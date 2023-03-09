"ЄС" вимагає провести новий конкурс на посаду директора НАБУ: Зв’язки Кривоноса з ОП ставлять під сумнів його неупередженість
"Європейська Солідарність" вимагає від Уряду провести новий конкурс на посаду директора НАБУ. А також - змінити конкурсну комісію.
Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.
"Антикорупційна інфраструктура, створена нами в 2015-2019 роках, має залишатися незалежною, рівновіддаленою від усіх політичних сил і державних структур. На цьому наголошує у своїй свіжій заяві і G7, наш ключовий міжнародний партнер. Як би хто не ставився до попереднього директора НАБУ, не було жодних, навіть найменших підстав асоціювати його з владою, чого не скажеш про нового директора", - зазначили в "ЄС".
Так, у політсилі нагадали, що у 2021 році Міхеїл Саакашвілі писав, що Семен Кривонос користується повною підтримкою голови Офісу Президента.
"Експерти також констатують зв’язки новоспеченого директора НАБУ з одним із заступників керівника ОПУ. В той же час контент-аналіз дописів Кривоноса в соціальних мережах виказує його яскраво негативне і кричуще необ’єктивне ставлення до цілої низки політичних сил. Все це ставить під сумнів його неупередженість як директора НАБУ, загрожує незалежності та професійності цього антикорупційного органу, який може стати в один ряд із ДБР та БЕБ, а саме – перетворитися на ще одне Бюро добрих послуг для влади.
Земельний департамент, митниця та будівельна інспекція – на жаль, не ті інституції, в яких формуються антикорупційні навички. В будь-якому випадку Кривонос не має що пред’явити суспільству у якості позитивних результатів ані на посаді керівника Державної інспекції архітектури та містобудування, ані за результатами роботи на Одеській митниці. А на згадку про ті часи, коли він займався реєстрацією земельних угод в Обухівському районі, залишилася власна ділянка, згодом продана на порядок дорожче, ніж куплена", - йдеться в заяві.
"Європейська Солідарність" закликає Кривоноса відмовився від посади.
"Так, як він вже зробив 2016 року. Тоді, вигравши конкурс на посаду керівника Одеського територіального осередку НАБУ, відмовився від посади після того, як журналісти-розслідувачі виявили факти недостовірного декларування, бо статки претендента не відповідали його доходам. Зримі ознаки політичної упередженості та заангажованості, тривалий досвід роботи в корумпованих структурах, явно невзірцевий баланс власних видатків і доходів – все це викликає серйозні сумніви у відповідності Семена Кривоноса щойно зайнятій посаді. І диктує необхідність нового конкурсу", - підсумували у "ЄС".
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НАБУ пішло в пи..... думайте о "ріфмє".
P. S. Зе "луччійНебулоЙнебуде".....
Зараз перефарбувався, і коменти вже українською пише. Перевзуваються синхронно із своім лідором:
отут, з 50:15 до 58:45 про нього. Там на початку Ганапольский на екрані показує його політичну зашкваренність
ЄС багато про це писало до всіх призначень, але слєпоглухонімі зеленодрочери ніколи нічого не чують-небачать, бо так ім написали в методічці подляка.
Коли ви вже всі зелені мразі ******* в свою рашу, ви такі ж невеліковні продажні дебіли, як весь ********** зомбіленд, тому вам там і місце.
Я перепрошую за свій "французський", але останнім часов сверхнахабство та сверхтупість зеленої ригачки вже перейшло всі межі
а подруге,якщо б волали про це,то може й і не сталося того що сталося. ЗЕ дуже хтів так само зробити з САП,але там не вдалося,бо волали!
тобі зрозуміло,свинота чернорота?
Ще раз падаль мені напишиш, підеш швиденько за рускораблем.
Що ми з вами зараз і спостерігаємо...
Натомість це робили журналісти та окремі нардепи - якщо ти хотів би це побачити...
Так, на жаль, нашому суспільству ще далеко до цивілізації... і все ж,... ми ж прагнемо цього!
«Ще один пункт з 7 вимог для кандидатства в ЄС пішов у незворотний мінус з призначенням 100% контрольованого Єрмаком директора НАБУ корупціонера Семена Кривоноса. Раніше Шмигаль заявляв, що нам і виконувати чогось особливо не треба, бо наші "особливо обдаровані" придумали якийсь дуже прогресивний план, як ми за два роки маємо стати повноцінним членом Євросоюзу, нічого для цього не роблячи, або й сунучи в протилежний бік....
Узагалі то, це називається маніловщиною - коли лежиш на дивані ледацюгуєш, стиха попукуєш і малюєш у своїх фантазіях якісь чудові перспективи. Це, як би я нічого не робив і тільки мріяв, що я ж такий хороший і мені за це зараз хтось багатий і добрий принесе цілу валізку грошей, а натомість нічого вимагати не стане. Бо я ж такий хороший. Адже бувало деколи? Признайтесь.
От і в наших зелених молодших братів по розуму те саме. Є одна відмінність. У нас є наші герої, які захищають Україну й прикривають собою Європу. Але це вони - пасіонарна абсолютна меншість, а при чому тут Шмигаль, Зеленський усі злодійкуваті чиновники й депутати, опа й ГУР, що пригрівають та нагороджують не героїв, а проституток і пройдисвітів, та ті відсотки, які їх обрали до влади?»
Проблема не в тому, що в набу призначили хейтера пороха і порохоботів. Проблема в тому, що судячи з його постів, він дов..йб.
Я маю варіант... якщо десь готуються запитання тестів, то там же й є і відповідді на них...
Цікаво, що у 2015 році Ірина Венедіктова https://chesnosud.org/candidate/venediktova-irina-valentinivna/ намагалася стати суддею Верховного Суду, але вибула з конкурсу, бо не отримала достатньо балів за результатами іспиту.
зелень с жопошниками абсолютно открыто действуют против интересов Украины... ПОЗОР... только отставка с последующим судебным разбирательством по каждому депутату и жопошнику...
какой нах вступ до эс