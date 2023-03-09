"ЄС" вимагає провести новий конкурс на посаду директора НАБУ: Зв’язки Кривоноса з ОП ставлять під сумнів його неупередженість

"Європейська Солідарність" вимагає від Уряду провести новий конкурс на посаду директора НАБУ. А також - змінити конкурсну комісію.

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Антикорупційна інфраструктура, створена нами в 2015-2019 роках, має залишатися незалежною, рівновіддаленою від усіх політичних сил і державних структур. На цьому наголошує у своїй свіжій заяві і G7, наш ключовий міжнародний партнер. Як би хто не ставився до попереднього директора НАБУ, не було жодних, навіть найменших підстав асоціювати його з владою, чого не скажеш про нового директора", - зазначили в "ЄС".

Так, у політсилі нагадали, що у 2021 році Міхеїл Саакашвілі писав, що Семен Кривонос користується повною підтримкою голови Офісу Президента.

"Експерти також констатують зв’язки новоспеченого директора НАБУ з одним із заступників керівника ОПУ. В той же час контент-аналіз дописів Кривоноса в соціальних мережах виказує його яскраво негативне і кричуще необ’єктивне ставлення до цілої низки політичних сил. Все це ставить під сумнів його неупередженість як директора НАБУ, загрожує незалежності та професійності цього антикорупційного органу, який може стати в один ряд із ДБР та БЕБ, а саме – перетворитися на ще одне Бюро добрих послуг для влади.

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Земельний департамент, митниця та будівельна інспекція – на жаль, не ті інституції, в яких формуються антикорупційні навички. В будь-якому випадку Кривонос не має що пред’явити суспільству у якості позитивних результатів ані на посаді керівника Державної інспекції архітектури та містобудування, ані за результатами роботи на Одеській митниці. А на згадку про ті часи, коли він займався реєстрацією земельних угод в Обухівському районі, залишилася власна ділянка, згодом продана на порядок дорожче, ніж куплена", - йдеться в заяві.

"Європейська Солідарність" закликає Кривоноса відмовився від посади.

"Так, як він вже зробив 2016 року. Тоді, вигравши конкурс на посаду керівника Одеського територіального осередку НАБУ, відмовився від посади після того, як журналісти-розслідувачі виявили факти недостовірного декларування, бо статки претендента не відповідали його доходам. Зримі ознаки політичної упередженості та заангажованості, тривалий досвід роботи в корумпованих структурах, явно невзірцевий баланс власних видатків і доходів – все це викликає серйозні сумніви у відповідності Семена Кривоноса щойно зайнятій посаді. І диктує необхідність нового конкурсу", - підсумували у "ЄС".

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