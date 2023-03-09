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"ЄС" вимагає провести новий конкурс на посаду директора НАБУ: Зв’язки Кривоноса з ОП ставлять під сумнів його неупередженість

семен,кривонос

"Європейська Солідарність" вимагає від Уряду провести новий конкурс на посаду директора НАБУ. А також - змінити конкурсну комісію.

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Антикорупційна інфраструктура, створена нами в 2015-2019 роках, має залишатися незалежною, рівновіддаленою від усіх політичних сил і державних структур. На цьому наголошує у своїй свіжій заяві і G7, наш ключовий міжнародний партнер.  Як би хто не ставився до попереднього директора НАБУ, не було жодних, навіть найменших підстав асоціювати його з владою, чого не скажеш про нового директора", - зазначили в "ЄС".

Так, у політсилі нагадали, що у 2021 році Міхеїл Саакашвілі писав, що Семен Кривонос користується повною підтримкою голови Офісу Президента.

"Експерти також констатують зв’язки новоспеченого директора НАБУ з одним із заступників керівника ОПУ. В той же час контент-аналіз дописів Кривоноса в соціальних мережах виказує його яскраво негативне і кричуще необ’єктивне ставлення до цілої низки політичних сил. Все це ставить під сумнів його неупередженість як директора НАБУ, загрожує незалежності та професійності цього антикорупційного органу, який може стати в один ряд із ДБР та БЕБ, а саме – перетворитися на ще одне Бюро добрих послуг для влади.

Читайте також: Призначений директором НАБУ Кривонос не має досвіду розслідування корупції та відомий зв’язками із заступником Єрмака Кулебою, - Шабунін

Земельний департамент, митниця та будівельна інспекція – на жаль, не ті інституції, в яких формуються антикорупційні навички. В будь-якому випадку Кривонос не має що пред’явити суспільству у якості позитивних результатів ані на посаді керівника Державної інспекції архітектури та містобудування, ані за результатами роботи на Одеській митниці. А на згадку про ті часи, коли він займався реєстрацією земельних угод в Обухівському районі, залишилася власна ділянка, згодом продана на порядок дорожче, ніж куплена", - йдеться в заяві.

"Європейська Солідарність" закликає Кривоноса відмовився від посади.

"Так, як він вже зробив 2016 року. Тоді, вигравши конкурс на посаду керівника Одеського територіального осередку НАБУ, відмовився від посади після того, як журналісти-розслідувачі виявили факти недостовірного декларування, бо статки претендента не відповідали його доходам. Зримі ознаки політичної упередженості та заангажованості, тривалий досвід роботи в корумпованих структурах, явно невзірцевий баланс власних видатків і доходів – все це викликає серйозні сумніви у відповідності Семена Кривоноса щойно зайнятій посаді. І диктує необхідність нового конкурсу", - підсумували у "ЄС".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Робота НАБУ має бути вільною від політичного та іншого втручання, уважно стежимо, - посли G7

Автор: 

НАБУ (5097) конкурс (1294) Європейська Солідарність (1090)


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Топ коментарі
+44
звісно, я пам'ятаю неупередженість цього сєні.
Зараз перефарбувався, і коменти вже українською пише. Перевзуваються синхронно із своім лідором:

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09.03.2023 10:20 Відповісти
+43
Зараз Зе буде з круглими очима дивуватись, про що вони кажуть!
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09.03.2023 10:16 Відповісти
+27
Замість ракет наробили армію прокурорів з млрд бюджетами, тепер ніяк нерозберуться де чий прокурор.
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09.03.2023 10:22 Відповісти
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Я вже писав....
НАБУ пішло в пи..... думайте о "ріфмє".
P. S. Зе "луччійНебулоЙнебуде".....
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09.03.2023 10:16 Відповісти
Зараз Зе буде з круглими очима дивуватись, про що вони кажуть!
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09.03.2023 10:16 Відповісти
Да зараз!
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09.03.2023 10:16 Відповісти
звісно, я пам'ятаю неупередженість цього сєні.
Зараз перефарбувався, і коменти вже українською пише. Перевзуваються синхронно із своім лідором:

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09.03.2023 10:20 Відповісти
Воно здається ще і за росіску мову щось писало.
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09.03.2023 10:26 Відповісти
цього зеленого гівна стільки багато, що нереально встигати спостерігати за ними усіма...
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09.03.2023 10:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fNRzPYtWuLc&t=3065s https://www.youtube.com/watch?v=fNRzPYtWuLc&t=3065s

отут, з 50:15 до 58:45 про нього. Там на початку Ганапольский на екрані показує його політичну зашкваренність
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09.03.2023 11:17 Відповісти
всі адепти зеко-манди - кінчені мерзотники.
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09.03.2023 17:38 Відповісти
дивно що ЄС,підняло галас після призначення,а не на початку цього конкурсу.
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09.03.2023 10:21 Відповісти
Знов для ****** зелений винна ЄС та Порошенко. Вони, зелені тварі , призначили цю мерзоту а винен хтось другий, ви вже задрали, кончені мразі.

ЄС багато про це писало до всіх призначень, але слєпоглухонімі зеленодрочери ніколи нічого не чують-небачать, бо так ім написали в методічці подляка.
Коли ви вже всі зелені мразі ******* в свою рашу, ви такі ж невеліковні продажні дебіли, як весь ********** зомбіленд, тому вам там і місце.

Я перепрошую за свій "французський", але останнім часов сверхнахабство та сверхтупість зеленої ригачки вже перейшло всі межі
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09.03.2023 11:20 Відповісти
чуєшь,свинота необразована,я маю таке ж відношення до ЗЕ,як ти до Франції. це поперше.

а подруге,якщо б волали про це,то може й і не сталося того що сталося. ЗЕ дуже хтів так само зробити з САП,але там не вдалося,бо волали!

тобі зрозуміло,свинота чернорота?
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09.03.2023 11:38 Відповісти
Ти, мразь говнорота, заткни своє хлєбало продажне. Чому, падаль, сам не волав, а сидів ровно на жопі на дивані? а? "Борець" за правду хєров
Ще раз падаль мені напишиш, підеш швиденько за рускораблем.
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09.03.2023 12:00 Відповісти
н-да...яка ж тупа мавпа тебе народила...мабуть кацапу дала позарившись на буси...
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09.03.2023 12:03 Відповісти
Відповів обідраний ображений на всю бошку грязний шакал
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09.03.2023 12:12 Відповісти
. А коротко: не мали права коментувати до завершення конкурсу!
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09.03.2023 11:23 Відповісти
А що вони могли сказати до того як з"ясувалось що Єрмак купив навіть європейців? Мали дочекатись результату.
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09.03.2023 15:09 Відповісти
Якщо корупцію неможливо побороти, її треба очолити.
Що ми з вами зараз і спостерігаємо...
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09.03.2023 10:22 Відповісти
Замість ракет наробили армію прокурорів з млрд бюджетами, тепер ніяк нерозберуться де чий прокурор.
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09.03.2023 10:22 Відповісти
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09.03.2023 10:27 Відповісти
Если комиссия выбрала этого мутнорылого деятеля из всех участников конкурса, я представляю кто там вообще участвовал.
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09.03.2023 10:24 Відповісти
Комісія обрала того, на кого показав єрмак.
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09.03.2023 10:52 Відповісти


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09.03.2023 11:09 Відповісти
Трошки підправте - татаров не "рядовий". Один з очільників корупції в Україні.
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09.03.2023 11:41 Відповісти
Пятух зеленогребнявий, так в чому конкретно брехня? В тому що поц наближений до ОПи, чт в тому, що ти сосеш у подляка?
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09.03.2023 10:33 Відповісти
зегнида срати вилізла
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09.03.2023 10:34 Відповісти
О, черговий зашквар ''зелепузіків'' насовується!
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09.03.2023 10:28 Відповісти
////.......знову єрмаку головна біль якого хабарника та злодюгу знайти щоб захід не про що нездогадався...куди тільки дивиться.. непереможний..але і ті хто за кордоном і ті які вдома розуміють що країною керують радники тіпочки тіпа єрмака та бойка і монобільшість з опзжопцями......А ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА УКРАЇНОЮ ТА ГЕРОЯМИ ЯКІ ВІДДАЛИ ЖИТТЯ ТА В ТЕПЕРЕШНІЙ ЧАС НА ПЕРЕДОВІЙ.....А САМЕ ЦІКАВЕ ...БУДЕ НА СТАДІОНІ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ....ЗЕЛЕНКИ ВЖЕ В АПТЕЦІ ДІФІЦІТ.......
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09.03.2023 10:37 Відповісти
Ніхто нікого знімати вже не буде, ці зепотвори узурпувавши владу, срати хотіли на всіх.
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09.03.2023 10:41 Відповісти
Воно ж по морді видно, що дебільне і ніхто.
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09.03.2023 10:41 Відповісти
Чому ж ніхто? Корупціонер, українофоб, відданий дерьмаку.
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09.03.2023 11:05 Відповісти
прокинулися, а до цього не знали хто там бере участь, сиділи і сопіли у дві дірки, а тепер прорвало, отак і в усьому, тому й вибори просрали.
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09.03.2023 10:52 Відповісти
в тім числі умовами вступу до Євросоюзу і НАТО є незалежність, неупередженність подібних комісій (в конкретному випадку, що відбирала кадри для призначення директором НАБУ) а також невтручання будь-якої з гілок влади (в т.ч. парламентської опозиції) в її діяльність. Ще раз перечитай виділену мною умову, і, може, зрозумієш, що до завершення конкурсу фракція не могла офіційно коментувати роботу комісії та упередженність окремих її членів.
Натомість це робили журналісти та окремі нардепи - якщо ти хотів би це побачити...
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09.03.2023 11:02 Відповісти
з вовками жити по вовчі вити, а толерантність та демократичний підхід до обкурених гопників цирку козломойського, посадили блазня на трон і призвело до тисяч загиблих українців, бо асфальтом небо не закриєш.
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09.03.2023 11:14 Відповісти
Тут ти цілком правий, але зрозумій: діяльність політичної сили в демократичному суспільстві має свої обмеження...
Так, на жаль, нашому суспільству ще далеко до цивілізації... і все ж,... ми ж прагнемо цього!
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09.03.2023 11:19 Відповісти
прикриватися обмеженнями, - це розписатися в некомпетентності і не здатності протистояти естрадно-цирковій мафії, з кущів легше критикувати, а опозиція за те, що контролює владу, гроші отримує і довіру виборця, а ниттям можна просрати і те й інше.
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09.03.2023 11:34 Відповісти
тут ти неправий. Опозиція критикувала хід конкурсу і рішення комісії. Але робила це своїми окремими членами, а не всією партійною фракцією. Шкода, що цензор публікував лише Шабуніна з цього приводу; а не, припустимо, Висоцького, Магду, Сюмар, ьратів Таранів, тощо.
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09.03.2023 12:00 Відповісти
За 5 років "слуги" так накосячать, так все заsеруть своїми зв'язками, що після них прийдеться років десять все розгрібати і переробляти. Вони донищують те, що вже встигли налагодити. Скрізь поставили своїх малоросів-корупціонерів.
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09.03.2023 10:54 Відповісти
Насправді 5 років може легко перетворитись на безкінечність
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09.03.2023 14:39 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/12561 Тарас Чорновіл :
«Ще один пункт з 7 вимог для кандидатства в ЄС пішов у незворотний мінус з призначенням 100% контрольованого Єрмаком директора НАБУ корупціонера Семена Кривоноса. Раніше Шмигаль заявляв, що нам і виконувати чогось особливо не треба, бо наші "особливо обдаровані" придумали якийсь дуже прогресивний план, як ми за два роки маємо стати повноцінним членом Євросоюзу, нічого для цього не роблячи, або й сунучи в протилежний бік....
Узагалі то, це називається маніловщиною - коли лежиш на дивані ледацюгуєш, стиха попукуєш і малюєш у своїх фантазіях якісь чудові перспективи. Це, як би я нічого не робив і тільки мріяв, що я ж такий хороший і мені за це зараз хтось багатий і добрий принесе цілу валізку грошей, а натомість нічого вимагати не стане. Бо я ж такий хороший. Адже бувало деколи? Признайтесь.
От і в наших зелених молодших братів по розуму те саме. Є одна відмінність. У нас є наші герої, які захищають Україну й прикривають собою Європу. Але це вони - пасіонарна абсолютна меншість, а при чому тут Шмигаль, Зеленський усі злодійкуваті чиновники й депутати, опа й ГУР, що пригрівають та нагороджують не героїв, а проституток і пройдисвітів, та ті відсотки, які їх обрали до влади?»
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09.03.2023 10:55 Відповісти
Один Спамс:
Проблема не в тому, що в набу призначили хейтера пороха і порохоботів. Проблема в тому, що судячи з його постів, він дов..йб.
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09.03.2023 11:03 Відповісти
питання: як же тому довбойобу вдалося здати тести? В т.ч. тести на ІQ та по законодавству?

Я маю варіант... якщо десь готуються запитання тестів, то там же й є і відповідді на них...
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09.03.2023 11:30 Відповісти
Наступником Рябошапки стала Ірина Венедіктова, ексдепутатка від "Слуги народу", яка перед призначенням на посаду Генпрокурора декілька місяців виконувала обов'язки керівника Державного бюро розслідувань (ДБР).

Цікаво, що у 2015 році Ірина Венедіктова https://chesnosud.org/candidate/venediktova-irina-valentinivna/ намагалася стати суддею Верховного Суду, але вибула з конкурсу, бо не отримала достатньо балів за результатами іспиту.
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09.03.2023 11:40 Відповісти
в настоящее время надо поддержать ВСУ - https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e
зелень с жопошниками абсолютно открыто действуют против интересов Украины... ПОЗОР... только отставка с последующим судебным разбирательством по каждому депутату и жопошнику...
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09.03.2023 11:04 Відповісти
ублюдки, однофамильца Генерала Сергея Кривоноса спецом просунули, по классической схеме лохторат путать
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09.03.2023 11:05 Відповісти
Пачіму ми ні в ЄС і НАТО? (дивуються на тілімарафоні)
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09.03.2023 11:16 Відповісти
що це татарівський кадр не виникає сумніву, але досить дивно посилатись на Саакашвілі ,якого Пєтя ганяв по дахам і викинув з країни. Що в ЄС вже авторитети скінчились?
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09.03.2023 11:17 Відповісти
а хто краще зможе охарактеризувати кадра, який в РНС був заступником голови, самого Саака?
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09.03.2023 11:26 Відповісти
Бо " конкурс" вийшов як у байці ''І Щуку кинули у річку "...
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09.03.2023 11:31 Відповісти
Гадаю, що поки світова демократія не застосує проти опешників(усіх, без вийнятків, окрім - зе, у нього імунітет) найжорсткіші санкції, корупція в Україні процвітатиме!
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09.03.2023 11:44 Відповісти
Новина гарна.
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09.03.2023 12:01 Відповісти
позорище...
какой нах вступ до эс
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09.03.2023 12:42 Відповісти
Мені кажется що цей ублюдок зеленський дограется,він думае що таким чином піде на другий срок президенства - мрія ідіота.
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09.03.2023 13:46 Відповісти
Прізвища іноземних "наглядачів", будь ласка! І подробиці їхніх кар"єр, бо їх купили ще перед участю у конкурсі.
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09.03.2023 15:13 Відповісти
 
 