегодняшние попадания "старыми ракетами" это не очень хорошая для нас новина
показати весь коментар
09.03.2023 13:21 Відповісти
Само собою . Але мова була не про - попадання ракетами , а про дещо інше .
показати весь коментар
09.03.2023 13:29 Відповісти
Ага, а вы знаете, шо такое - стрелять короткими очередями?
показати весь коментар
09.03.2023 16:12 Відповісти
все шесть, вероятно, и долетели...
показати весь коментар
09.03.2023 10:10 Відповісти
Кинджалы, в настоящее время не перехватываются НИЧЕМ! Это пока единственная действующая гиперзвуковая ракета, которая имеет опыт реального боевого применения. Это очень напрягло американцев, которые наконец-то проснулись и начали дорабатывать свои разработки и сушить голову, чем их перехватывать.
На наше счастье, если Кинджал без ядерной головки то в нем не сильно много ВВ и он годен для точечных ударов.
То же самое есть соответсвенно и уу китайцев, но их ракеты пока в бою не видели, слава Богу.
И похоже ближайшие несколько леи от гиперзвуковых средств ничего не будет, кроме уничтожения пусковой установки до запуска...
показати весь коментар
09.03.2023 11:22 Відповісти
Если средство ПРО находится не далеко от объекта в в который летит кинжал, то оно собьет его. Такое как Железный купол.
показати весь коментар
09.03.2023 14:18 Відповісти
К сожалению даже хваленый продукт еврейского заоблачного гения "Железный купол" не может перехватывать объекты со скоростью более 3 махов.
показати весь коментар
09.03.2023 16:02 Відповісти
Может, так как имеет принципиально иной принцип наведения - ракета сама высчитывает курс перехвата. Ракета перехватчик сама очень быстрая и если угол атаки острый, то перехватит.
показати весь коментар
09.03.2023 16:40 Відповісти
Не может, т.к. любому радару, чтобы определить скорость цели нужно измерить расстояние до двух разных точек нахождения цели, чтобы определить расстояние, пройденное целью за известный промежуток времени.
В случае движения цели со скоростью больше около 6 махов у радара нет времени, чтобы просчитать ту самую третью точку, где ракета собьет цель.
В Украине впервые были применены гиперзвуковые ракеты (Кинджал). И сбивать их не могут даже теоретически по техническим воможностям радаров и ракет-перехватчиков...
У Кинджала скорость 10М, а это значит, что дальность ракекты Купола Железного он пройдет за 13 секунд. Ракета Купола даже не успеет стартовать.
Теоретически, чтобы сбить гиперзвуковую ракету нужно засечь ее сначала со спутника по инфракрасному излучению или вспышке плазмы, потом передать ее координаты станциям дальнего слежения, те в свою очередь передают ее станциям среднего диапазона и потом уже подготовленные данные передаются расчету ПВО. Теоретически возможно, практически еще не получалось!
показати весь коментар
09.03.2023 18:07 Відповісти
На гиперзвуке кинжал летит пока не вошёл в плотные слои атмосферы, затем он замедляется над целью и летит по параболе вниз. Обычные ПВО не успеют. Радар Купола видит и успеет, если находится в зоне объекта. Ракета Железного купола сама вычисляет нужную для перехвата траекторию. Она наводится не по инфракрасном излучению.
показати весь коментар
09.03.2023 18:25 Відповісти
Интересно, как это он замедляется - тормозной парашют выпускает?
Больно интересные факты из физики узнаем. И супер-ракета Железного купола, которая своей ГСН наводиться на баллистические ракеты. Вы случайно не работаете военным экспертом в детском журнале типа "Мурзилка".
А вот остальные темные думают, что сбивать Кинджал можно только с помощью Пэтриота, т.к. его радар подключен онлайн в общенатовской спутниковой системе целеуказания. Поэтому Кинджал фиксируется еще в момент пуска и у ППО увеличивается время на реагирование.
А Железный купол - система с дальностью 40 км. которая уже один раз чуть не сделала дефолт израильскому бюджету.
показати весь коментар
09.03.2023 22:55 Відповісти
Замедляется по законам физики - просто выключают в определённой точке двигатель в стратосфере и ракета падает в атмосферу по баллистической траектории, параболе. На высоких скоростях ракета сгорит. Именно поэтому космические аппараты не возвращают домой вертикально вниз.
И вот цитата про Купол:

"Система наведения - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F активная радиолокационная https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-30 [30] https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-31 [31] . Ракета выходит на цель по командам, полученными от радара, который расположен на самой ракете." Поэтому велика стоимость ракеты - 30 тыс$
Дальность Купола 70 км при возможности увеличения до 250 км. Высота поражения 10 км.
Стоимость слабое место, но и стоимость убытков от нападения не маленькая. Да и сам Кинжал стоит не меньше.
показати весь коментар
10.03.2023 03:30 Відповісти
Понятно, военный консультант детского журнала "Хочу все знать" на общественных началах.
Уверен, что по образованию не инженер!
показати весь коментар
10.03.2023 08:03 Відповісти
Детка, иди учить матчасть. И поменьше восхищался достижениями кацапов.
И напоследок - китайская гиперзвуковая ракета облетела Землю и летела она не в атмосфере.
показати весь коментар
10.03.2023 12:50 Відповісти
Та хіба вперше ракети різних типів? І до цього впродовж однієї атаки було принаймні 2-3 типи ракет + мопеди.
показати весь коментар
09.03.2023 10:16 Відповісти
Такой солянки не было.
показати весь коментар
09.03.2023 10:24 Відповісти
Кинжалы в таком количестве не применялись ранее. Обычно просто 1-2 носителя летали вдоль границ, постоянные тревоги из-за них были.
показати весь коментар
09.03.2023 11:18 Відповісти
Кінжали пішли недешеві , їх там 40 штук у них всього
показати весь коментар
09.03.2023 10:25 Відповісти
Убили мирных жителей, поломали пару лепов, может попали в несколько ТЕС. Больно, но не смертельно. Ракеты копили больше месяца, вот не поверю, что имея возможность кацапы бы не ударили демонстративно 24 февраля. Тупая, никчемная страна 404.
показати весь коментар
09.03.2023 10:27 Відповісти
А у них других целей похоже и нет! Работающих заводов по производству боеприпасов нет, нефтеперерабатывающих заводов нет. По Офису на Банковой стрелять нельзя, больше себе вреда будет. Генштаб строили при совке, с расчетом на удары американских ядреных бомб. Так шо им и остается только ЖЭКи, тепло-электростанции и АТБ.
показати весь коментар
09.03.2023 11:15 Відповісти
Вроде бы дамюу Каховской ГЭС повредили, это может быть серьезно.
показати весь коментар
09.03.2023 15:54 Відповісти
....дамбу...
показати весь коментар
09.03.2023 15:55 Відповісти
Каховская ГЭС у них под контролем - там саперы могут и жЪд вагон взрывчатки заложить. Но они сейчас просто открыли слив через шлюзы и машинный зал.
показати весь коментар
09.03.2023 16:04 Відповісти
Эх, было бы все так просто как говорят Буданов с Аристовичем...
А гораздо правдоподобнее будет то, что месяц готовили цели - разведывали расположение, планировали подлеты, рассчитывали волны, собирали данные о ПВО.
И получилось так, шо освещение улиц в Харькове включили, а на следующий день метро и транспорт остановился, отопление выключилось и город без света. Это не одну опору перебили, а еще похоже и электрика со столба сбили...
показати весь коментар
09.03.2023 16:17 Відповісти
Вангую, что завтра-послезавтра уже включат.
показати весь коментар
09.03.2023 16:28 Відповісти
***** лютує перед смертю.
показати весь коментар
09.03.2023 10:47 Відповісти
Прикидиваете, кацапи, ви собираете хлам шоб кинуть сюда пару недель. А наши насобирали за год стоко шо вам пєсда. с'ябуйтесь или готовтесь к земле )
показати весь коментар
09.03.2023 10:54 Відповісти
Поки не почнемо системно бити по міській інфраструктурі москальських виродків, бажано з ураженням інфраструктури Мацквабада, це знущання над Україною не закінчиться. Кацапи, на відміну від нас, вже поставили свою оборонну промисловість на воєнні рейки, судячи з того, що було так багато запущено Кінжалів, вони їх почали виготовляти. Нам, якщо навіть дадуть щось далекобійне, по території москалів неможна буде застосовувати системно та регулярно. Єдиний вихід - запуск власної оборонної промисловості там де це можливо. Але хто це буде робити? Ті, які за 4 роки зробили все, щоб цю промисловість фактично знищити? Якщо зелені мародери власне виробництво снарядів 152 мм розпочали лише у листопаді 2022 (і то не факт, що це на 100% правда), хоча лінія для виробництва цих снарядів була запущена ще влітку 2018 р. Тобто з 2019 по листопад 2022 р. (3.5 роки) наша лінія з виробництва снарядів припадала пилом.
показати весь коментар
09.03.2023 12:36 Відповісти
А, чем бить, разве что ЗЕленых ГАНДОНОВ, которые обнулили всю нашу оборонку, вместо бомб сбрасывать???
показати весь коментар
09.03.2023 12:46 Відповісти
ти тупорилий виродок, завдяки таким, як ти, йолопам, країною 4 рік рулить ватна антидержавна шобла, яка закатала ракети й іншу зброю в асфальт, а проти людей, які 24.02.22. вивозили залишки ракет Нептун та Стугна та передали їх у війська, заведені карні справи й досі не закриті. це ти своє тупе зображення у дзеркалі запитай "як нам тепер наражать ракети?" і поки ти ворушиш своїми "квартальними" мозгами, відповім - треба було ті десятки мільярдів гривень, які твоя зелена шобла нещадно краде у Армії, пустити на облаштування воєнних заводів у підземних сховищах, які Україна має далеко від лінії фронту, це треба було робити ще ДО початку широкомасштабної війни, коли ми отримали перші звістки від наших західних партнерів про її початок влітку 2021, а також налагоджувати власне виробництво за кордоном, у Польші, Румунії, Чехії. Але щоб так зробити, треба мати при владі не ватних тупоголових блазнів, а державників.
показати весь коментар
09.03.2023 13:40 Відповісти
Безрукому пианисту не дано...
показати весь коментар
09.03.2023 16:06 Відповісти
Обстріли України не припиняться навіть у разі масованих обстрілів нами кацапських міст ( чого теж не буде , бо тупо - немає чим ) ,, ну невже це не зрозуміло . !? Одне й те ж ..
Обстріли припиняться лише з закінченням війни .
показати весь коментар
09.03.2023 13:36 Відповісти
Ну, при наличии АТАКАМС или Першингов можно было вычистить оперативный тыл орков от пусковых установок С-300, к которым ракет у них немерянно...
показати весь коментар
09.03.2023 16:08 Відповісти
 
 